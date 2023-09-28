Çocuklar da Horlamaya Dikkat! Çocuklarda Horlama Neden Olur?

Diş Hekimi Zafer Kazak konu hakkında bilgiler verdi.

Ağzından nefes almak zorunda olan çocuklarda ağız kuruluğu, ağız kokusu, dudak yaraları ve diş çürükleri de görülmektedir.

Çocuğunuz; horluyorsa, gece nefes nefese uykusundan uyanıyorsa, normalden farklı uyku pozisyonunda yatıyorsa, diş gıcırdatıyorsa, uyku esnasında huzursuz olduğunu hissediyorsanız, uyku esnasında dudakları kapanmıyorsa, aşırı kiloluysa, yüz şeklinde anormal bir durumun olduğunu düşünüyorsanız, burnunda ileri derece bir eğrilik varsa (KBB uzmanına danışmak gerekir)

Mutlaka alanında uzman çocuk diş hekimi ile ortodonti uzmanının çocuğun çene yüz gelişimi ile ilgili değerlendirme yapması gerekir.

Ayrıca dili ağız tabanına bağlayan dil bağı kısa ise bu da çene gelişimini etkiler ve dilin arkada konumlanmasına sebep olarak hava yolunu tıkayabilir ve horlamaya sebebiyet verebilir. Dil bağı kısalığı yutkunma refleksini bozabilir, beslenme, çiğneme ve konuşma bozukluklarına yol açabilir. Bunlara ek olarak postür (duruş) bozukluğu dahil gelişim ile ilgili bir takım problemler oluşturabilir.

Dil bağı kısalığı teşhis edildiğinde Er:YAG (sert doku) lazer ile çok kısa ve oldukça kolay bir müdahale ile dil serbestleştirilerek çocuğun ömür boyu etkileneceği problemler başlamadan ‘’önleyici’’ tedavi gerçekleştirilmiş olur.

İstanbul Times Haber Merkezi-Hüseyin Çetiner

Dil bağı kısalığı teşhis edildiğinde Er:YAG (sert doku) lazer ile çok kısa ve oldukça kolay bir müdahale ile dil serbestleştirilerek çocuğun ömür boyu etkileneceği problemler başlamadan ‘’önleyici’’ tedavi gerçekleştirilmiş olur.

‘’Çocuklarda görülen uyku hastalıkları ne kadar erken teşhis edilirse tedavi ederek ileri yaşlara yönelik çözüm sağlanması o kadar kolay olur. ‘’

Çocuklarda görülen horlama problemlerinde ‘’Nightlase’’ sert doku lazer tedavisi (Er:YAG) ile bölge yumuşak dokularında sıkılaşma (kontraksiyon) sağlanarak hava yolunun açılması hedeflenir. Bu etki ile beraber gerekli egzersizleri düzenli uygulayarak başarılı sonuçlar elde edilebilmektedir. Çocuklarda horlama tedavisinde uygulamalar sırasında yumuşak dokuların verdiği cevap çoğunlukla olumlu ve hızlıdır.

Uyku kalitesindeki azalma ile sabahları uyanmakta güçlük çeken çocuklarda davranış ve sosyal sorunlar oluşabilmekte, okulda başarısızlık, agresyon, hiperaktivite gözlenebilmektedir. Bu nedenle uyku hastalıkları çocuklarda çok dikkat edilmesi gereken bir durumdur. Bu durumun doğru teşhis ile tedavi edilebilmesi için alanında uzman çocuk diş hekimi, ortodonti uzmanı ve KBB uzmanının konsültasyonu (görüşü) gereklidir.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)