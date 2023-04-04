Başarılı Saç Ekimi Uzmanı Aycan Işık Kimdir, Kariyer Hayatının Dönüm Noktaları Neler?

Çocukluk Yıllarından Beri İnsanlara Yardım Etmek İstedi

24 Ağustos 1978 tarihinde dünyaya gelen Aycan Işık, keyifli bir çocukluk süreci geçirdi. O dönemlerde insanlara yardım etmek isteyen, bu nedenle hep doktor olmak isteyen Işık, kariyer hayatını şekillendirirken bu isteğini ön planda tuttu. Üniversite seçiminde insanlara yardım etme isteği belirleyici oldu. Başarılı bir üniversite hayatı geçirdi. Üniversite eğitimi alırken bir yandan da kendini geliştiren ve farklı eğitimler alan Işık, 2009 yılında meslek hayatına atıldı. O yıllarda saç ekimi alanında kendisini geliştirdi. Yeni teknikleri öğrenerek çalışmalarını profesyonel bir şekilde sürdürdü.

Kongre ve Seminerlerde Yer Aldı

Üniversite eğitimi sonrasında çeşitli kongre ve seminerlere katıldı. Saç ekimi ve saç sağlığı alanında yapılan kongre ve seminerlerde konuşmacı olarak yer alan Aycan Işık, verdiği seminerlerle alandaki bilgi birikimini attırma şansı elde etti. Bunun yanı sıra danışman eğitmen olarak Hollanda ve İngiltere’de görev aldı. Çeşitli saç ekim kliniklerinin açılışında tecrübesi ve bilgi birikimiyle olumlu yönlendirmelerde bulundu.

Saç Ekimi Konusunda Tanınmış İsimlerden Biri Oldu

Saç ekimi konusunda yenilikçi çalışmalarda bulunan Aycan Işık, bu konuda tanınmış isimler arasında yer aldı. Sektörde meydana gelen gelişmeleri takip etti. Özellikle teknolojik bir altyapısı bulunan saç ekim tekniklerini öğrendi. Saç ekim uygulamalarında bu tür tekniklere yer verdi. Başarılı uygulamalar sayesinde profesyonel hizmet veren Işık, “Saç ekimi çok önemli ve değerli alanlardan bir tanesi. Saç dökülmelerinin kesin çözümlerinden biri olduğu için saç ekim uygulamalarını titizlikle sürdürmek çok önemli. Ben de saç ekiminde elde ettiğim deneyimleri kullanarak hastalarıma en iyi hizmeti sunuyorum." dedi.