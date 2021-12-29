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Çocuk Ve Ergen Psikolojisinde Nelere Dikkat Edilmeli ?

Çocuklar ve gençler de zaman zaman psikolojik olarak zorluklarla karşılaşabilmekte; duygusal, düşünsel ve davranışsal sıkıntılar yaşayabilmektedirler.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
29 Aralık 2021 Çarşamba 14:45
Çocuk Ve Ergen Psikolojisinde Nelere Dikkat Edilmeli ?
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Bu sorunlar, bazı zamanlarda anne ve babalar
ellerinden gelen desteği verip farklı çözüm yolları denemiş olsalar da çözümsüz kalabilir. Bu tip
durumlarda çocuğa bakım veren kişiler, çocuklarının yaşamakta oldukları problemler için bir
uzmandan destek almaya ihtiyaç duymaktadırlar. Alanında bir uzmandan alınacak yardım, hem
çocuğun yaşadığı sıkıntıyı çözmekte hem de çocukların ileriki yaşlarında karşılaşacağı problemler için
onların psikolojik dayanıklılığını arttırabilmektedir.
Çocuk ve ergen psikoloğu olan kişiler, danışan olarak gelen çocuk ve ergenlerin yaşadıkları sorunların
kaynağını bularak bu sorunların ortadan kaldırılabilmesi için gerekli olan ve hali hazırda uzmanı
oldukları terapi alanlarından yaşanılan probleme en uygun olacak terapi tekniğini uygulayarak var
olan problemlerin ortadan kalkmasını ve çocuk ve ergenlerin ileride yaşayacakları olası sorunlarla
başa çıkma becerilerini de arttırmayı sağlamaktadır.
Bu bilgilerin ışığında; ebeveynlerin, çocuklarda tespit ettikleri herhangi bir problemi çözüme
kavuşturmak için danışacakları uzmanı seçerken dikkatli olması gerektiğini söyleyebiliriz.  Çocuğunuza
destek olmasını istediğiniz uzmanı ararken öncelikle çocuğunuzun yaşadığı sorunun kendisinin
uzmanlık alanına girip girmediğini öğrenmekte ve uzman hakkında yeterli bilgiye sahip olmakta fayda
var.

İNSTAGRAM: psikologsenacetiner
RANDEVU & İLETİŞİM: 0531 739 34 44
MAİL: cetinersenaa@hotmail.com

Son Güncelleme: 29.12.2021 19:14
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