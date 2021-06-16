DEVA PARTİSİ SAĞLIK POLİTİKALARI BAŞKANI AYSUN HATİPOĞLU: ‘Sağlıkta şiddetin her türlüsüne karşıyız’

DEVA (Demokrasi ve Atılım) Partisi Sağlık Politikaları Başkanı Aysun Hatipoğlu, Kayseri’nin Develi ilçesinde nöroloji uzmanı Dr. Erdal Kurt’un iş çıkışı evine gittiği sırada hastası tarafından silahlı saldırıya uğraması üzerine açıklamada bulundu. DEVA Partisi’nin sağlıkta şiddetin her türlüsüne karşı olduğunu bildiren Hatipoğlu, “tüm sağlık camiasına yorulmak bilmez çalışmaları ve özverileri için minnettarlığımızı sunuyoruz” dedi.

İstanbul Times Haber Merkezi /Hüseyin Çetiner

Hatipoğlu açıklamasında, OECD ülkeleri ile kıyaslandığında ülkemizin kişi başına düşen hekim ve hemşire sayısında en alt sıralarda yer aldığını vurguladı. Sağlık çalışanlarının normalden çok daha fazla iş yükü altında kaldığını belirten Hatipoğlu, “sağlık çalışanları bir de kendilerine yöneltilen şiddet ile mücadele etmek zorunda kalmamalıdır” vurgusu yaptı.

Hatipoğlu, mevcut iktidarın her daim kullanmayı tercih ettiği şiddet dilinin sonucu olarak toplumda şiddetin normalleşmekte olduğunu, hukuk sisteminin geldiği noktada yarattığı güvensizliğin ve şiddet olaylarına karşı yetersiz yaptırımların sağlıkta şiddet vakalarının artışına neden olduğunu da sözlerine ekledi.

‘Sağlık çalışanlarının %87’si en az bir kez şiddete maruz kalıyor’

Hatipoğlu açıklamasına şöyle devam etti:

“Ülkemizde yapılan çalışmalar gösteriyor ki sağlık çalışanlarımızın yüzde %87’si meslek hayatları boyunca en az bir kez sözel, psikolojik veya fiziksel şiddete maruz kalmaktadırlar. Kendi sağlıklarını ve canlarını riske atarak şifa dağıtmak için büyük bir özveriyle çalışan sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olayları asla normalleştirilmemelidir.

Maalesef siyasi iktidar tarafından bu sorunun çözümüne yönelik ciddi tedbirler alınmamakta, önleyici politikalar oluşturulmamaktadır. Sağlıkta şiddet sorununu çözebilmek için güvenlik uzmanları, hukukçular, sosyologlar gibi çok farklı branşlardan oluşacak bir ekiple sağlıkta şiddet kapsamlı şekilde değerlendirilmeli ve çözüm önerileri geliştirilmelidir.”

İstanbul Haber Ajansı (İTHA)