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Çocuklarda Orta Kulak İltihabı İşitme Kaybına Neden Olabiliyor

Kızılay Kartal Hastanesi’nde İşitme Kaybına Devrim Niteliğinde Yeni Yöntem Uygulanıyor

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
18 Şubat 2022 Cuma 10:24
Çocuklarda Orta Kulak İltihabı İşitme Kaybına Neden Olabiliyor
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İşitme kaybı farklı yaş gruplarında görülebilen ancak ileri yaşlarda daha sık ortaya çıkan bir rahatsızlık. Kızılay Kartal Hastanesi’nde çocukluğunda çok sık geçirdiği kulak iltihapları nedeniyle uzun yıllar işitme kaybı yaşayan bir hastaya yeni yöntemle duyma yetisi yeniden kazandırıldı.  

Kulak iltihabı, genellikle titreşen ufak kemiklerin bulunduğu kulak zarının arkasındaki hava dolu orta kulağı etkileyen, bakteriyel veya viral bir enfeksiyondur. Kulak iltihapları çocuklarda, yetişkinlere oranla daha sık görülür. Kulak iltihapları, çoğu kez orta kulakta sıvı birikmesi ve iltihaplanmalar nedeni ile ağrılı geçer.

Kızılay Kartal Hastanesi’nde uygulanan yeni yöntemle bir hasta duyma yetisine tekrar kavuştu.   Kulak Burun Boğaz, Baş ve Boyun Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Gazi Abuzaid hastaya uygulanan yeni tedavi yöntemi hakkında bilgi verdi. Dr. Gazi Abuzaid, “Bize başvuran hasta çocukluk döneminden bu yana işitme kaybı yaşıyordu. Yıllar içerisinde çok farklı tedavi yöntemleri denenmiş ancak işitme sağlanmamıştı. Cihaz kullanımı önerilmiş ancak hasta tercih etmemiş. Bize geldiğinde işitme testini yaptık ve kaybın sebebinin orta kulak olduğunu tespit ettik. Hastaya ameliyat ile işitmeyi onarabileceğimizi anlattık” dedi. 

 

Devrim Gibi Yöntem 

Op. Dr. Gazi Abuzaid , “Hasta ameliyatı kabul etti. Keşif ameliyatı yaparken sık sık orta kulak iltihabına bağlı olarak ortak kulak işitme kemiklerinin tamamen yok olduğunu gördük. İşitme protezi kullanarak orta kulak işitme mekanizmasını oluşturduk. Hasta ameliyatın bittiği anda bile çok iyi işittiğini belirtti” dedi. 

Çocuklarda Orta Kulak İltihabına Dikkat!

 

Çocuklarda yaygın olarak gözlemlenen belirtiler arasında özellikle yatarken ortaya çıkan kulak ağrısı, kulakta çekilme hissi, uyumada güçlük, normalden daha fazla ağlama, normalden daha fazla asabiyet, duymada ve seslere tepki göstermede güçlük, denge kaybı, baş ağrısı, 38 derece veya üzeri ateş, kulakta akıntı, iştah kaybı, kusma, ishal yer alabilir. Kulak iltihabının belirtileri, bazı farklı sağlık sorunlarının habercisi olabilir. Doğru teşhis ve erken tedavi önemlidir.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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