Beyin Cerrahı Op.Dr.Engin Çiftçi:Sağlıklı Bir Beyin İçin Kitap Okuyun

Hocam Beyin ve Omurilik Hastalıkları İçin İnsanlar Size Ne Zaman Başvurmalılar acaba ?

Şimdi tabi beyin cerrahisi son 30, 40 yıldır özellikle hızlı bir gelişme göstermiş bir alandır. Daha önce genel cerrahinin içinde bir branş iken özellikle 80’li yıllardan itibaren ayrı bir branş olarak yükselişini sürdürdü.

Tabi bizim önümüzde çok güzel bir örneğimiz var Prof. Dr. Gazi YAŞARGİL. Bütün dünyanın tanıdığı ve önünde saygı ile eğildiği geçen yüzyılın en büyük cerrahı seçilen bir önderimiz var.

Onun ışığı ile bizler bugünlere geldik. Türk beyin cerrahisi bütün dünyada çok tanınmış cerrahlara sahiptir.

Bu alanda dünyada üzerinde çok iyi bir yerdeyiz: Yani tıp alanında genelde bütün branşlarda iyi yerdeyiz ama beyin cerrahisi olarak daha da bir yerdeyiz.

Yani bugün Avrasya Hastaneler Grubunda ve Türkiye’nin bir çok yerinde de dünya da bütün teknolojilerin en iyileri kullanılıyor ve o yüzden de zaten bir cazibe merkezi durumunda olan ülkemizin önemli bir sağlık kuruluşu olan Avrasya Hastaneler Grubu yerli ve yabancı bütün hastalara şifa sunmak adına görevlerinin başında yer alıyor.

Türkiye ve dünyanın her yerinden beyin cerrahisi konularında hastalarımızı gönül rahatlığı ile kabul ediyoruz. Bu konuda yaş sınırlamamız da yoktur.

Hastanemizde kendi branşımda yeni doğandan yaşamın her yaşında yer alan hastaların beyin omurilik ve sinir cerrahisiyle ilgili şikayetlerine derman olmaya çalışan bir eğitim aldık.

Bundan sonra da Avrasya hastanesi Zeytinburnu yerleşkesi başta olmak üzere bütün İstanbul’a ve bütün dünyaya hizmet sunmaya hazırız

Hocam İstanbul ve Birçok Büyükşehir de Masa Başı işlerde Çalışanların sayısı artıyor bu konuda hastalara tavsiye ve öneriniz ne olur ?

Elbette ki boyun bel ağrıları hepimizin bütün meslek gruplarının bir derdi, en sık ameliyatlarını yaptığımız gruplar bunlar.

Beyin cerrahisi olarak bel fıtıkları ve boyun fıtıkları tabi her bel ağrısı her boyun ağrısı illa boyun fıtığı ya da bel fıtığı demek değil burada ayırt edici bazı özellikler var.

Tabi bu alandı yaş gruplarının önemi büyük.Bu konuda her yaş grubunda bel ağrılarının,boyun ağrılarının, farklı sebepleri var.

İleri yaşta bir kireçlenme bir boyun, bel ağrısı yapabilirken genç yaşlarda işte fıtıklar veya doğumsal bir takım rahatsızlar bu şikayetlere sebep olabilir.

O yüzden insanlarımız bel, boyun ağrılarını ihmal etmemelidir. Ama her boyun, bel ağrısı mutlaka fıtıktır veya ameliyat gerektirir diye bir şey de yok.

Biz bunların belki %10’unu ameliyat ediyoruz.Bu arada ayırt edici şey halkımızın dikkat etmesi gereken özellikle kollara, bacaklara vuran ağrılar, kuvvetsizlik, geçmeyen uyuşmalar, belden aşağıda komple güç kaybı olabilir, tuvaletini tutamamalar olabilir veya yürüme bozuklukları olabilir çocuk yaş gruplarında başka sıkıntılar olabilir bunlar olduğu zaman bize başvurmaları daha iyi olur.

Ama her türlü boyun, bel ağrısında gelmelerinde sakınca yok tabi. Aksiyel yüklenme dediğimiz ayakta duran insanların yukarıdan aşağıya olan baskı nedeniyle o bölgedeki eklemlerde ve diskte meydana gelen yıpranmanın getirdiği bir ağrı bazıları ameliyat gerektirir bazıları gerektirmez.

Gerektirmeyen durumlarda özellikle fizik tedavinin çok etkisi var.Bunun dışında enjeksiyonlar yapıyoruz, ozon terapisi var onların faydaları olabilir bu tip ağrılarda veya gelen hastaların röntgenlerine bakıyoruz.

Orada bir ileri bir dejenerasyon ileri bir darlık veya bir kayma bir kırılma varsa ona göre bir tedavi şekli değişiyor elbette.

Bel Büküklüğü Gibi Durumlarda Başarı Oranı Nedir hocam ?

Bu konuda yaşın elbette önemi var. Ek hastalıkların varlığı ya da yokluğu mutlaka etkiliyor.

Skolyoz çok ciddi bir durum bütün omurgayı düzeltmek gerekiyor tabi lokal bir skolyoz da olabilir ama genelde omurganın tamamını etkileyen bir durum söz konusu olur.

Yani skolyozu aşağıda düzelttiğiniz anda yukarıda bozulma başlar o yüzden bütün omurgayı incelemek gerekir riski yüksek bir ameliyattır yaş gruplarına göre ek hastalıklara göre de değişir ama başarı oranı yüksektir endişe etmeye gerek yoktur.

Beynin Vücuttaki Özellikleri Nelerdir ?

İnsanların sahip olduğu bütün organlar önemlidir.Mesela insanın böbreği çalışmazsa bütün vücut iflas eder.Karaciğerimiz çalışmaz ise beyniniz sağlam olsa da bir işe yaramaz.

Ama normal bir insanda baktığımızda biz uyurken beyinin kontrolündedir biz farkında olalım ya da olmayalım çalışmasını sağlar ama bütün organlarımız önemlidir.

Her organın sağlığı beyni de etkiler bize emanet olan vücudumuza özen göstermekte fayda var ama mesela dalak ve apandisit bir insandan çıkarılsa yaşamaya devam eder ve diğer organlar görevi üstlenir ama kalp gibi önemli bir organ zarar görürse başka bir organ görevi üstlenemez.

MASA BAŞI İŞ YAPANLAR BİR HEKİME BAŞVURMADAN EGZERSİZ YAPMAK TEHLİKE OLUŞTURUR MU ?

Maalesef geçmişte çok kötü örnekler gördük işte boyun kütletmesi denen boyun hareketleri yapıp boynu komple felç olan insanlar var bunlar ehil ellerde yapılacak işler yani bilmeyen insanın yapacağı şeyler değil. Masa başı iş herkesin sorunu, uzun süre hareketsiz kaldığımız zaman buralarda sıkıntılar olur o yüzden ben hastalarıma şunları tavsiye ederim : bulunduğunuz odada dolanın ya da pencereden dışarı bile bakmak sizi rahatlatıcaktır bunun gibi bir takım önlemler alabilirsiniz ama kronikleşmiş şikayetleriniz varsa bir beyin cerrahisine veya en azından bir fizik tedavi uzmanına danışmanızda fayda var.

Rahatsızlık Hissedilmeden Önce Hekime Başvurmak Yararlı Olur

Tabi ki insanların dönem dönem check-up yapmalarında fayda var. Mesela ailesinde baloncuk olan beyinde anevizma dediğimiz veya beyin tümörü geçirmiş insanlar ya da omuriliğinde gerginlik olan insanların dönem dönem kontrol ettirmelerinde fayda var.

Hocam Son Olarak Okurlarımıza Ve İzleyicilerimize Neler Söylemek İstersiniz ?

Bizim çok sık polikliniklerimize gelen insanlarda şunu görüyoruz bir çok insan unutuyorum diyor o yüzden ben insanların bol bol kitap okumalarını öneriyorum.Beslenmelerine dikkat etmelerini öneriyorum.Beyin için en önemli şey dengeli beslenme ve bol bol kitap okumanın yararı çok.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)