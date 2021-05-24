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Bebeklerde Pişik Neden Olur ve Nasıl Giderilir ?

Bebeklerin yaşadığı en büyük sıkıntılardan biri pişik sorunudur ve bu sorun bebeklerin ciddi oranda huzursuz olmasına yol açabiliyor. Pişik probleminin neden olduğu sorusuna verilebilecek çok sayıda yanıt olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü bu problem sadece tek bir unsura bağlı olarak gelişmiyor. Pişik oluşumuna yol açan unsurlar arasında en yaygın olanları şu şekilde sıralayabiliriz:

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
24 Mayıs 2021 Pazartesi 10:13
Bebeklerde Pişik Neden Olur ve Nasıl Giderilir ?
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  • Kullanılan bebek bezi ya da ıslak mendil gibi ürünlerin içeriğine bebeklerin alerjisinin olması
  • Banyo sonrasında ya da terlemeye bağlı olarak bebeklerin cildinin nemlenmesi ve çok iyi kurulanmaması nedeniyle uzun süre nemli kalması
  • Bebek bezinin kirlenme sonrasında uzun süre değiştirilmeden bekletilmesi
  • Kalitesiz bebek bezlerinin ya da kalitesiz ıslak mendil gibi ürünlerin kullanımı
  • Sağlık sorunları nedeniyle bebekler için kullanılan bazı ilaçlar
  • Bebeklerin katı gıdaya geçiş döneminde olması

Elbette bu örnekleri çoğaltabiliriz. Göründüğü gibi bebeklerde pişik sorununu yaratan unsurlar arasında en önemli olanlardan biri de bebeklerin cildinin nemli kalmasıdır. Bu nedenle özellikle bez değişimine dikkat edilmesi çok büyük bir önem taşıyor. Bebeklerin altının ıslanması durumunda beklemeden derhal bezinin değiştirilmesi gerekiyor. Bununla birlikte yüksek emicilik özelliğine sahip olan bir bebek bezini kullanmak da pişik problemini önlemeye yardımcı olacaktır.

Aynı zamanda düzenli olarak pişik kremi kullanımına da dikkat edilmesi gerekiyor. Pişik kremleri pişik sorununu henüz oluşmadan önlediği için kullanımı üzerinde titizlikle durulması gereken bebek bakım ürünlerinden biridir. Kaliteli ve olabildiğince doğal içerikli pişik kremlerine yönelmeniz durumunda bebeğinizin bu sorunu yaşamasını önleyebilirsiniz. Aynı zamanda bebeklerin hassas cildi ile uyumlu olan bebek bezlerine yönelmenizde de fayda olacaktır.

Bu noktada deneyimli anneler tercihini Prima tarafından üretilen bebek bezlerinden yana kullanıyor. Bebeklerin konforlu bir gün ve konforlu bir gece geçirmesi için her türlü detayın düşünüldüğü bebek bezlerini uygun fiyatlarla satın alabileceğiniz internet sitelerinin olduğunu da belirtelim. Bu internet siteleri arasında en çok tercih edilenlerden biri joker.com.tr oluyor. Kaliteli markalar tarafından üretilen bebek bezlerini bu sitede inceleyebilir ve kullanmak istediklerinizi kolaylıkla satın alabilirsiniz. Bu markadan ürün çeşitleri de düşük fiyatlar eşliğinde kullanıma sunuluyor.

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