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Burun estetiği ile uykusuz gecelere veda edin

Dünyada ve ülkemizde modern zamanların en çok tercih edilen operasyonlarının başında burun estetiği geliyor. Hem estetik kaygıları ortadan kaldırıyor hem de solunum yollarını iyileştirerek daha iyi bir uyku kalitesi vaat ediyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
23 Ekim 2021 Cumartesi 12:36
Burun estetiği ile uykusuz gecelere veda edin
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Burun estetiği sadece güzellik algısı için yapılmaz. Travmalara karşı gelişen hasarda ya da
sağlık problemi yaratacak hastalıklarda da burun estetiği önemli bir rol oynar. Avrasya
Hastanesi’nden Kulak Burun Boğaz Uzmanı Uzm. Dr. Koray Cengiz Burun estetiğine dair
merak edilen soruları yanıtladı.
Burun estetiği (Rinoplasti) nedir?
Rinoplasti ya da yaygın kullanılan adıyla burun estetiği, burnu yeniden şekillendirmek amaçlı
yapılan cerrahi bir yöntemdir. Gelişen teknoloji ile birlikte artık burundaki yapı ve şekil
bozuklukları pek çok farklı ve güvenilir yöntemle giderilebilmektedir. Rinoplasti işlemi iki
nedenle önerilmektedir. Birincisi, estetik görünümü iyileştirmek, ikincisi ise fonksiyonel
yönleri iyileştirmektir.
Sağlık sorunları tetikleyici neden
İnsanlar pek çok farklı nedene bağlı olarak burun estetiğini tercih edeler. Operasyon kişinin
tercihine göre üç ana başlık altında toplanabilir;
Kişisel görünüm
Estetik kaygılar kişide özgüven eksikliği, kendinden memnuniyetsizlik gibi psikolojik sorunlar
yaratabilir. Eğrilik, burun kemeri, burun ve burun deliği asimetrisi, çok büyük ya da çok küçük
burun gibi durumlar kişileri burun estetiğine yönlendirebilir.
Nefes problemi
Kişilerdeki işlevsel ve yapısal problemlerde burun estetiği ihtiyacı doğurabilir. Genellikle
görünüme dair sorunlarla beraber görülen bu tür bozukluklar temel nefes alma probleminin
yanı sıra, uyku apnesi ve horlama gibi ciddi rahatsızlıklara da neden olur.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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