Boğaz Spreyi Nedir? Ne İşe Yarar?

BEE’O UP Propolisli Sprey

Boğaz spreylerinin içeriğinde bulunan aktif bileşenler, boğazdaki rahatsızlıkları hafifletmek ve belirtileri ortadan kaldırmak için kullanılır. Anadolu propolisi, çeşitli nedenlerle oluşan boğaz rahatsızlıklarını gidermeye yardımcı olabilecek doğal bileşendir.

Boğaz Spreyi Ne İçin Kullanılır?

Sigara içme, soğuk hava veya yüksek sesle konuşma gibi çeşitli nedenlerle oluşan boğaz tahrişlerini gidermeye yardımcı olmak üzere, boğazınızı yumuşatmaya destek olabilecek spreyler tercih edilebilir. Anadolu Propolisli Sprey, doğal olarak nefesinizi rahatlatmaya yardımcı olabilir.

Hangi Boğaz Spreyini Tercih Etmeliyim?

Bazı spreyler doğal bileşenler içerirken, bazıları ilaç içerebilmektedir. Ham bal ve okaliptüs gibi yumuşatıcı ve ferahlatıcı bileşenler içeren spreyleri tercih etmek, boğaz rahatsızlıklarını gidermeye yardımcı olur.

Boğaz Spreyi Ne Kadar Süreyle Kullanılır?

Boğaz spreylerinin kullanım süresi, ürüne ve kişisel ihtiyaçlara bağlı olarak değişebilmekle birlikte, uzun süreli ve günlük kullanıma ihtiyaç duyulması halinde tamamen doğal içerikli spreylerin tercih edilmesi önem kazanır.

Boğaz Rahatsızlığına Ne İyi Gelir?

Hava nemlendiricileri veya buhar, boğazı nemlendirir ve rahatlama sağlar. Ayrıca bol miktarda ılık sıvılar tüketmek boğazı nemli tutabilir ve rahatlama sağlayabilir. Bununla birlikte tamamen doğal içerikli BEE’O Propolisli Sprey , boğazınızı yumuşatmaya ve nefesinizi ferahlatmaya yardımcıdır.

BEE’O Propolisli Sprey Ne İşe Yarar?

BEE'O Propolisli Sprey, boğaz rahatlatmayı ve nefes ferahlatmayı sağlamak üzere İstanbul Teknik Üniversitesi’nden uzmanlar tarafından özel olarak geliştirilmiştir. İçeriğinde bulunan Anadolu Propolisi (A.P.E)®, ham bal ve mentol gibi özenle bir araya getirilmiş doğal bileşenler sayesinde benzersiz bir etkiye sahiptir. Anında etki gösteren BEE’O Propolisli Spreyi, günlük olarak kullanabilirsiniz.

BEE’O Propolislis Spreyin İçeriği

BEE’O Propolisli Sprey, içerdiği Saf Anadolu propolisinin yüksek fenolik ve flavonoid bileşimi sayesinde boğazınızı rahatlatmak için etkili bir çözüm sunar ve anında etki gösterir!

BEE’O Propolisli Spreyin içeriğindeki ham bal, Sözleşmeli Arıcılık modeli ile Anadolu coğrafyasının el değmemiş dağlarından elde ediliyor ve kovandan çıktığı en saf haliyle doğal içeriğiyle sofralarınıza ulaşıyor. BEE’O Propolisli Spreyin özel formülünde yer alan yüksek kaliteli ve besleyici değeri korunmuş %100 doğal ham bal, yatıştırıcı etkisiyle boğazınızı yumuşatıyor ve nemlendiriyor.

BEE'O Propolisli Spreyin içeriğindeki okaliptüs ise, tazeleyici ve rahatlatıcı bir ferahlık hissi sağlıyor…

BEE’O Propolisli Sprey Ne Zaman Kullanılır?

%6 oranında saf Anadolu propolisi içeren tamamen doğal özellikteki BEE'O Propolisli Sprey, mevsim geçişlerinde yanınızda… Pratik sprey formu sayesinde kolayca kullanılabiliyor, hızlı ve etkili!

BEE’O Propolisli Spreyi Nasıl Kullanalım?

BEE’O Propolisli Spreyi ihtiyaç duyduğunuz her anda, günde 3 defa en az 2’şer kez püskürterek kullanabilirsiniz.

BEE’O Propolisli Spreyi Nereden Alabilirim?

BEE’O Propolisli Sprey size en yakın eczaneden temin edebilirsiniz.

BEE’O Propolisli Spreyin Fiyatı

BEE’O Propolisli Sprey hakkında detaylı bilgi edinmek için https://www.beeo.com.tr/beeo-up-propolisli-balli-bogaz-spreyi linki ziyaret edebilirsiniz.