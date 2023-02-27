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BRK Medical Estetik Türkiye’nin Her Yerinde

2018 yılında Berkcan Çolak tarafında kurulan BRK Medical Estetik, estetik ve güzellik sektöründe adından sıkça bahsettirmeyi başardı ve başarının tesadüf olmadığını sektöre vermiş olduğu hizmet ile kanıtlamış oldu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
27 Şubat 2023 Pazartesi 07:04
BRK Medical Estetik Türkiye’nin Her Yerinde
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Genç iş adamı Berkcan Çolak, estetik ve güzellik sektörüne; Dolgu, Botoks, Mezoterapi ve Gençlik aşısı ürünleri ile piyasaya damgasını vurdu

Kendisi, “Türkiye’de binlerce firmanın tercihi olmanın gururunu yaşamaktayız.” ifadesinde bulundu.

Hızlı ve güvenli bir hizmet anlayışı içerisinde estetik sektörüne adım atan Berkcan Çolak, projeleri ile daha da çok adından söz ettireceğinin sinyallerini verdi.

“Ürünlerimizin kaliteli olması sektörde tercih edilmemizin en büyük sebebidir ve bu anlayış doğrultusunda ilerlemek şirketimizin vizyon ve misyonudur.” açıklamalarını yaptı.

Genç iş adamı estetik sektöründe yurt içi yatırımlarını daha da artıracağını, 2023 yılında adından fazlasıyla söz ettirecek projelerin temellerini atmaya başladıklarını ve sektörün zorluklarını bildikleri için BRK Medical Estetik ile çalışan firmaların fiyat konusunda çok daha şanslı olacağını belirtti.

“Başarı tesadüf değil, sizler için çalışmaya devam edeceğiz.”

BRK MEDICAL ESTETİK

Yetkili: Berkcan Çolak

Telefon: 0541 782 65 80

Instagram: @brkgroupe

Adres: Kartaltepe Mah. İncirli Cad. Limon Çiçeği Sk. Limon Apt. No:4/B Bakırköy/İstanbul

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