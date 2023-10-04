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Çikolata yedikten hemen sonra diş fırçalamayın

Yüksek oranda şeker içeren çikolatanın tüketildikten sonra ağız içerisinde asit oluşturduğunu söyleyen Çocuk Diş Hekimi Dr. Öğr. Üyesi Şebnem N. Koçan, “Oluşan bu asit sebebiyle çikolata tüketildikten hemen sonra dişlerin fırçalanması dişleri zedeleyebilir.” dedi. Peki çikolata yedikten sonra ne yapmalıyız?

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
04 Ekim 2023 Çarşamba 12:35
Çikolata yedikten hemen sonra diş fırçalamayın
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Üsküdar Diş Hastanesi Çocuk Diş Hekimi Dr. Öğr. Üyesi Şebnem N. Koçan, çikolatanın yüzde 100 zararlı, kesinlikle tüketilmemesi gereken bir besin olmadığını ifade ederek, içerisinde vücut için çok faydalı besinler de var olduğunu söyledi.

Dr. Öğr. Üyesi Şebnem N. Koçan, çikolatanın nasıl tüketilmesi konusunda şu bilgileri verdi:

“Tüketilmeli, ancak sıklığı çok önemli. Çok sık tüketilmesinin vücuda birtakım zararları vardır. Bunlardan bir tanesi de dişler üzerindeki etkisi. Çikolata çok yüksek oranda şeker içerir ve bu da dişlerde çürüğe sebep olur. Bu nedenle çikolata tüketirken bazı şeylere dikkat etmemiz gerekiyor. Bunlardan bir tanesi yemekten sonra tüketilmesidir. Yemekten sonra tüketildiği takdirde tükürük akışı daha fazla olacağı için çikolatanın zararlı etkilerini bir miktar azaltmış oluyoruz.”

İstanbul Times Haber Merkezi-Hüseyin Çetiner

Bitter tercih edilmeli

Dr. Öğr. Üyesi Şebnem N. Koçan, bitter çikolatanın daha çok tercih edilmesi gerektiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

“Çünkü çikolatanın içerisindeki yararlı maddeler bitter çikolatalarda daha fazla. Hem şeker ve yağ oranı daha düşük, hem de çikolatanın içindeki yararlı maddelerin daha yüksek oranda bulunması sebebiyle bitter çikolata vücudumuz için daha yararlı.”

Çikolata yedikten sonra ne yapılmalı?

Çikolata yüksek oranda şeker içerdiği için tüketildikten sonra ağız içerisinde asit oluşturduğunu anlatan Dr. Öğr. Üyesi Şebnem N. Koçan, sözlerini şöyle tamamladı:

“Oluşan bu asit sebebiyle çikolata tüketildikten hemen sonra dişlerin fırçalanması dişleri zedeleyebilir. Hemen dişleri fırçalamak yerine ağzı çalkalamak ya da su tüketmek çikolatanın zararlı etkilerini azaltır. Çikolata tüketiminden yarım saat sonra dişlerin fırçalanmasını öneriyoruz. Bu sayede diş sağlığımızı maksimum düzeyde korumuş oluruz.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)

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