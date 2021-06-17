banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 22
parçalı az bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1414
ALTIN
498.117
DOLAR
8.7059
STERLİN
12.1322
EURO
10.3780
Sancar: Bugün partimize karşı katliam girişimi yaşandı, bütün muhalefet partileriyle bir araya gelip ortak tutum belirlemeli !
Son Dakika
Sancar: Bugün partimize karşı katliam...
İmamoğlu, Malatya’da konuştu: “İstanbul’u 16 milyon insanın iradesi yönetiyor artık”
Neşe Doster: '' Ben İflah Olmaz Bir Atatürk Sevdalısıyım''
Müjdat Gezen Sanat Merkezi Yazarlık...
AKP Bitlis Mv. Vahit Kiler'den Tezcan'a hakaret!
AKP Bitlis Mv. Vahit Kiler'den...

Dişlere Zarar Veren 5 Yiyecek

Dr. Dt. Beril Karagenç,ağız ve diş sağlığına zarar veren yiyecek ve içecekler konusunda önemli bilgiler verdi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
17 Haziran 2021 Perşembe 13:32
Dişlere Zarar Veren 5 Yiyecek
banner171

Şeker

Şekerli yiyecekler çürük riskini arttırdığı için dişler için en riskli besin gruplarından biri. Özellikle günümüzde çok kolay ulaşılabilen paketli ve şekerli gıdalar en büyük tehlike. Sadece paketli formlar değil, doğal meyvelerin kurutulmuş hallerinin de hem yüksek şeker içerdikleri hem de yapışkan oldukları için çürük konusunda olumsuz etki oluşturabildiği göz önüne alınmalı.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Ekmek, Kraker gibi Yapışkan Yiyecekler

Şekerli gıdaların ağız ve diş sağlığında riskli oldukları bilinen bir gerçek. Ama sanılanın aksine tuzlu olsalar dahi ekmek, kraker ve kuru pastalar gibi besinler de ağızda sindirim esnasında şekere dönüşüyor ve çürük oluşturabiliyor. Ayrıca yapışkan oldukları ve ağızdan zor uzaklaştırıldıkları için daha da büyük risk oluşturdukalrını söylemek yanlış olmaz. Bu tür ürünler diş yüzeyinde uzun süre kaldıkları zaman özellikle çocuklarda direkt çürük sebebidir. Hemen de fırçalama imkanımız yoksa bu gıdalardan uzak durmalı ya da su ile çalkalayarak veya ağız gargaraları kullanarak biraz olsun temizlik sağlamalısınız.

 Asitli / Şekerli İçecekler

Özellikle limon, portakal gibi narenciye grubundan meyvelerin suları, kola, gazoz gibi asitli içeçekler diş minesinde aşınmaya yol açar.Bu aşınmalar uzun vadede çürük riski oluşturabilir. Ayrıca ileri düzeyde aşınmalar hassasiyete sebep olur. Soğuk-sıcak, ekşi-tatlı gibi uyaranlara karşı gelişen hassasiyetler çok rahatsız edici olabilir. Kişilerin günlük konforunu çok etkiler.

Enerji içecekleri de üzerinde durulması gereken ürünlerden. Yüksek şeker oranı, pH değerleri sebebiyle çürük oluşturmak konusunda dikkat edilmeli.Bu tür içecekleri sınırlı tüketmek veya dişlere temas etmemesi için pipetle içmek güvenli bir çözüm olabilir.

 Cipsler

Cips ve benzeri atıştırmalıklar tükürükte erimediği ve yapışan oldukları için genel anlamda riskli gıdalar olarak kabul edilir. Dişlerin arasındaki ve üzerindeki temizlenmesi zor girinti ve çıkıntılara yapışan bu cips ve türevleri çürük için elverişli ortamlar oluşturur.

Çekirdek Fıstık gibi Kabuklu Besinler

Özellikle ön dişlerle çekirdek kırmak, fıstık kabuğu açmak kesinlikle kaçınılması gereken alışkanlıklardan. Sürekli ve çok sayıda tekrarlandıkları zaman ön dişlerde kırılmalara, aşınmalara ya da çentikler oluşmasına yol açan bu gıdaların dikkatli tüketilmesi ve kabuklarını açarken/kırarken dişlerin kullanılmaması tavsiye edilir.Arka dişlerle fındık-ceviz kabuğu kırmak da sık rastlanır bir durum. bu kötü alışkanlığın doğal dişlerin, mevcut dolguların, kaplamaların kırılmasına sebep olacağı da hiç bir zaman unutulmamalıdır. 

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Diyetisyen ve Yaşam Koçu Tuğba Yaprak konu ile ilgili bilgiler verdi.
Diyetisyen ve Yaşam Koçu Tuğba Yaprak konu ile ilgili bilgiler verdi.
Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Komisyondaki sözlerimin çarpıtılarak haber yapılması kabul edilemez!”
Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Komisyondaki sözlerimin çarpıtılarak haber yapılması kabul edilemez!”
Yaş meyve sebze sektörü 2021 yılını yeni bir rekorla kapatmaya hazırlanıyor  
Yaş meyve sebze sektörü 2021 yılını yeni bir rekorla kapatmaya hazırlanıyor  
Sağlıklı kilo vermek isteyenlere 12 öneri
Sağlıklı kilo vermek isteyenlere 12 öneri
DEVA PARTİSİ SAĞLIK POLİTİKALARI BAŞKANI AYSUN HATİPOĞLU: ‘Sağlıkta şiddetin her türlüsüne karşıyız’
DEVA PARTİSİ SAĞLIK POLİTİKALARI BAŞKANI AYSUN HATİPOĞLU: ‘Sağlıkta şiddetin her türlüsüne karşıyız’

banner186

banner189

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169