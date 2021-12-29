Çocuk Ve Ergen Psikolojisinde Nelere Dikkat Edilmeli ?

Bu sorunlar, bazı zamanlarda anne ve babalar

ellerinden gelen desteği verip farklı çözüm yolları denemiş olsalar da çözümsüz kalabilir. Bu tip

durumlarda çocuğa bakım veren kişiler, çocuklarının yaşamakta oldukları problemler için bir

uzmandan destek almaya ihtiyaç duymaktadırlar. Alanında bir uzmandan alınacak yardım, hem

çocuğun yaşadığı sıkıntıyı çözmekte hem de çocukların ileriki yaşlarında karşılaşacağı problemler için

onların psikolojik dayanıklılığını arttırabilmektedir.

Çocuk ve ergen psikoloğu olan kişiler, danışan olarak gelen çocuk ve ergenlerin yaşadıkları sorunların

kaynağını bularak bu sorunların ortadan kaldırılabilmesi için gerekli olan ve hali hazırda uzmanı

oldukları terapi alanlarından yaşanılan probleme en uygun olacak terapi tekniğini uygulayarak var

olan problemlerin ortadan kalkmasını ve çocuk ve ergenlerin ileride yaşayacakları olası sorunlarla

başa çıkma becerilerini de arttırmayı sağlamaktadır.

Bu bilgilerin ışığında; ebeveynlerin, çocuklarda tespit ettikleri herhangi bir problemi çözüme

kavuşturmak için danışacakları uzmanı seçerken dikkatli olması gerektiğini söyleyebiliriz. Çocuğunuza

destek olmasını istediğiniz uzmanı ararken öncelikle çocuğunuzun yaşadığı sorunun kendisinin

uzmanlık alanına girip girmediğini öğrenmekte ve uzman hakkında yeterli bilgiye sahip olmakta fayda

var.

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