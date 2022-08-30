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Çay İçmenin Faydaları Nelerdir?

Diyetisyen Muhammed Şahin konu hakkında bilgiler verdi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
30 Ağustos 2022 Salı 12:06
Çay İçmenin Faydaları Nelerdir?
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Siyah, yeşil veya beyaz hiç fark etmez, çayın her hali güzel her hali yararlı. -Kanserden koruyor. -Damarları güçlendiriyor. -Şekeri dengeliyor. -Şekersiz olmak şartıyla kilo vermeyi sağlıyor

-İnflamasyonu yani iltihabi önlüyor -Hafızayı güçlendiriyor -Alerjileri önlüyor -Tansiyonu dengeliyor

-Keyif veriyor

-Hayata anlam katıyor

Çay içeriğindeki kateşinlerden (antioksidan) kaynaklı kanserle mücadelenden tutunda enfeksiyonlar, kemiklerin güçlenmesi, karaciğerin detoksu, cildin güzelleşmesi, hafızanın güçlenmesine kadar bir çok faydası olan ayrıca bir kültür ve bir yaşam şekli olan mucizevi bir içecek.

Yazımın başında da belirttiğim gibi siyah, yeşil beyaz veya soğuk sıcak olması hiç farketmez çay her hali ile faydalı. Sadece ama sadece çay olarak tükettiğiniz takdirde öyle ama içine hiçbir ekleme yapmadan tüketilirse öyle. Çayın tek handikapı içine şeker eklenmesi veya yanında illa ki bir şeyler atıştırılması şayet çayı tek başına tüketebilirseniz süper bir antioksidan ve yaşlanma karşıtı iksir tüketmiş olursunuz.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

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