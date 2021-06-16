banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 19
parçalı bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1431
ALTIN
508.551
DOLAR
8.5400
STERLİN
11.9935
EURO
10.3502
AKP Bitlis Mv. Vahit Kiler'den Tezcan'a hakaret!
AKP Bitlis Mv. Vahit Kiler'den...
Zeytinburnulular Şehidini Unutmadı
Zeytinburnulular Şehidini Unutmadı
Deva Partisinden Gelir Dağılımı Ve Yoksulluk Açıklaması
Deva Partisinden Gelir Dağılımı Ve...
‘Emeğim' Kursları, Üniversite Öğrencilerinin En Büyük Yardımcısı Oldu
‘Emeğim' Kursları, Üniversite Öğrencilerinin En...

DEVA PARTİSİ SAĞLIK POLİTİKALARI BAŞKANI AYSUN HATİPOĞLU: ‘Sağlıkta şiddetin her türlüsüne karşıyız’

DEVA Partisi, Kayseri’nin Develi ilçesinde nöroloji uzmanı Dr. Erdal Kurt’un hastası tarafından silahlı saldırıya uğraması üzerine açıklamada bulundu. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının mevcut iktidarın şiddet dilinin bir tezahürü olduğunu vurgulayan Sağlık Politikaları Başkanı Hatipoğlu, yetersiz yaptırımların vakaların artışına neden olduğunu söyledi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
16 Haziran 2021 Çarşamba 16:49
DEVA PARTİSİ SAĞLIK POLİTİKALARI BAŞKANI AYSUN HATİPOĞLU: ‘Sağlıkta şiddetin her türlüsüne karşıyız’
banner171

DEVA (Demokrasi ve Atılım) Partisi Sağlık Politikaları Başkanı Aysun Hatipoğlu, Kayseri’nin Develi ilçesinde nöroloji uzmanı Dr. Erdal Kurt’un iş çıkışı evine gittiği sırada hastası tarafından silahlı saldırıya uğraması üzerine açıklamada bulundu. DEVA Partisi’nin sağlıkta şiddetin her türlüsüne karşı olduğunu bildiren Hatipoğlu, “tüm sağlık camiasına yorulmak bilmez çalışmaları ve özverileri için minnettarlığımızı sunuyoruz” dedi.

İstanbul Times Haber Merkezi /Hüseyin Çetiner

Hatipoğlu açıklamasında, OECD ülkeleri ile kıyaslandığında ülkemizin kişi başına düşen hekim ve hemşire sayısında en alt sıralarda yer aldığını vurguladı. Sağlık çalışanlarının normalden çok daha fazla iş yükü altında kaldığını belirten Hatipoğlu, “sağlık çalışanları bir de kendilerine yöneltilen şiddet ile mücadele etmek zorunda kalmamalıdır” vurgusu yaptı. 

Hatipoğlu, mevcut iktidarın her daim kullanmayı tercih ettiği şiddet dilinin sonucu olarak toplumda şiddetin normalleşmekte olduğunu, hukuk sisteminin geldiği noktada yarattığı güvensizliğin ve şiddet olaylarına karşı yetersiz yaptırımların sağlıkta şiddet vakalarının artışına neden olduğunu da sözlerine ekledi.

‘Sağlık çalışanlarının %87’si en az bir kez şiddete maruz kalıyor’

Hatipoğlu açıklamasına şöyle devam etti: 

“Ülkemizde yapılan çalışmalar gösteriyor ki sağlık çalışanlarımızın yüzde %87’si meslek hayatları boyunca en az bir kez sözel, psikolojik veya fiziksel şiddete maruz kalmaktadırlar. Kendi sağlıklarını ve canlarını riske atarak şifa dağıtmak için büyük bir özveriyle çalışan sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olayları asla normalleştirilmemelidir.

Maalesef siyasi iktidar tarafından bu sorunun çözümüne yönelik ciddi tedbirler alınmamakta, önleyici politikalar oluşturulmamaktadır. Sağlıkta şiddet sorununu çözebilmek için güvenlik uzmanları, hukukçular, sosyologlar gibi çok farklı branşlardan oluşacak bir ekiple sağlıkta şiddet kapsamlı şekilde değerlendirilmeli ve çözüm önerileri geliştirilmelidir.”

İstanbul Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akciğer Kanserini Doğru Tedavi Planlaması İle Yenmek Mümkün
Akciğer Kanserini Doğru Tedavi Planlaması İle Yenmek Mümkün
Besin Zehirlenmesine Karşı 10 Önemli Kural!
Besin Zehirlenmesine Karşı 10 Önemli Kural!
Sigara, Mesane Kanseri Riskini 6 kat Arttırıyor !
Sigara, Mesane Kanseri Riskini 6 kat Arttırıyor !
Ahmet Maranki”den önemli tavsiyeler
Ahmet Maranki”den önemli tavsiyeler
Sürekli Şikayet Etme Özgüven Eksikliğinden Kaynaklanabilir  
Sürekli Şikayet Etme Özgüven Eksikliğinden Kaynaklanabilir  

banner186

banner189

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169