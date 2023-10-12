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Bılcee, Pembe Top Sahada Projesine Destek Vererek Meme Kanseri Farkındalığını Artırıyor

Meme kanserinde erken tanı konusunda farkındalığı artırmak amacıyla Anadolu Efes Spor Kulübü ve Anadolu Sağlık iş birliği düzenlenen ve bu yıl 10. yaşını kutlayan Pembe Top Sahada projesine, Anadolu Efes'in resmi forma spor giyim partneri olan “bilcee” destek verdi. Her yıl ekim ayı Meme Kanseri Farkındalık Ayı’nda hayata geçirilen Pembe Top Sahada projesi kapsamında giyilecek pembe detaylı formaların üretimini, insanların içlerindeki rahatlık, şıklık, sağlıklı ve özgür spor yapabilme duygusunu doyasıya yaşamaları için onlara destek olmasıyla bilinen “bilcee” üstlendi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
12 Ekim 2023 Perşembe 14:35
Bılcee, Pembe Top Sahada Projesine Destek Vererek Meme Kanseri Farkındalığını Artırıyor
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Bilcee’den meme kanserinde erken tanıya tam destek

İstanbul, Milano ve Moskova’da bulunan merkez ofisleriyle her geçen gün ismini tüm dünyaya duyuran bilcee, meme kanserinde erken tanının önemini vurgulamak için harekete geçti. Tam 3 sezondur Türk basketbolunun kilometre taşlarından Anadolu Efes Spor Kulübü’nün resmi forma ve spor giyim partneri olan bilcee, “Erken tanı hayat kurtarır” mesajı verdi. Bu yıl 10. kez gerçekleştirilen Pembe Top Sahada projesi ise ayrı bir anlama daha sahip. Anadolu Efes’in başarılı basketbolcuları ilk kez projeye özel hazırlanan formalarla parkede olacak. Bilcee, anlamlı projeye destek olmak adına pembe detayların hâkim olduğu ve bu maça özel olarak tasarlanan formaların üretimini gerçekleştirdi. Bu sayede milyonlarca kişiye meme kanserinde erken teşhis mesajı verildi.

Pembe Top, başarılı oyuncu Cansu Dere’nin ellerinden havalanacak

Bugüne dek pek çok ünlünün destek verdiği Pembe Top, Anadolu Efes – Real Madrid karşılaşmasında bu yıl başarılı oyuncu Cansu Dere’nin ellerinden havalanacak.

Rahat ve özgür yaşamın spor giyimdeki öncü markası bilcee, imza attığı ve destek olduğu sosyal sorumluluk projeleriyle insanların hayatlarına dokunmaya devam edecek.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)

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