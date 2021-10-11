Boğaz Ağrısına Karşı 10 Etkili Öneri!

Bol bol su için

Boğaz ağrısına karşı dikkat etmeniz gereken en önemli kural, bol su içmek olmalı! Çünkü vücutta sıvı eksikliğinde azalan tükürük boğazda kurumaya, böylece ağrının artmasına neden oluyor. Prof. Dr. Haluk Özkarakaş, “Ayrıca boğaz ağrısını azaltmak için alınan ilaçların birçoğu vücudu terletiyor. Terlemeyle daha fazla sıvı kaybedilmesi de ağrı yakınmasını artırıyor” diyerek, şöyle devam ediyor: “Xylitol içeren pastiller, ağız gargaraları, tuz ve veya karbonatlı suyla ağzın çalkalanması, boğaz ağrısına karşı ancak bir dereceye kadar yardımcı oluyor. Bol sıvı tüketmek ise bakteri ve virüslerin boğazda tutunmalarını önleyebiliyor. Meyve sularının kilo aldırma özellikleri nedeniyle sıvı olarak suyu tercih etmeniz de önem taşıyor. Boğazın daima nemli kalması için suyu sık ve yudum yudum içmeye dikkat edin.”

Maske olmadan asla!

Covid-19 pandemisinde, ev dışı ortamlarda maske takmak artık ‘olmazsa olmazımız’ haline geldi. Maske takmak, ilerleyen yıllarda da, hava yoluyla bulaşan viral ve bakteriyel enfeksiyonlardan korunmak adına alışkanlığımız olacak gibi görünüyor.

Ellerde ‘20 saniye’ kuralı çok önemli

Dışardan eve geldiğinizde, yemek yemeden önce ve toplu taşıma araçları kullanımı sonrasında başta olmak üzere; sık aralıklarla, ellerinizi en az 20 saniye sabunla yıkamayı asla ihmal etmeyin. Sabun olmayan yerlerde; alkol bazlı dezenfektanları, geleneksel kolonya veya cilt için uygun olan diğer dezenfeksiyon sıvılarını kullanmayı alışkanlık haline getirin.

Her gün temizleyin

Özellikle çalışma ortamınızda masalar, kapı kolları, musluk açma kapatma kolları ve elektrik tuşları sık aralıklarla mutlaka sterilize edilmeli. Ayrıca her gün bilgisayarınızın klavyesini ve telefonlarınızı sterilize etmeyi unutmayın.

Bu eşyaları ortaklaşa kullanmayın

Yine bakteri ve virüslerin bulaşmalarını önlemek için bardak, çatal ve kaşıkları ortaklaşa kullanmamak da dikkat etmeniz gereken bir başka önemli korunma yöntemidir.

Ağız ve gözlerinize dokunmayın

Bakteri ve virüslerin bulaşma riskine karşı ellerinizi yıkamadan; yüzünüze, özellikle de ağız ve gözlerinize dokunmayın!

Zorunlu olmadıkça girmeyin

Okullar, işyerleri, toplu taşıma araçları, her türlü kapalı toplanma alanları veya faaliyetleri de boğaz ağrısına yol açan ajanların bulaşmalarını kolaylaştırıyorlar. Prof. Dr. Haluk Özkarakaş, “Virüs ve bakterilerin bulaşma riskine karşı, mecbur olmadıkça, kalabalık ortamlara girmemeniz, günümüzde en önemli korunma yöntemleri arasında yer alıyor” diyor.

Sigara içmeyin

Herhangi bir enfeksiyon olmasa bile sadece sigara içmek veya sigara dumanına pasif olarak maruz kalmak boğazda tahriş yaparak, ağrıya yol açabiliyor. Bu nedenle sigara içmeyin, içilen ortamlarda bulunmayın.

Kafein ve alkolden kaçının

Boğaz ağrısından yakındığınızda kafein ve alkol içeren içeceklerden kaçınmanız gerekiyor, çünkü bu içecekler vücuttan su atılımına, bunun sonucunda da boğaz ağrısının artmasına neden oluyor.

Sirke, limon suyu, bal tüketimine dikkat!

Peki, bal boğaz ağrısını hafifletir mi? Sirke ile gargara yapmak fayda sağlar mı? Limon suyu boğaz ağrısını dindirir mi? Prof. Dr. Haluk Özkarakaş, boğaz ağrısında toplumda yaygın olarak uygulanan bu yöntemlerin ve tüketilen besinlerin abartılmadığı sürece fayda sağlayabildiklerini belirtiyor. Ancak gereğinden fazla yapıldıklarında veya tüketildiklerinde sağlığı tehdit etmeleri de kaçınılmazdır” uyarısında bulunan Prof. Dr. Haluk Özkarakaş, şöyle devam ediyor: