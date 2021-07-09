banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 29
açık
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1378.81
ALTIN
502.35
DOLAR
8.6678
STERLİN
12.0022
EURO
10.2906
Avrasya Tüneli'nin Çıkışındaki Trafiğe Çare İBB!den
Avrasya Tüneli'nin Çıkışındaki Trafiğe Çare...
 “Saraybosna'daki Osmanlı Kalesi'ni İBB Restore Edecek”
 “Saraybosna'daki Osmanlı Kalesi'ni İBB Restore...
 Avcılar Belediyesi Ve  Tema'dan  Çevre İçin İş Birliği
 Avcılar Belediyesi Ve  Tema'dan  Çevre...
Muazzez (Akgül)Dinç Hakka Yürüdü
Muazzez (Akgül)Dinç Hakka Yürüdü

Çocuklarda Aşırı Utangaçlığa Dikkat !

Uzman Klinik Psikolog Müjde Yahşi konu hakkında önemli bilgiler verdi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
09 Temmuz 2021 Cuma 12:38
Çocuklarda Aşırı Utangaçlığa Dikkat !
banner171

Çocukların bazıları yeni bir ortama girmek ya da tanımadığı bireylerin olduğu ortamlarda tek başına olmak konusunda yoğun derecede kaygı ve huzursuzluk yaşarlar.Psikolojide bu duruma “sosyal kaygı” denir.Sosyal kaygıya sahip olan çocuklar, utangaçlığın ötesine geçen aşırı bir kaygı duygusuyla hareket eder.Buna bağlı olarak da özellikle sosyal ortamlarda utanç verici bir duruma düşmekten ya da yargılanmaktan çok korkarlar.

İstanbul Times Haber Merkezi /Hüseyin Çetiner

Aşırı utangaç ve aşırı çekingen bir çocuğun aklından geçenler;“ Ya benimle alay ederlerse, ya beni dışlarlarsa, ya beni oyunlarına almazlarsa” gibi kendiyle ilgili değersizlik düşünceleridir. Bu düşünceler sosyal ortamda ve durumlarda artar ve çocuk yoğun kaygı yaşar, kaygısından dolayı kaçınma davranışları gösterir. Yani online derslerde kamerasını açmaktan kaçınan, marketten yanlış ürün aldığında bunu kasiyere söylemekte zorlanan, kendisine verilen sunumu tahtada sunarken kan ter içinde kalan bir çocuğunuz varsa çocuğunuz ''Sosyal kaygı bozukluğu'' yaşıyor olabilir. 

Benim de sosyal kaygı yaşayan çocuğum var o halde ne yapabilirim diyorsanız; En etkili yaklaşımınız çocuğunuzu sık sık sosyal ortamlara maruz bırakın ve korktuğu şey ile yüzleşmesini sağlayın ama bunu birden bire değil kademeli olarak yapın. Çocuğunuza başlangıçta küçük sorumluluklar verin, daha çok parka bahçeye götürün, arkadaş edindirin, bakkaldan ekmek aldırın, garsondan mendil istetin... Yani çocuğunuzu daha çok sosyalleştirin ki çocuğunuz sosyalleşmekten korkmasın, benlik algısını yükseltsin. Ama herşeyden önce siz kendi kaygılarınızdan çocuğunuzu koruyun ki çocuğunuz özgüvenini geliştirebilsin.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 09.07.2021 12:41
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Burun Kanaması Ne Zaman Ciddiye Alınmalı?
Burun Kanaması Ne Zaman Ciddiye Alınmalı?
Gözlerdeki 7 Yaz Riskine Dikkat !
Gözlerdeki 7 Yaz Riskine Dikkat !
İnsülin Direncinin Önüne Geçmek İçin 7 Önlem
İnsülin Direncinin Önüne Geçmek İçin 7 Önlem
İnatçı Kilolarınızdan Kurtulamıyorsanız Bu Detoks Tam Sizlik!
İnatçı Kilolarınızdan Kurtulamıyorsanız Bu Detoks Tam Sizlik!
‘Maske cildimi korur’ demeyin!
‘Maske cildimi korur’ demeyin!

banner186

banner189

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169