Cildinizi Jeuvenile Sayesinde Yenileyin

Ölü Deri Nedir?

Ölü deri ciltte bulunan derinin zaman içerisinde eskimesi ve özelliğini yitirmesiyle ölmesi ve yerini yeni deri hücrelerine bırakmasıdır. Ölü deri hücreleri ciltten temizlenmediği sürece sivilce ve siyah nokta gibi aknelere sebebiyet verebilmektedir. Bundan dolayı ölü deri hücrelerinin vücuttan temizlenmesi gerekmektedir. Temizlenmeyen ölü deri folikül adı verilen gözeneklerin içerisine dolarak siyah nokta ve sivilcelerin oluşmasına neden olmaktadır ve kişinin kozmetik görüntüsünün bozulmasına yol açmaktadır. Bundan dolayı cilt temizliği oldukça önem arz eden bir husus olmaktadır. Düzenli olarak cilt bakımı yapılması ölü derinin cilt üzerinde kalmasının önüne geçer ve sivilce oluşumunu bir nebzede olsa engeller.

Cilt Yenilemesi Ne Zaman Gerçekleşir?

Cildin kendini yenilemesi her gün gerçekleşen bir olay olmaktadır. Her akşam saat 9 ila 11 saatleri arasında cilt güneşe maruz kalmadığından dolayı kendisini onarmaya başlar. Böylelikle yeni deri oluşumu gerçekleşir ve eski deri hücreleri vücuttan atılmaya başlar. Onarımın ardından gece 11 ile sabah 6 saatleri arasında yenileme işlemi gerçekleşir. Bu saatlerde genellikle yeni deri hücreleri ortaya çıkmaya başlar ve ölü deri hücreleri vücuttan tamamen atılır. Ancak atılan bu deri dökülmez. Bundan dolayı kişinin sürekli olarak cilt bakımı yapması gerekmektedir ki cildinde akne oluşumu gözlenmesin. Bu hususta yüzün temizliği oldukça önemli bir konu haline gelmektedir.

Ölü Deri Temizliği Nasıl Yapılır?

Ölü derinin temizlenmesi adına pek çok yöntem bulunmaktadır. Bu yöntemlerden en bilindik olanı ise sürekli olarak cildin temiz tutulmasıdır. Bunun dışında vücudun çeşitli yerlerinde de ölü derilerin temizlenmesi gerekmektedir. Deri yenileme işlemi tüm vücutta gerçekleştiğinden dolayı kişilerin vücudunun farklı bölümlerine farklı temizlik işlemi uygulamaları gerekmektedir. Yüzde biriken ölü deri hücreleri doğal sabunlar ile yıkanarak giderilebilecekken vücutta oluşan ölü deriler keselenme işlemi ile giderilebilir. Aynı zamanda ayak topuğunda da ölü deriler birikir ve topuğun olduğundan daha sert bir hale gelmesine neden olur. Bu gibi durumlarda da ponza taşı ile ölü derilerin temizlenmesi mümkün hale gelmektedir.

Sivilce Oluşumu Nasıl Engellenir?

Sivilce oluşumunun en temel sebepleri arasında yer alan ölü derilerin folikülleri içinde birikmesi durumu ölü derinin vücuttan temizlenmesi ile önlenebilmektedir. Bunun yanında yağlı yiyecekler yememek de sivilce oluşumunu engelleyen diğer bir husus olmaktadır. Ölü derilerin vücuttan temizlenmesi her zaman tek başına yeterli olmamaktadır. Bu noktada Jeuvenile markasının geliştirip ürettiği en iyi cilt yenileyici peeling jel kullanımı gerçekleştirilerek cildin yenilenme sürecini hızlandırabilmeniz mümkün olmaktadır. Böylelikle hem akne oluşumu engellenir hem de çok daha temiz bir cilt görünümü elde etmiş olursunuz.

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İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)