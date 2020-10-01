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COVID-19'DAN Korunurken Diğer Bulaşıcı Hastalıkları İhmal Etmeyin

Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınından hemen herkes maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyarak korunmaya çalışıyor. Ancak bu esnada sonbahar ve kış mevsiminde görülmeye başlayan diğer bulaşıcı hastalıkları da göz ardı etmemek gerekiyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
01 Ekim 2020 Perşembe 10:18
COVID-19'DAN Korunurken Diğer Bulaşıcı Hastalıkları İhmal Etmeyin
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Bu mevsimlerde görülme sıklığı artan bulaşıcı hastalıklardan biri olan zatürre, 65 yaş üzeri ve kronik hastalığı olan ilişkilendirler ile çocuklarda hayati riske neden olabiliyor. Tüm bu risklerden korunmada zatürre aşısı yaptırmak önemli bir yer tutuyor. Memorial Hizmet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü'nden Uz. Elnur Rufullayev, zatürrenin yapılması ve dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi verdi.

Ateş, öksürük ve nefes darlığı zatürre belirtisi olabilir

Halk arasında zatürre olarak bilinen akciğer iltihabı pnömonisine bakteri, virüs, mantar ve parazit gibi mikroplar neden olur. Pnömokok bakterisi ise en sık nedenlerinden biridir. Pnömokok ayrıca menenjit yani beyin zarı iltihabı, otit, sinüzit ve osteomyelit gibi farklı enfeksiyonlara da neden olabilir. En önemli belirtileri arasında ateş, öksürük, balgam, göğüs ağrısı ve nefes darlığı bulunan zatürre bazen bilinç bulanıklığı, sık nefes alma, kas eklem ağrıları, tansiyon düşmesi gibi bulgularla belli edebilir.

65 yaşın üzerindekiler ve sigara kullananlar risk altında

Hematolojik kanserler ve HIV enfeksiyonu gibi yazım sistemi sistemini baskılayan hastalıkları olanlar veya bazı ilaçları kullanan kişiler, dalağı olmayanlar veya programlananlar, kronik kalp, akciğer (astım dahil), karaciğer ve böbrek hastalığı bulunanlar, koklear implant ameliyatı olanlar, beyin omur sıvısı (BOS) kaçağı olanlar, sigara kullananlar ve 65 yaş üzerinde olanlarda zatürre riskli kişilerden daha fazladır.

Çocukluk çağı aşılarını da ihmal etmeyin

Covid-19 pandemisi sırasında rutin bağışıklama faaliyetlerinin devam ettirilmesi önemlidir. Çocukluk çağı aşılarının kısa süreli de olsa kesintiye uğraması, aşılamayla önlenebilir hastalıkların artmasına hatta salgına bile neden olabilir. Bu risk çocukluk çağı aşıları ile önlenebilir. Zatürre aşısı da Çocuklar için çok önemli olduğu için mutlaka yaptırılması gerekir. Ayrıca kronik hastalığı bulunanlar olmak üzere söz konusu olabilirler de pnömokok ve grip aşıları gibi aşıları mutlaka olmalıdır. Aksi takdirde sık sık yaptırabilirsiniz.

Aşı hem zatürreden koruyor hem Covid-19'un bazı örnekleri hafifletir

Covid-19 hastalığı için risk grubunda olanlar aynı zamanda grip ve zatürre (pönomokok) enfeksiyonları için de risk grubundadır. Koronavirüs tablosu çizelge grip ve pönomokok enfeksiyonları da görülebilir. Pnömokoklar yol kan dolaşımı enfeksiyonlarına da yol alabilir. Bu gruplar COVID-19 enfeksiyonunun seyrini ağırlaştırabilir. Bu böylelikle grip aşısını öncelikli risk grubundakiler ve sağlık santralı ile 6 aydan büyük herkesin, pnömokok aşısını ise risk altında olan mutlaka yaptırması gerekir.

Ali Balcı / Medya ve İletişim Uz 05493146796 binali.balci@memorial.com.tr

Begüm Çelikkol / Medya ve İletişim Uz 05493178048 begum.celikkol@memorial.com.tr

Betül Karabacak / Medya ve İletişim Uz 05493178050 betul.karabacak@memorial.com.tr

Elif Albay / Medya ve İletişim Uz 05493146748 elif.albay@memorial.com.tr

Mete Yılmaz / Medya ve İletişim Uz 05493146746 mete.yilmaz@memorial.com.tr

Binhan Aydın / Medya ve İletişim Md 05493146743 binhan.aydin@memorial.com.tr

Esra Aydemir / Medya ve İletişim Grup Md 05493146741 esra.aydemir@memorial.com.tr

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