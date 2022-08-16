Diyetisyen ve Beslenme Uzmanı Dilara Koçak, Anlattı

15 Ağustos 2022- Sıcak yaz günlerinde açık havaya taşınan akşam yemeklerinin süresi uzuyor, masalar kalabalıklaştıkça iştah artıyor, değil mi? Peki hem dostlarla uzun sofralarda hoş vakit geçirip hem de sağlıklı beslenmek, formunuzu korumak, ertesi gün zinde uyanmak mümkün mü? Diyetisyen ve Beslenme Uzmanı Dilara Koçak, yaz akşamlarında sağlıklı bir beslenme planı için öğleden sonra hafif bir atıştırmalık tüketmenin önemini vurguluyor. Koçak, bu ara öğünün akşam yemeğine kadar enerjik olmayı sağlamasının yanı sıra sofrada aşırıya kaçmayı da önleyeceğine dikkat çekiyor. Sıcak havalarda aşırı yağlı ve şekerli yiyecekler yerine su, vitamin ve mineral içeriği yüksek meyve, sebze ve tam tahıllara dayalı bir beslenme şeklinin en iyi seçenek olduğunu vurgulayan Dilara Koçak, bunun için balık, zeytinyağlı sebzeler, meyve ve salatalardan oluşan Akdeniz diyetini öneriyor. Yeterli protein alımı için bitkisel proteinlere yönelmenin de önemine dikkat çeken Dilara Koçak, kuru baklagilleri yazın sıcak yemek olarak tüketmek istemeyenler için çorbalara veya salatalara eklenerek tüketilmesi seçeneğini sunuyor. Özellikle sıvı tüketiminin önemine dikkat çeken Dilara Koçak şu önerilerde bulunuyor:



“Konu sıcak havalar olduğunda dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli nokta ise yeterli sıvı desteğini sağlamak. Susamayı beklemeden su tüketmeye, günde 2-2,5 litre su tüketimini tamamlamaya özen gösterin. Su tüketmekte zorlanıyorsanız, suyun içine bir-iki damla meyve suyu veya taze meyve parçaları, nane ve limon ekleyerek de tüketebilirsiniz. Elektrolit dengesini sağlayacak yoğurt, ayran, kefir, cacık, soğuk bitki çayları, şekersiz olarak meyvenin kendi tadıyla pişmiş kompostolar, limonata gibi alternatiflerin de sıcak havalarda sıvı almanıza destek olacak en güzel seçimler olduğunu unutmayın. Günde 1-2 şişe maden suyu tüketerek de vücudunuza elektrolit ve sıvı desteği sağlayabileceğinizi aklınızda bulundurun.”

Metro Türkiye, sağlıklı beslenme için her türlü ihtiyacı karşılamaya devam ediyor

Herkes için sağlıklı beslenme anlayışı ile 30 yılı aşkın bir süredir müşterilerine her zaman kaliteli ve güvenilir ürünleri sunan Metro Türkiye, yaz aylarında müşterilerinin hafif ve sağlıklı beslenmesine yardımcı olan ürünleri geniş bir yelpazede sunmaya devam ediyor. Yerel ve Coğrafi İşaretli ürünlerden taze meyve sebze çeşitlerine, salataları süsleyecek bakliyat ve soslardan içinizi ferahlatacak organik içeceklere kadar birçok çeşit ürünü müşterileri ile buluşturuyor.

Sezonuna bağlı olarak birbirinden lezzetli ve taze meyve sebzeler

Yerelleşmeye verdiği önem ile meyve ve sebze ürünlerinin %25 ile %30’luk bölümünü kooperatiflerden tedarik eden Metro Türkiye, Finike portakalından, Zile pekmezine, Ereğli siyah havucundan Aydın kestanesine kadar 200’ü aşkın Coğrafi İşaretli ürünü de raflarında sunarak sağlıklı sofralar için müşterilerinin tüm ihtiyaçlarını karşılıyor.

300’e yakın vegan, 200’ü aşkın organik ürün

beslenme şekilleri için de organik, katkısız, glutensiz, şekeri, yağı ve tuzu azaltılmış, bitki bazlı gibi ürün çeşitliliğini de genişletmeye devam eden Metro Türkiye, 300’e yakın vegan, 200’ü aşkın organik gıdayı da raflarında sunarak müşterilerinin sağlıklı beslenme yolunda tüm ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Protein ve lif bakımından zengin mercimek unundan Metro Chef makarna çeşitleri, %100 hurmadan üretilen şeker ilavesi hurma dolgusu, frambuaz ve karadutlu Metro Chef dondurmalar, geleneksel tatlardan vazgeçemeyenler için vegan Metro Chef lahmacun ve içli köfte gibi çeşit çeşit ürün bitki bazlı beslenme tercih edenlerin vazgeçilmezi oluyor.

Organik ürün yelpazesini de her geçen gün genişleten ve temmuz ayı itibarıyla tüm kendi markalı organik ürünlerinde de %100 izlenebilirlik sunan Metro Türkiye, meyve sebzeden bakliyatlara, yumurta, un, domates püresi ve salçası gibi temel malzemelerden soğuk çaylara kadar geniş yelpazede organik ürünü müşterilerine sunuyor.

Yaz akşamlarının bir diğer vazgeçilmezi; balık

Sağlıklı sofraların bir diğer olmazsa olmazı ise tabii ki balık. En çok tercih edilen protein kaynaklarından biri olan balık çeşitleri de Metro Türkiye aracılığıyla en güvenilir haliyle tüketicilerle buluşuyor. Soğuk zincir kırılmadan, denizden çıktığı tazelikte, izlenebilir tedarik zinciriyle tüketiciye ulaşan balıklarda uygulanan “ürünü kaynağından alma” prensibi, yalnızca yerli ürünler için değil, ithal ürünler için de uygulanıyor. Ayrıca Metro Türkiye’nin ‘’Yediği Önünde Yemediği Yarında’’ projesi kapsamında ilk hasadı bu yıl yapılan Omega 3 değeri yüksek Metro Premium levrek ve çipuralar da güvenilir olduğu kadar lezzetli ve sağlıklı bir alternatif olarak raflarda yer alıyor.

Sağlıklı sofralarınızın eşlikçisi, içinizi ferahlatacak içecekler

Yaz ayları için serinleten ve sıvı ihtiyacını karşılamayı keyifli hale getiren birbirinden lezzetli içecekler de Metro Türkiye’nin raflarında satışa sunuluyor. Mevsiminde hasat edilen meyve, sebze ve bitkilerle vegan tüketime de uygun olarak hazırlanan Rioba organik smoothieler kırmızı meyve, tropik meyve ve yeşil sebze suyu aramolarıyla ve organik soğuk çaylar da ahududulu yeşil çay, ıhlamur tarçın ve papatya zencefil aromalarıyla hem bağışıklığı güçlendiriyor hem de vitamin ve mineral dengesini korumaya yardımcı oluyor.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ iTHA