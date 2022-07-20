Ayak Mantarı Neden Olur? Nelere Dikkat Etmeliyiz?

Sabır ve ilgi gerektiren bir tedavisi mevcut. Medikal tedavi 1 ay 6 ay 1 yıla kadar sürdürülebilir. Özellikle steroid içeren kremler uzun süre kullanılmamalıdır. Ayak mantarı bulaşıcıdır. Bu yüzden ilaç tedavisinin yanında dikkat edilmesi gereken bazı noktalar mevcut. Ayak mantarınız olmasa da sizde de görülmemesi için aynı önerilere dikkat etmelisiniz. İşte dikkat edilesi öneriler şunlar:

-Mantarlar nemli ve karanlık yerleri severler. Ayaklarınızı her daim kuru tutun. Banyodan, havuzdan çıktıktan sonra ayak parmaklarınızın araları dahil iyice kurulayın.

-Spor merkezlerinde, evde ya da ortak kullanım alanlarında ıslak zeminlere çıplak ayak ile basmayın.

-Ortak terlik ve havlu kullanmayın.

-Özellikle yaz aylarında uzun süre sıkı ve kapalı ayakkabı giymeyin.

-Pamuklu ve ter çeken çoraplar giyin. Ayağınız terlememeli.

-Çoraplarınızı günlük değiştirin.

-Pedikür setiniz varsa size özel olsun paylaşmayın.

-Ayak ve ayakkabılara günlük mantar önleyici spreyler sıkın.

Reçetenizi önerilen sürede ve şekilde kullandığınızda ve bu önerileri medikal tedaviyle kombinlediğinizde ayağınızdaki minik hoşnutsuz misafirleri kapıya kadar uğurlayacaksınız.

Kaynak: İstanbul Times Haber/ İTHA