Dentbul, Avrupa’nın En Büyük Diş Polikliniği.

Dentbul, uygun fiyatlarla yüksek standartlarda sağlık hizmeti sunma ilkesini benimsemiş, uluslararası hizmet veren bir sağlık kuruluşudur.

Başta Avrupa ve Orta Doğu ülkeleri olmak üzere dünyanın birçok yerinden hastalarımızı doğru ve güvenilir diş hizmeti ile buluşturuyoruz.

İmplant Tedavisi, Zirkonyum ve Porselen Kaplamalar, Diş Estetiği ile çok çeşitli diş sorunlarına güvenilir seçenekler sunuyoruz.

Uzman doktorlardan oluşan ekibimiz ve son teknoloji ile donatılan kliniğimiz, idari personelimiz ile tüm tedavi işlemlerinde baştan sona yanınızdayız. Yurt içi ve yurt dışı hastalarımız için ulaşım ve konaklama hizmetleri sunuyoruz.

Kaliteli hizmet, yüksek hasta memnuniyeti, güler yüzlü karşılama ve sonuç odaklı çalışmalar ile adımızdan söz ettirmeyi devam edeceğiz.

Diş turizminde hekim, ekipman, yöntem ve malzeme kalitesinin yüksek olması Türkiye’yi bir cazibe merkezi haline getirmiştir. Bizde Dentbul Diş polikliniği olarak Türkiye’de ilklere imza atmayı kendimize görev biliyoruz.

2023 yılı içerisinde siz değerli hastalarımız için büyük projelerimizi sıralamaya devam edeceğiz.

Bağcılar, Bahçelievler ve Bakırköy’deki şubelerimizle büyümeye devam ederek hizmet alanımızı daha da çok genişletiyoruz.

HİZMETLERİMİZ

İmplant Tedavisi

All On Four İmplant

Bir Günde İmplant – Same Day Implant

Sinüs Lifting Operasyonu

Lamina Porselen Kaplama (EMAX)

Zirkonyum Diş Kaplama

Genel Anestezi ve Sedasyon

Dental Bonding

Diş Beyazlatma (Bleaching)

Pembe Estetik (Estetik Diş Eti Tedavisi)

Periodontoloji (Diş Eti Tedavisi)

Endodonti (Kanal Tedavisi)

Ortodonti – Diş Teli Tedavisi

Invisalign (Şeffaf Ortodonti)

Pedodonti (Çocuk Diş Hekimliği)

Cerrahi Uygulamalar

Protetik Tedaviler (Protez)

Inlay Onlay Overlay Dolgular

Dijital Diş Hekimliği

HEDEFİMİZ

Modern diş hekimliğinin tüm olanaklarını kullanarak ağız ve diş hastalıklarının tanı ve tedavilerini en iyi şekilde sağlayan, hastalarımıza etik ilkelerden ödün vermeden, hasta haklarına saygı duyarak, kaliteli ağız ve diş bakımı sunan, ulusal ve uluslararası düzeyde önde gelen Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama Merkezi olmaktır.

TEŞEKKÜRLER

Bahçelievler’de yeni şubemizin açılışına teşvik eden İstanbul MHP milletvekili sayın Arzu Erdem Hanımefendiye, Bahçelievler belediye başkanımız Dr. Hakan Bahadır Beyefendiye ve birçok siyasi parti temsilcilerimize teşekkür ederiz.

Dentbul, Avrupa’nın En Büyük Diş Polikliniği.

Sabit Hat: +90 212 909 00 69

WhatsApp: +90 541 339 97 26

Web Sitesi: https://dentbul.com/

Instagram: @dentbul_sirinevler

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