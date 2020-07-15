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Bakırköy Lazer Epilasyon

Lazer epilasyon merkezi seçerken nelere dikkat ediliyor diye araştırdığımızda, en çok Buz Lazer merkezlerinin tercih edildiğini gördük. Bakırköy Lazer Epilasyon merkezleri arasında da durum aynı; Buz Lazer bu bölgede de bir hayli popüler. Buz Lazer, ağrısız lazer epilasyon olarak bilinen bir sistem. Başka ne gibi özellikleri var diye sizler için araştırdık

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
15 Temmuz 2020 Çarşamba 07:54
Bakırköy Lazer Epilasyon
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Bakırköy’de En Çok Buz Lazer Tercih Ediliyor

Lazer Epilasyon Bakırköy için birçok merkez olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu merkezlerin arasında ise yukarıda da bahsettiğimiz gibi Buz Lazer merkezleri öne çıkıyor. Buz Lazer sadece ülkemizde değil tüm dünyada yoğun olarak kullanılan bir sistem. 80’den fazla ülkede uygulanan Buz Lazer bir dünya markası.

Buz Lazer, ağrısız ve konforlu bir lazer epilasyon için uzun yıllar süren araştırmalar sonucu geliştirilmiş bir sistem. Geleneksel lazer epilasyon yöntemlerinden farklı olarak Buz Lazer epilasyonda kıl kökleri kademeli olarak ısıtılıyor.

Ciltte ani ısı yükselmesi hissedilmiyor. Tedavi başlığı cilt üzerinde devamlı hareket ettiriliyor. Ülkemizde ütüleme epilasyon olarak bilinen bu uygulama yöntemi, Buz Lazer’i geliştiren firmanın patentli teknolojisi.

Bu yöntemde cilt yüzeyi de korunuyor, ciltte yanık olma riski minimuma düşüyor. Buz Lazer, hakkındaki klinik çalışmalarla etkili ve kalıcı sonuçları olduğunu kanıtlamış bir sistem. FDA onayı da güvenli olduğunun kanıtı. Etkili ve kalıcı sonuçlarını konforla birleştiren Buz Lazer, günümüzün en gelişmiş lazer epilasyon yöntemi olarak kabul ediliyor.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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