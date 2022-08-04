Bağışıklığımız Görünmez Maskemiz

Aralık 2019’dan bu yana tüm dünyanın kâbusu olan koronavirüs, uzun bir süre hayatımızın başrolünde yer aldı. Maske, mesafe ve hijyen vazgeçilmezlerimiz arasına girerken bağışıklık sistemimizi de kuvvetli tutmaya özen gösterdik. Beslenmemize dikkat ettik, spor yaptık, bağışıklık sistemimizi güçlendirmek için multivitaminler gibi zengin içerikli takviye gıdalardan destek aldık. Mart ayında önce açık havada, 29 Mayıs’ta ise hastaneler hariç tüm kapalı mekânlarda maske takma zorunluluğu kalktı. Hepimiz yavaş yavaş kurallarımızı gevşetmeye ve daha rahat davranmaya başladık. Ancak hastalık riski halen devam ediyor. Uzmanlar güçlü bir bağışıklık sisteminin hastalıklardan korunma noktasındaki önemine dikkat çekiyor.

Bağışıklık sistemini desteklemek adına özel olarak hazırlanmış; vitamin, mineral, antioksidan ve aminoasitlerin dengeli kombinasyonunu içeren takviyeler, hastalıklarla mücadelede önemli rol oynadığını hatırlatan Eczacı Ayşen Dincer Shelatkar, şunları söylüyor: “Yapılan çalışmalar besin eksikliği yaşayan toplumlarda aşılara daha düşük yanıt oluştuğunu ve mikro besinlerin özellikle de A, C, D ve E vitaminleri ile selenyum ve çinkonun aşıların etkinliğini arttırdığını gösteriyor. Mayıs 2022’de yayınlanan güncel bir çalışma ise vitamin, mineral, antioksidan ve aminoasitleri içeren bir multivitamin ve beraberinde D vitamini takviyesi kullanımının COVID-19 aşısının etkinliğini arttırdığını gösteriyor.* Uzmanlar aşılamanın öncesinde ve sonrasında sağlıklı beslenmenin öneminin altını çiziyor.”

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA