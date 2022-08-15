banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 19
hafif yağmur
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
2.861,68
ALTIN
1.028,68
DOLAR
17,98
STERLİN
21,73
EURO
18,34
İmamoğlu: ''AKP 85 Milyar Doları Deprem İçin Kullanmadı''
Son Dakika
İmamoğlu: ''AKP 85 Milyar Doları...
İmamoğlu: İBB'nin Kurbanlıkları 232 bin Haneye Girecek
Son Dakika
.İmamoğlu: İBB'nin Kurbanlıkları 232 bin...
İmamoğlu: Aşure Matem Lokmasına Ortak Oldu
İmamoğlu: Aşure Matem Lokmasına Ortak...
Hz. Hüseyin ve 72 Yakını 14 Asır Sonra Zeytinburnu’nda Anıldı (VİDEOLU)
Son Dakika
Kerbela'nın Acısı ve Hüznü 1383...

Damar Sertliği En Ölümcül Hastalıklar Arasında!

Kalp ve Damar Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Muharrem Arslandağ konu hakkında bilgiler verdi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
15 Ağustos 2022 Pazartesi 13:06
Damar Sertliği En Ölümcül Hastalıklar Arasında!
banner171

Çağımız modernizasyonun üst düzeyde olduğu çağ... Modernizasyon da kronik hastalıklarının sık ve yaygın görülmesinin en büyük tetikleyicisi. Nasıl mı?

Modernizasyon ve teknoloji ile şeker hastalığı, yüksek tansiyon, kilo fazlalığı var bunların sebep olduğu damar tıkanıkları hızla yayılmaktadır. Beslenme bozukluğu, genetiği ile oynanmış besinler, hareketsiz yaşam tarzı ve tütün ürünleri kullanımı gitgide artmıştır. Bu şekilde uzun zaman önce başlayan ateroskleroz yani damar sertliği atalarımızın genlerine yerleşmiş bebe nesil nesil şu anki kuşağımıza ulaşmıştır.

Artık tetikleyici nedenlerin alevlenmesi yani tansiyon atağı, aşırı stres, aşırı sıcak ve soğuk hava, göğüs boşluğunda aşırı basınç değişimine neden olan travmalar, uyuşturucu maddeler gibi durumlarda ani damar olayları yaşanabilir. Bu damar olayları şunlar olabilir; kalp krizi, inme yani felç, ölümcül ritim bozuklukları, böbrek yetmezliği, körlük, büyük damar yırtılmaları.

Aort Disseksiyonu yani yırtılması işte bu durumlardan birisidir. Aort denilen kalpten çıkan ana atar damarına herhangi bir yerden iç duvarının yırtılması olayıdır. Birçok zaman ölümcüldür. Erken tanı ve hızla tedavi ile yaşama bağlanılabilir. Ancak çok ileri merkezlerde bile bu şans çok düşüktür.

Hastalığı ortaya çıkaran olaydan sonra göğüs ve sırtta ani ve keskin vasıflı, korkutucu bir ağrı başlar. Maalesef kolay geçmez. Yırtığın ilerlemesi ile büyük organların ana damarlarının ağızları tıkanabilir ve bu şekilde birçok belirti tabloya eklenir. En önemlisi kalp ve beyin damarlarının ağzının tıkanması, inme ve kalp krizi bu şekilde ortaya çıkar. Bu esnada acile başvuran kişi yapılan muayene, ekokardiyografi ve tomografi ile tanı konulabilir.

Tedavi o esnada kalp ve damar cerrahının kararı ile ameliyat şeklindedir, kaba bir tabirle aort onarımı yapılır. Ancak bazı durumlarda cerrah, takip etmeyi de uygun görebilir. Olayın sihiri kan basıncının hızla, organları koruyacak kadar düşürülmesidir. Tedavi ekibi bunu ayarlar.

Nasıl korumalı? Damar sertliğinin engellenmesi bu hastalığı da azaltır. İlk iş sigaranın terki, kilo kontrolü ve spor yapmak! Bu şekilde hastalıkta belirgin azalma olacaktır.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Açıkta Satılan Gıdalara Dikkat! Virüs Taşıyıcısı Olabilirler
Açıkta Satılan Gıdalara Dikkat! Virüs Taşıyıcısı Olabilirler
Yaz Ayında Hangi İçecekleri Tüketmeliyiz? Sağlıklı 2 İçecek Tarifi!
Yaz Ayında Hangi İçecekleri Tüketmeliyiz? Sağlıklı 2 İçecek Tarifi!
Mide Kanserini Tetikleyen Etkenler
Mide Kanserini Tetikleyen Etkenler
Kabızlıktan Kurtulmanın 12 Yöntemi
Kabızlıktan Kurtulmanın 12 Yöntemi
Karaciğerin En Yakın Dostları: Greyfurt ve Limon
Karaciğerin En Yakın Dostları: Greyfurt ve Limon

banner186

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169