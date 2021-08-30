Burun Ucu Neden Düşer?

En önemli etken yer çekimi, ikinci en önemli etken ise burun alerjisi, üçüncü en önemli etken cilt kalınlığı, bunların dışında birçok faktör vardır.

Zamanla ve yaşla beraber insanlar nefes almakta zorlanıyor ve parmakları ile burun ucunu kaldırdıkları zaman nefes almaları daha iyi hale geliyor.Bunun en önemli nedeni burun ucunun düşmesidir.

Herhangi bir burun ameliyatı olmayan kişilerde de burun düşmesi görülebilir.Burun ucunun esnek yapısı nedeniyle insanlar elinde olmadan burunlarındaki alerji nedeniyle sürekli burun silmek, sıkmak, çekiştirmek ve karıştırmak burun ucundaki bağ dokusu ve ligamentlerin gevşemesine neden olarak burun ucunu zayıflatır.Bu durum yerçekiminin de etkisiyle birleşince daha belirgin hale geliyor. Yine yaşla beraber yüzümüzdeki yağ dokusunda azalma ve bağ dokularındaki zayıflama nedeniyle bir sarkma yaşanır ve aynı şekilde burunda yaşla beraber bir miktar sarkar ve düşer.

Bazı insanların burun uç kısmının derisi daha kalın yağlı ve şiş oluyor.Böyle cilt yapısına sahip kişilerde burun kıkırdakları burun cildini taşımakta zorlandığı için zaman içerisinde burun ucu düşüyor.Buda nefes almasını olumsuz etkiliyor. Gelişimsel olarak kemerli hastalarda kemer yapısından dolayı burun uç kısmı daha düşük oluyor bu yapısal şekil nedeniyle de burun uç kısmı göreceli olarak daha düşük görülüyor.

Burun ucu düşmesine neden olan bir diğer önemli etkenlerden bir tanesi de travmalardır.Özellikle çocukluk yaştan itibaren burun ucunun çarpması kanaması ve yerlere sürtünmesi ile birlikte burun ucu kıkırdak yapılarında kırılmalar meydana geliyor. Buda bu bölgedeki yapıların desteğini zayıflatarak çökmesine neden oluyor.

Daha iyi bir nefes alabilmek için burun ucundaki kıkırdak ve cilt yapılarının uyum içerisinde ve sağlıklı olması lazımdır.Burun kanatlarındaki çökmeler burun orta kısmındaki destek dokusunun yani septumun desteğinin zayıf olması burun içerisindeki etlerin şişmesi özellikle nefes almayı etkileyerek hayat kalitesini olumsuz etkiler.

Son zamanlarda artan burun estetiği ameliyatlarından sonra da Burun ucu düşmesi sıklıkla görülüyor.1-2 mm lik düşüşler normal kabul edilebilir, ancak 1,5-2 cm düşme olduğunda hastaların hekimi ile temas kurması ve kontrol olmasında fayda var.Burun uç kısmı nefes yolunun başlangıç noktası olduğu için nefes alma kalitesini etkileyen önemli bir noktadır. Bu bölgedeki düşme ve sarkmaların düzeltilerek hayat ve uyku kalitesinin artırılması sağlık açısından çok çok önem arzeder.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)