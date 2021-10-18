Bebeğiniz ağlarken morarıyor mu?

Bebeğiniz ağlarken kendinden geçiyorsa…
Katılma, bebeklerin ağlamasıyla birlikte nefes alamaması durumudur. Bebeklikte sıkça
görülen katılma ve nefes tutma nöbetleri, 4-5 yaşa kadar devam edebilmektedir. Bebek canı
yandığında veya ağrı nedeniyle ağlamaya başladığında nefesini tutar, sesi kesilir ve
dudaklarında morarma meydana gelir. Bazı durumlarda ise bu durum kasılma ve bebeğin
kendinden geçmesiyle sonlanır.
Katılma; morarma veya solukluk olmak üzere iki şekilde ortaya çıkar. Morarma şeklinde
görülen katılma, bebeklerde sıkça görülmektedir. Bebeğin nefesi kesilir ve sonrasında teni
mor renk alır. Morarma ile seyreden katılmanın nedeninin nefes almadaki bozukluklar
olduğu düşünülmektedir. Solukluk ile seyreden katılma ise daha nadir görülmektedir.
Bebeğin kalp atışı yavaşlar ve ten rengi bembeyaz olur.
İki farklı nedenle ortaya çıkıyor
Katılma nöbetinin nedeniyle ilgili iki farklı görüş vardır. Birincisi; genetik olarak ailede
yatkınlık bulunması nedeniyle bebeklerde katılma görülmektedir. İkincisi ise demir eksikliğine
bağlı olarak katılma görülmektedir. Demir eksikliği tedavisi yapıldıktan sonra katılma
şikayetleri azalmaktadır. Katılma, kardiyolojik ve nörolojik nedenlerin yol açtığı nöbetlerden
ayırt edilmeli.
Dikkat edilmesi gereken noktalar var…
Öncelikle ailelerin katılma nöbetleri sırasında sakinliklerini korumaları önemlidir. Bebeğin
katılması durumunda sarsılmamasına dikkat edilmeli ve kusma tehlikesine karşı bebek
mutlaka yan yatırılmalıdır.
Katılma sırasında bebeğin hareketlerini gözlemlemek gerekmektedir. Katılma süresi bir
dakikayı geçtiyse ambulansı aramak doğru olacaktır.
Bebeğinizde katılmaya neden olan faktörleri ortadan kaldırmaya veya etkisini azaltmaya
çalışabilirsiniz. Bu faktörleri doktorunuzla konuşarak altında yatan sebeplerin neler
olduğunu anlayarak, tekrar ortaya çıkmalarını engelleyebilirsiniz.
Aileler sakinliğini korumalı
Katılma nöbetleri sırasında ailelerin yaptığı en sık hatalar bebeği sarsmak ve suya sokmaktır.
Panik halinde yapılan bu hareketler, bebeğinizin yaralanmasına neden olabilir. Bebeğinize
her ağladığınızda tedirgin bir şekilde yaklaşmamanız önemlidir. Bu durumdan korkan
çocuğun katılma nöbeti geçirme ihtimali yükselmektedir. Ailenin bu konuda bilinçlenmesi ve
bu şekilde yaklaşması katılma nöbetlerinin hasarsız geçmesini sağlamaktadır.
Katılma kalıcı hasarlara neden olur mu?
Katılma nöbetleri bebeklik döneminde sıkça görülürken 4-5 yaş civarında kaybolmaktadır.
Katılma, sinir sisteminin henüz olgunlaşmamış bir bölümüyle ilgili ortaya çıkan bir durumdur.
Bu bölüm 5 yaş civarında olgunlaşır, sonrasında katılma görülmemektedir.
Bebekte şuur kaybı meydana gelip kendinden geçmesi durumunda aileler haklı olarak panik
yapmaktadır. Ancak şuur kaybı, beynin yeterince oksijen alamamasının sonucunda bir tedbir
olarak ortaya çıkmaktadır. Katılmaya bağlı olarak kalıcı beyin hasarı veya hayati tehlike söz
konusu değildir.
Tedavisi mümkün mü?
Öncelikle ailelerin bebeklerinin katılma nedenleri anlamaları gerekmektedir. Genetik veya
kansızlık faktörlerinden hangisinin neden olduğunu anlayıp tedavinin belirlenmesi
gerekmektedir. Bunun dışında ailelerin soğukkanlı olması sorunun çözülmesini sağlayacaktır.
Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)