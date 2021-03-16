Cilt Yaşlanmasının Üstüne Lazer Teknoloji ile Geçebilirsiniz

Bu problemlerin çözümü için ise cerrahi ya da ameliyatsız pek çok farklı teknik kullanılıyor. Ameliyatsız yöntemler arasında yer alan lazer teknolojileri başarılı sonuçları ile öne çıkıyor. Son dönemlerde en çok tercih edilen yöntemler arasında yer alan Fraksiyonel Karbondioksit Lazer (CO2) uygulaması ile hem derideki sorunların tedavi edilmesi hem de kolajen oluşumunun uyarılması sağlanıyor. Memorial Ankara Hastanesi Dermatoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Nilgün Solak, Fraksiyonel Karbondioksit Lazer tedavisi hakkında bilgi verdi.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Hem cildi gençleştiriyor hem de izleri tedavi ediyor

Cilt yenileme amacıyla kullanılan ve en güçlü lazer teknolojisi olan Fraksiyonel CO2 Lazer, iyileştirici tedavi etkilerinin yüksek, yan etkilerinin düşük olması sebebiyle son dönemlerde en çok tercih edilen yöntemler arasında yer almaktadır. Cildin hem üst hem de alt tabakasında etki gösteren bu teknolojiyle cildin yenilenmesi sırasında üst derideki lekeler tedavi edilmekte ve kolajen oluşumu uyarılmaktadır.

Sivilce, yara, yanık ve lekelerde kullanılabiliyor

Fraksiyonel CO2 Lazer uygulaması sivilce izleri başta olmak üzere, ameliyat, yanık ve yara izleri, gebelik ve doğum sonrası oluşan çatlaklar, anti aging amaçlı olarak cilt kırışıklıkları ve sıkılaştırma amacıyla da yüz sarkmalarında kullanılabilmektedir. Bununla birlikte yaşlılık ve güneş lekelerinde, gebelik maskesi olarak adlandırılan melazma tedavisinde de uygulanabilmektedir.

Sağlam dokular, hasarlı dokuların onarılmasını sağlar

Bu uygulamada, lazer ışını mikroskobik yuvarlak kolonlar halinde cilde gönderilmektedir. Böylece yuvarlak kolonlar arasında sağlam doku alanlarının kalması sağlanır. Bu yöntem ile esas olarak uygulama yapılan bölgelerde bulunan su hedef alınmaktadır. Yani kolajen, kan damarları, keratinositler gibi su içeren yapılar, lazer ışını ile kontrollü bir şekilde termal hasara uğratılır. Hasara uğratılan bölgenin hemen yanında bulunan sağlam dokulardaki canlı hücrelerin, hasarlı alana giderek zarar görmüş dokuyu yenilemesi için uyarı göndermesi sağlanır. Cildin yenilenmesi sırasında bir taraftan üst derideki lekeler tedavi edilirken, diğer taraftan da kolajen oluşumu uyarılmaktadır.

PRP ve mezoterapi ile birlikte uygulanabilir

Fraksiyonel CO2 Lazer ile birlikte diğer anti aging uygulamalar arasında bulunan PRP ve mezoterapi gibi yöntemler de tedaviye eklenebilmektedir. Özellikle anti aging ve melazma tedavisinde PRP ve mezoterapi ile birlikte yapılan Fraksiyonel CO2 Lazer uygulaması ile oldukça etkili sonuçlar alınabilmektedir.

Tedaviden bir süre sonra kolajen üretimi sağlanır

İşlem sonrasında hastanın iyileşmesi 7-10 gün kadar sürebilmektedir. Cilt ilk üç gün kızarıp ödem toplamakta, daha sonraki süreçte ise soyulmalar başlamaktadır. Hastalar yaklaşık bir hafta sonra normal yaşantısına dönebilmektedir. Tedavinin etkinliği ise genellikle üç aydan sonra belirginleşir ve etkisi hemen ortaya çıkmaz. İlk başlarda gerçekleşen soyulmalar bir peeling etkisi gibi görülse de, derideki tedavi etkisi ve iyileşme genellikle 3-6 ay içerisinde kendini göstermeye başlar. Çünkü derideki kolajen üretimi bu süreler içerisinde tamamlanır.

Seans sayısı kişiye göre değişir

İşlemin seans sayısı yapılan tedavinin amacına, tedavi edilecek bölgeye ve kişinin deri özelliklerine bağlı olarak değişmektedir. Seans sayısı genellikle 3-6 arasında olurken, iki seans arasındaki süre ise bir ay olarak ayarlanır. Daha yüzeysel yapılan işlemlerde ise seans sayısını artırmak gerekmektedir.

İşlem sonrası güneşten korunulmalı

Fraksiyonel CO2 lazer uygulaması kış dönemlerinde daha çok uygulanır. Çünkü işlem sonrasında yüzde meydana gelen kızarıklıkların ve soyulmaların güneş ile temas etmesi durumunda pigment, yani yüzde leke oluşumu riski ortaya çıkmaktadır. Koyu tenli kişiler bölgesel pigmentleşme ya da pigment kaybı gibi durumlardan daha çok etkilenirken, bu tedavide açık tenliler daha şanslı grubu oluşturur. İşlem sonrasındaki günlerde güneş kremi kullanılması yeterli olmamakta, bu sebeple hastaların işlemden sonra 3-5 gün boyunca dışarı çıkmaması gerekmektedir.

Aşırı yara iyileşmesi olanlarda kullanılmaz

Yaş sınırı olmayan ve herkese uygulanabilen bu tedavi yöntemini kronik hastalığı olanlar da yaptırabilmektedir. Sadece aşırı yara iyileşmesi olan hipertrofik skar ve keloid riski olanlarda uygulanmaması gerekir. Bu tip aşırı doku iyileşmesi olan kişilerde deriye verilen hasar, kalın bir parmak kalınlığında yani anormal şekilde iyileşir. Bununla birlikte kan pıhtılaşmasını engelleyen, ışığa karşı duyarlılık meydana getiren ilaç kullananlar ve solaryuma girenler de uygulama yapılmayacak kişiler arasında yer almaktadır.

Lazer ile cilt gençleştirmede en etkili işlem

Cilt gençleştirici olarak uygulanan lazerlerin en etkilisi olan Fraksiyonel CO2 Lazer işlemi sonrasında bir yıl boyunca kolojen liflerinin oluşması ve yapılanması devam etmektedir. Özellikle derin yapılan işlemlerde, kişinin şikayeti ve cilt ihtiyacına göre işlemi daha yüzeysel veya daha derin yapma şansı bulunmaktadır. Bu karar doktor tarafından verilmektedir.

Yenilenmiş cilt için düzenli uygulama şart

Bu tedavide yaşlanmanın devam etmesi ile birlikte yeniden bir geriye dönüş söz konusu olmaktadır. Ancak bu uygulamaların düzenli olarak yaptırılması uzun vadede yenilenmiş bir cilt sağlamaktadır. Kişinin durumu yaşlanma hızına, hayat şekline, uyku düzenine ve genetiğine göre değişmektedir.

Tedavi için en uygun zaman

Kozmetik dermatoloji işlemleri koronavirüs nedeniyle genellikle ertelenmektedir. Ancak yaza sağlıklı bir ciltle girmek için bu tür uygulamaların tam zamanı olduğu söylenebilir. Kozmetik dermatoloji uygulamaları hastanelerimizde Covid -19 konusunda gerekli tüm önlemler alınarak, tamamen hijyenik koşullarda yürütülmektedir.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)