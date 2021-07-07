banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 26
parçalı bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1389.83
ALTIN
504.03
DOLAR
8.6759
STERLİN
11.9923
EURO
10.2716
Çocukları Tatilde Bekleyen 5 Tehlike !
Çocukları Tatilde Bekleyen 5 Tehlike...
Başkan İmamoğlu'ndan Beton İstanbul Sorusuna 94 Hatırlatması !
Başkan İmamoğlu'ndan Beton İstanbul Sorusuna...
Babacan Antalya'da Esnafla Buluştu
Babacan Antalya'da Esnafla Buluştu
İBB'Nin Garantörlüğünde Kentsel Dönüşüm Artık Çok Daha Kolay Olacak
Son Dakika
İBB'Nin Garantörlüğünde Kentsel Dönüşüm Artık...

COVİD-19 Delta Mutasyonu Nedir? Hangi Aşı Daha Etkilidir?

Virüsler mutasyon yoluyla sürekli değişir ve bir virüsün yeni mutasyonlarının ortaya çıkması beklenir. Mutasyona uğrayan virüsün belirtileri farklı olabildiği gibi yapılan aşıların da mutasyona etkisi farklı olabilir. Hindistan’da ortaya çıkan Delta mutasyonu nedir, belirtileri ve aşıların bu mutasyona etkisi var mı? Bu soruların cevaplarını Alerji ve Astım Derneği Başkanı Prof. Dr. Ahmet Akçay yanıtladı. 

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
07 Temmuz 2021 Çarşamba 09:32
COVİD-19 Delta Mutasyonu Nedir? Hangi Aşı Daha Etkilidir?
banner171

Delta Mutasyonu Nedir?

COVID-19 virüsü mutasyona uğrayarak alfa, beta, gama ve şimdilerde delta mutasyonu ortaya çıkmıştır. Delta mutasyonu ilk olarak Aralık 2020’de Hindistan’da ortaya çıkmıştır. Nisan 2021’de de Delta plus mutasyonu ortaya çıkmıştır. Haziran 2021 itibariyle varyant 80'den fazla ülkede tespit edilmiştir. Türkiye’de de görülmeye başlamıştır.

Delta mutasyonu belirtileri nelerdir?

Bu mutasyona uğrayan virüs daha bulaşıcı ve akciğerlerde daha fazla hasar bırakmasının yanı sıra kullanılan ilaçlara da daha dirençli olması nedeniyle daha tehlikelidir. Covid-19 enfeksiyonu belirtileri öksürük, ateş, koku ve tat kaybı iken Delta varyantına yakalananlar arasında en çok baş ağrısı, boğaz ağrısı ve burun akıntısı gibi belirtiler görülmektedir. Genç yaştaki hastalar "ağır bir soğuk algınlığı geçiriyormuş gibi" hissetmektedir. Bu nedenle de COVID-19 enfeksiyonu yanlışlıkla soğuk algınlığı gibi düşünülmekte ve bu da hızlı bir yayılmaya neden olabilmektedir. Bu nedenle de bu dönemde nezle, baş ağrısı ve boğaz ağrısı şeklinde ağır soğuk algınlığı geçiriyorsanız COVID-19 testi yapılması faydalı olabilir. Mutlaka tat ve koku sorunu yaşamanız gerekmez. 

Aşıların Delta mutasyonuna etkisi nasıldır?

Delta varyantına karşı Biontech aşısının etkisi %90 olarak bildirilmiştir. İsrail’de yapılan bir çalışmada ise %70 etkili olduğu bildirilmiştir. Sinovac aşısının ise Delta mutasyonua etkisi 2-3 kat daha az olduğu ancak 3. doz yapıldığında Delta mutasyonuna daha etkili olabileceği bildirilmiştir. 

Sonuç olarak özetleyecek olursak;

-Delta mutasyonu Hindistanda  ortaya çıkan bir mutasyondur. 

-Delta mutasyonu nezle, boğaz ağrısı ve baş ağrısı belirtileri gösteren ve ağır soğuk algınlığı gibi kendini göstermektedir. Tat ve koku kaybı görülmez. 

-Delta mutasyonu daha bulaşıcıdır, akciğerleri daha çok etkiler ve COVID-19 ilaçlarına etkisi daha azdır.

-Aşılardan Biontech Delta mutasyonuna en az %70 olmakla birlikte %90’a kadar etkili olabilmektedir.

-Sinovac aşısı Delta mutasyonuna etkisi daha az olmakla birlikte 3. doz yapılırsa Delta virüsüne karşı daha fazla koruma sağlayabileceği bildirilmektedir.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Su İçmeyi Engelleyen 8 Davranış
Su İçmeyi Engelleyen 8 Davranış
Sizin Varis Tipiniz Hangisi ?
Sizin Varis Tipiniz Hangisi ?
Kavunun 7 Önemli Faydası
Kavunun 7 Önemli Faydası
Çocukları Tatilde Bekleyen 5 Tehlike !
Çocukları Tatilde Bekleyen 5 Tehlike !
Adnan Elver “63 yaşında yeniden doğdum”
Adnan Elver “63 yaşında yeniden doğdum”

banner186

banner189

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169