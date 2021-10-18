Bebeğiniz ağlarken morarıyor mu?

Bebeğiniz ağlarken kendinden geçiyorsa…

Katılma, bebeklerin ağlamasıyla birlikte nefes alamaması durumudur. Bebeklikte sıkça

görülen katılma ve nefes tutma nöbetleri, 4-5 yaşa kadar devam edebilmektedir. Bebek canı

yandığında veya ağrı nedeniyle ağlamaya başladığında nefesini tutar, sesi kesilir ve

dudaklarında morarma meydana gelir. Bazı durumlarda ise bu durum kasılma ve bebeğin

kendinden geçmesiyle sonlanır.

Katılma; morarma veya solukluk olmak üzere iki şekilde ortaya çıkar. Morarma şeklinde

görülen katılma, bebeklerde sıkça görülmektedir. Bebeğin nefesi kesilir ve sonrasında teni

mor renk alır. Morarma ile seyreden katılmanın nedeninin nefes almadaki bozukluklar

olduğu düşünülmektedir. Solukluk ile seyreden katılma ise daha nadir görülmektedir.

Bebeğin kalp atışı yavaşlar ve ten rengi bembeyaz olur.

İki farklı nedenle ortaya çıkıyor

Katılma nöbetinin nedeniyle ilgili iki farklı görüş vardır. Birincisi; genetik olarak ailede

yatkınlık bulunması nedeniyle bebeklerde katılma görülmektedir. İkincisi ise demir eksikliğine

bağlı olarak katılma görülmektedir. Demir eksikliği tedavisi yapıldıktan sonra katılma

şikayetleri azalmaktadır. Katılma, kardiyolojik ve nörolojik nedenlerin yol açtığı nöbetlerden

ayırt edilmeli.

Dikkat edilmesi gereken noktalar var…

 Öncelikle ailelerin katılma nöbetleri sırasında sakinliklerini korumaları önemlidir. Bebeğin

katılması durumunda sarsılmamasına dikkat edilmeli ve kusma tehlikesine karşı bebek

mutlaka yan yatırılmalıdır.

 Katılma sırasında bebeğin hareketlerini gözlemlemek gerekmektedir. Katılma süresi bir

dakikayı geçtiyse ambulansı aramak doğru olacaktır.

 Bebeğinizde katılmaya neden olan faktörleri ortadan kaldırmaya veya etkisini azaltmaya

çalışabilirsiniz. Bu faktörleri doktorunuzla konuşarak altında yatan sebeplerin neler

olduğunu anlayarak, tekrar ortaya çıkmalarını engelleyebilirsiniz.

Aileler sakinliğini korumalı

Katılma nöbetleri sırasında ailelerin yaptığı en sık hatalar bebeği sarsmak ve suya sokmaktır.

Panik halinde yapılan bu hareketler, bebeğinizin yaralanmasına neden olabilir. Bebeğinize

her ağladığınızda tedirgin bir şekilde yaklaşmamanız önemlidir. Bu durumdan korkan

çocuğun katılma nöbeti geçirme ihtimali yükselmektedir. Ailenin bu konuda bilinçlenmesi ve

bu şekilde yaklaşması katılma nöbetlerinin hasarsız geçmesini sağlamaktadır.

Katılma kalıcı hasarlara neden olur mu?

Katılma nöbetleri bebeklik döneminde sıkça görülürken 4-5 yaş civarında kaybolmaktadır.

Katılma, sinir sisteminin henüz olgunlaşmamış bir bölümüyle ilgili ortaya çıkan bir durumdur.

Bu bölüm 5 yaş civarında olgunlaşır, sonrasında katılma görülmemektedir.

Bebekte şuur kaybı meydana gelip kendinden geçmesi durumunda aileler haklı olarak panik

yapmaktadır. Ancak şuur kaybı, beynin yeterince oksijen alamamasının sonucunda bir tedbir

olarak ortaya çıkmaktadır. Katılmaya bağlı olarak kalıcı beyin hasarı veya hayati tehlike söz

konusu değildir.

Tedavisi mümkün mü?

Öncelikle ailelerin bebeklerinin katılma nedenleri anlamaları gerekmektedir. Genetik veya

kansızlık faktörlerinden hangisinin neden olduğunu anlayıp tedavinin belirlenmesi

gerekmektedir. Bunun dışında ailelerin soğukkanlı olması sorunun çözülmesini sağlayacaktır.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)