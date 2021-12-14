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Bağışıklık sistemini güçlendiren 5 önemli beslenme kuralı!

Soğuk algınlığından gribe, faranjitten bronşite... Havaların soğumasıyla birlikte hastalıklar sıkça kapımızı çalmaya başladı. Dolayısıyla virüs ve bakteri gibi hastalık yapan etkenlerin vücuda girmelerini önleyen bağışıklık sistemimizin güçlü olması bu dönemde ayrı bir öneme sahip. Bağışıklık sistemini güçlendirmenin en etkili yolu ise doğru beslenmek! Acıbadem Fulya Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Melike Şeyma Deniz, doğru beslenmenin yeterli, dengeli ve renkli beslenmek anlamına geldiğine dikkat çekerek, “Ne kadar çeşitli besin öğesi alınırsa, bağışıklık sistemimiz o kadar iyi çalışıyor. Dolayısıyla vücudumuzun proteinlerin, vitaminlerin ve minerallerin tümüne ihtiyacı var. Örneğin, C vitamini dokuların hasarlı bölgelerinin onarılmalarına yardım ederken, çinko da bağışıklık sisteminde görevli hücrelerin gelişmelerini sağlıyor” diyor. Peki kış aylarında bağışıklığımızı güçlendirmek için soframızda hangi besinlere düzenli olarak yer vermeliyiz? Beslenme ve Diyet Uzmanı Melike Şeyma Deniz, bağışıklık sistemini güçlendiren besinleri anlattı; önemli öneriler ve uyarılarda bulundu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
14 Aralık 2021 Salı 09:24
Bağışıklık sistemini güçlendiren 5 önemli beslenme kuralı!
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A vitaminine önem verin! 

Görme fonksiyonu üzerindeki etkileriyle bildiğimiz A vitamini aynı zamanda bağışıklık sistemini güçlendirerek vücudu hastalıklardan koruyor ve bu özelliğiyle anti inflamasyon vitamin olarak da biliniyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Melike Şeyma Deniz, “A vitamini iki şekilde karşımıza çıkıyor;   retinol adıyla bilinen tipi karaciğer ve yumurta gibi hayvansal yiyeceklerde bulunurken, provitamin A olarak bilinen tipi de havuç, tatlı patates, ıspanak ve lahana gibi besinlerde yer alıyor. Bu besinleri kış mevsiminde sofranızda düzenli olarak bulundurmaya özen gösterin. 

Bağışıklık sisteminin olmazsa olmazı: C vitamini

Antioksidan özelliğe sahip olan C vitamini vücutta birçok görevin yerine getirilmesinde görev alıyor. Aynı zamanda vücudu hastalıklara karşı korumak gibi son derece önemli bir işlev de üstleniyor. Kış sebzeleri ve meyveleri zengin C vitamini içerikleriyle imdadımıza yetişiyorlar. Portakal, limon, mandalina, kivi, brokoli, ıspanak, karnabahar, tere, maydanoz, kırmızı biber gibi meyve ve sebzeler iyi birer C vitamini kaynaklarını oluşturuyor. Her gün bir porsiyon C vitamini içeren meyvenin yanı sıra biber, maydanoz ve terenin yer aldığı salata, brokoli salatası ile karnabahar yemeği gibi yemekleri tercih ederek, günlük C vitamini ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. 

Sofranızda mutlaka olsun: Çinko içeren yiyecekler

Beslenme ve Diyet Uzmanı Melike Şeyma Deniz, bağışıklık sistemini oluşturan hücrelerin gelişmeleri ve görevlerini yerine getirebilmeleri için çinkoya ihtiyaç olduğunu belirterek, şöyle devam ediyor: “Bazı çalışmalarda; çinkonun soğuk algınlığının süresini ve şiddetini azaltmaya yardımcı olabileceği gösterildi. Hindi, tavuk, balık ve yoğurt gibi kaynaklar çinkodan zenginler. Çinkoyu bitkisel kaynaklardan almak isterseniz; kabak çekirdeği, kaju, fındık ve fıstık gibi kuruyemiş grubu besinlere sofranızda yer vermelisiniz”  

Selenyumdan zengin beslenin! 

Selenyum; vücudun bakteri ve virüs gibi hücrelere karşı savunmasını arttıran iyi bir antioksidan. Selenyum hayvansal kaynaklı besinlerde selenosistein formunda, bitkisel kaynaklı besinlerde ise selenometiyonin formunda bulunuyor. Selenyumu hem hayvansal hem bitkisel kaynaklardan almak, bu iki kaynağı da tüketmek anlamına geliyor. Tavuk, hindi, balık, deniz ürünleri, tahıllar ve kuruyemişler iyi birer selenyum kaynaklarıdır. 

Kokusu ve faydasıyla öne çıkıyor: Sarımsak

Sarımsak içeriğindeki sülfür sayesinde mutlaka tüketmeniz gereken besinlerden biri. Eski zamanlardan bu yana, içeriğindeki sülfür nedeniyle doğal antibiyotik olarak nitelendirilen sarımsak, bağışıklık sistemini güçlendirmek gibi önemli bir işleve sahip. Beslenme ve Diyet Uzmanı Melike Şeyma Deniz, “Olumlu etkilerinden maksimum yararlanmak için sarımsağı çiğ şekilde ezerek tüketmeyi alışkanlık edinin. Bunun nedeni ise sarımsakta bulunan ve allisin adı verilen faydalı bir bileşiğin ezilme sonucunda ortaya çıkması. Ancak çiğ tüketemeyenlerin sarımsağı yemeklere ilave etmelerinde herhangi bir sorun oluşmuyor” diyor.  

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‘Fazla fazla C vitamini alayım’ demeyin!

Beslenme ve Diyet Uzmanı Melike Şeyma Deniz, “C vitaminini fazla almanın faydalı olacağı düşüncesiyle taze sıkılmış portakal suyu tüketiminizi arttırmayın” uyarısında bulunarak, şöyle devam ediyor: “Kadınların günlük meyve ihtiyacı 2 porsiyon, erkeklerin ise 3 porsiyon olarak düşünülebilir. Bir bardak taze sıkılmış portakal suyu ise portakalına büyüklüğüne göre 4-8 porsiyon portakal içerebiliyor. Yüksek miktarda portakalı meyve suyu şeklinde tüketmek hem posa kaybına neden olurken, hem de yüksek meyve şekeri almak demek ve bu durum da kan şekeri dengesini olumsuz etkiliyor” 

BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİREN KIŞ ÇORBASI 

Hem mevsim sebzelerinin içerdiği vitamin, mineral ve faydalı bileşiklerden faydalanmayı sağlayan hem lezzetli ve pratik bir kış çorbası:

Malzemeler: Karnabahar, brokoli, nohut, sarımsak, biber salçası, pul biber ve tuz

Hazırlanışı: Karnabahar ve brokoliyi yıkayıp temizledikten sonra, küçük parçalara ayırın. Nohuda, karnabahara, brokoliye, sarımsağa ve biber salçasına 6-8 su bardağı civarında su ekleyip tüm malzemeleri pişirin. İçerisine 1 çay kaşığı pul biber ve tuz ilave edin. Çorbanızı isterseniz blenderden geçirerek, isterseniz taneli olarak tüketebilirsiniz. 

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