Bağışıklığı Güçlendirecek 6 Öneri

Yapılan çalışmalara göre aynı miktarda virüs ile karşılaşan iki bireyde bağışıklık sistemi zayıf olanın olmayana göre hastalığa daha kolay yakandığını ve daha uzun sürede iyileştiğini belirten Sodexo Entegre Hizmet Yönetimi Sağlıklı Yaşam Şefi ve Diyetisyen Sibel Mumcu, “Sağlıklı beslenme, düzenli fiziksel aktivite, yeterli uyku, stresle başa çıkabilmek, sigara, alkol gibi bağışıklık sistemini zayıflatan unsurlardan uzak durmak, hayata daha iyimser bakmak, gülümsemek gibi hayata dair her şey bağışıklık sistemi için önemli. Bu nedenle bireysel farklılıklar dışında kalan ve günlük hayatımızın parçası olan bu alanlarda dikkat edeceğimiz her şey ve alacağımız önlemler, bağışıklık sisteminin güçlenmesine ve hastalıklara karşı dirençli olmamıza yardım eder” dedi.

İstanbul Times Haber Merkezi-Hüseyin Çetiner

Sodexo Entegre Hizmet Yönetimi Sağlıklı Yaşam Şefi ve Diyetisyen Sibel Mumcu, bağışıklık sistemini güçlendirmek için 6 öneride bulundu:

Bu nedenle yeterli ve dengeli beslenme gereklilikleri çerçevesinde protein kalitesi ve biyolojik değeri yüksek et, süt ve süt ürünleri, yumurta, kuru baklagiller gibi protein kaynaklarını, enerji için tam tahıl ürünleri başta olmak üzere diğer tahıl ve kuru baklagilleri, vitamin ve mineraller için sebze ve meyvelerin tüketimine önem verilmeli. Yoğurt, kefir gibi süt ürünleri aynı zamanda probiyotik özellikleri nedeniyle bağırsak sağlığı için de faydalıdır.

Savunma hücrelerinin varlığını sürdürebilmesi için B6 vitamini, folik asit ve çinko gibi vitamin ve minerallere ihtiyacı vardır. Bu öğelerin zengin olduğu süt, et, karaciğer, bulgur, pirinç, yumurta, baklagiller, koyu yeşil yapraklı sebzeler gibi besinler beslenme düzeni içinde yeteri kadar yer almalıdır.

Antioksidan alımına önem verilmeli.

Antioksidanlar bağışıklığı güçlendirmek için önemli bileşikler arasında yer alıyor. Bu bileşikler; vücudu zararlı maddelerden korur ve bağışıklık sistemiyle birlikte savaşırlar. Özellikle E, C vitamini ve beta karoten antioksidan vitaminler olarak bilinirler. E vitamini için sıvı yağlar, yağlı tohumlar, tahıl taneleri; C vitamini için koyu yeşil yapraklı sebzeler, turunçgiller, lahana, ıspanak, kuşburnu, taze kırmızı biber; beta karoten için ise turuncu, kırmızı, yeşil sebze ve meyvelerden tüketmek önemli. Her gün 2-3 porsiyon meyve ile 2-3 porsiyon sebze tüketmek ve bunları çeşitlendirmek vitamin, mineral ve antioksidanların yeterli alımını kolaylaştırır.