banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 25
parçalı az bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
2.724,41
ALTIN
1.025,30
DOLAR
17,97
STERLİN
21,90
EURO
18,33
İmamoğlu: O 1000 Gün, Bir Avuç İnsanın Kayıp Dönemidir
İmamoğlu: O 1000 Gün, Bir...
Güneşlenme Hakkında Doğru Bilinen5 Yanlış!
Güneşlenme Hakkında Doğru Bilinen5 Yanlış!
‘Durdurulan Metrolar’ Yeni İhaleye Çıkıp Yolumuza Devam Edeceğiz
‘Durdurulan Metrolar’ Yeni İhaleye Çıkıp...
Şahintepe Halkı Yerini Terk Etmek İstemiyor
Son Dakika
Şahintepe Halkı Yerini Terk Etmek...

Bağışıklığımız Görünmez Maskemiz

Mayıs sonu itibarıyla hastaneler hariç tüm kapalı mekânlarda maske kullanma zorunluluğu kalktı. Zorunluluğun kalkmasıyla birlikte koronavirüse karşı aldığımız önlemleri de gevşetmeye başladık. Oysaki hastalık riski devam ediyor. Uzmanlar ise vitamin, mineral, antioksidan ve aminoasit içeren özel hazırlanmış besin desteklerinin önemine dikkat çekiyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
04 Ağustos 2022 Perşembe 09:44
Bağışıklığımız Görünmez Maskemiz
banner171

Aralık 2019’dan bu yana tüm dünyanın kâbusu olan koronavirüs, uzun bir süre hayatımızın başrolünde yer aldı. Maske, mesafe ve hijyen vazgeçilmezlerimiz arasına girerken bağışıklık sistemimizi de kuvvetli tutmaya özen gösterdik. Beslenmemize dikkat ettik, spor yaptık, bağışıklık sistemimizi güçlendirmek için multivitaminler gibi zengin içerikli takviye gıdalardan destek aldık. Mart ayında önce açık havada, 29 Mayıs’ta ise hastaneler hariç tüm kapalı mekânlarda maske takma zorunluluğu kalktı. Hepimiz yavaş yavaş kurallarımızı gevşetmeye ve daha rahat davranmaya başladık. Ancak hastalık riski halen devam ediyor. Uzmanlar güçlü bir bağışıklık sisteminin hastalıklardan korunma noktasındaki önemine dikkat çekiyor.

Bağışıklık sistemini desteklemek adına özel olarak hazırlanmış; vitamin, mineral, antioksidan ve aminoasitlerin dengeli kombinasyonunu içeren takviyeler, hastalıklarla mücadelede önemli rol oynadığını hatırlatan Eczacı Ayşen Dincer Shelatkar, şunları söylüyor: “Yapılan çalışmalar besin eksikliği yaşayan toplumlarda aşılara daha düşük yanıt oluştuğunu ve mikro besinlerin özellikle de A, C, D ve E vitaminleri ile selenyum ve çinkonun aşıların etkinliğini arttırdığını gösteriyor. Mayıs 2022’de yayınlanan güncel bir çalışma ise vitamin, mineral, antioksidan ve aminoasitleri içeren bir multivitamin ve beraberinde D vitamini takviyesi kullanımının COVID-19 aşısının etkinliğini arttırdığını gösteriyor.* Uzmanlar aşılamanın öncesinde ve sonrasında sağlıklı beslenmenin öneminin altını çiziyor.”

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yüzme Sonrası Omuz ya da Boyun Ağrılarına Dikkat
Yüzme Sonrası Omuz ya da Boyun Ağrılarına Dikkat
Yaz Hamilelerine 11 Önemli Tavsiye
Yaz Hamilelerine 11 Önemli Tavsiye
Maymun Çiçeği 6 Kıtaya Yayıldı
Maymun Çiçeği 6 Kıtaya Yayıldı
Romatoid Artrit Hakkında Doğru Sanılan 12 Hatalı Bilgi!
Romatoid Artrit Hakkında Doğru Sanılan 12 Hatalı Bilgi!
Güneşlenme Hakkında Doğru Bilinen5 Yanlış!
Güneşlenme Hakkında Doğru Bilinen5 Yanlış!

banner186

banner201

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169