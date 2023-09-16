Bir Baba En Acı Anı Bari Çocuklarımı Kurtarın (Videolu )

İŞTE BABANIN HABER MERKEZİMİZE YAZDIĞI MESAJI

çocuklarımı yıllardır eğitim ve araştırma Hastanesi götürüp getiriyorum her hangi bir önlem alınmıyor çocuklarım tedavisi için ve iş adamlarinda yardim istiyorum çocuklarım tedavisi için ben yıllardır hastanelere gidip geliyorum her hangi bir önlem alınmıyor benim böbreklerim üçüncü aşamada beni bunu yaşadım benim üç çocuğum da bunu yaşamasın üç çocuk hastaneye getir götür kolay değil birde bir şey yapılmıyor ben sağlık Bakanlığ üç defa dilekçe yazdım geri dönüş yapmadı çocuklarım tedavisi için bende hastalıklarımla ilgili çalışamıyorum.

Tekin ailesi olarak beş kişiler beşindede birden çok genetik ve kötü huylu hastalıkları var. Baba ve üç çoçuğunda polikist böbrek hastalığı var .

Baba Muhammed Tekin yıllardır hastanelere gidip geliyor herhangi bir tedavi ve önlem alınmadı. Böbrekleri üçüncü aşamada üç çocuğuda böbrek hastası ben bunu yaşadım benim üç çocuğum bunu yaşamasın çocuklarımın tedavisiyle ilgili sesimi duyurmak istiyorum . Ben sürekli hastanelere gidip geliyorum, hastalığımdan dolayı çalışamıyorum.