banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 28
açık
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1437.46
ALTIN
478.17
DOLAR
8.5964
STERLİN
11.9298
EURO
10.1062
Türkiye'nin İlk Online E-SPOR Eğitimi Veren Kurumu Spor İstanbul
Türkiye'nin İlk Online E-SPOR Eğitimi...
İBB Ekipleri 12 Gündür Orman Yangını Mücadelesinde
İBB Ekipleri 12 Gündür Orman...
Prof.CENAL: Aşırı Sıcaklar Kalp Ve Damar Hastalıklarını Nasıl Etkiler ?
Son Dakika
Prof.CENAL: Aşırı Sıcakların Kalp Ve...
İmamoğlu’ndan Partizanlık Göndermesi
İmamoğlu’ndan Partizanlık Göndermesi

BionTech mi Sinovac mı? BionTech Gen Tedavisi mi?

Hangisi daha etkili ?

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
10 Ağustos 2021 Salı 10:14
BionTech mi Sinovac mı? BionTech Gen Tedavisi mi?
banner171

Sinovac mı BionTech mi Tercih Edilmeli?

Aslında Covid-19 delta varyantı çıkmadan önce Sinovac iki dozda yüksek etkinliğe sahipti. Ancak delta varyantında aynı başarı yakalanamadı. Sinovac sözcüsü Liu Peicheng, Reuters'e yaptığı açıklamada, “iki doz SynoVac firması aşısı yaptıranlardan alınan kan örneklerine dayanan ön sonuçların, Delta'ya karşı etkide azalma gösterdiğini söyledi” Özellikle Endonezya’da çok yaygın SynoVac kullanılması sonrası özellikle sağlıkçıların delta varyantına yakalanması ve son dönemde vaka sayılarının çok artması nedeni ile delta varyantına karşı BionTech’in daha etkili olacağını düşünmemize yol açtı. Savunma sistemi etkilenmiş kanser hastalarında BionTech daha ön planda düşünülmelidir.

Ancak kişisel nedenlerle mRNA aşılarına karşı olanlar elbette 3. Doz Sinovac firmasının aşısını yaptırabilirler. İki doza dayalı rejimin ardından 3. doz Sinovac aşısının , antikor miktarını arttırdığını biliyoruz ancak elimizde BionTech aşısının elde ettiği sonuçlar gibi net bir bilgi yok.

BionTech Bir Gen Tedavisi mi?

Birçok aşı çekincesi olan kişi BionTech ve Moderna gibi mRNA temelli aşıların vücuda verildiğinde genlerimizin değişeceğine, bunun bir gen tedavisi olduğuna inanmaktadır. İlginç olan bu aşılar vücuda aslında virüsün tamamını değil sadece virüsün proteinin mRNA’sını verir. Savunma sistemimiz bu kodu görüp ona göre bağışıklık sağlar ve günün birinde virüsün kendisi ile karşılaşınca yeterli savunma silahlarına sahip olur. Verilen mRNA ‘da kısa süre içinde yok edilir. Ama asla aşıdaki mRNA bizim hücrelerimizin çekirdeklerine girmez ve DNA’mızı değiştiremez. Virüsün sadece bir parçası DNA değiştirebiliyorsa korona virüsün tamamı vücuda girdiğinde bütün DNA’mızın değişmiş olması gerekirdi.

Aşıların kişilere zarar verdiği hatta kitle ölümüne yol açacağına inanan insanlar haklıysa ortaya şöyle bir garip tablo çıkıyor. BionTech ve Moderna aşısı olanlar Avrupa ve ABD’ de yaşayan insanlar, özellikle Afrika ve Asya bu aşıları kullanamıyor. Bu durumda bu aşılar Avrupa ve ABD tarafından kendi halkını yok etmek ve dünyaya geri kalmış ülke insanlarını egemen kılmak için yapılmış bir komplo.

Ne yediğimiz, nerede olduğumuzu, tüm alışkanlıklarımızı toplayıp servis eden ‘’akıllı telefonlar’’ varken genlerimizi değiştirmeye, beynimize çip takmaya uğraşır mı kapitalizm sizce?

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Burun Tıkanıklığı Dişleri Çürütüyor!
Burun Tıkanıklığı Dişleri Çürütüyor!
Prof.CENAL: Aşırı Sıcaklar Kalp Ve Damar Hastalıklarını Nasıl Etkiler ?
Prof.CENAL: Aşırı Sıcaklar Kalp Ve Damar Hastalıklarını Nasıl Etkiler ?
Dikkat! Aşırı Sıcak Ve Nem Beyin Hastalıklarına Yol Açıyor
Dikkat! Aşırı Sıcak Ve Nem Beyin Hastalıklarına Yol Açıyor
Bilgisayarda Fazla Vakit Geçirenler Dikkat !
Bilgisayarda Fazla Vakit Geçirenler Dikkat !
Gebelikte Tiroid Hastalıkları Anneyi Olduğu Kadar Bebeği de Etkiliyor
Gebelikte Tiroid Hastalıkları Anneyi Olduğu Kadar Bebeği de Etkiliyor

banner186

banner189

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169