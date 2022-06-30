Avrasya Zeytinburnu Yerleşkesi 23 Yılda Yüz binlerce Hayata Dokundu (VİDEOLU)

SUNUMU İDARE AMİRLERİNDEN GÖNÜL DİLEK’İN YAPTIĞI 23.YIL DÖNÜMÜ CANLI YAYIN PROGRAMININ YAPILDIĞI KONFERANS SALONUNDA ÇOK SAYIDA HASTANE ÇALIŞANI DA HAZIR BULUNDU…

Sunucu Gönül Dilek’in başarılı bir şekilde yaptığı sunum katılımcılardan tam not aldı.

Dilek Konuşmasında şunları söyledi: “Bugün anlamlı ,önemli ve heyecanlı anlarımızdan birini sizlerle paylaştık. Hastanemizin yönetim kurulu üyeleri, doktorları, hemşireleri, sağlık çalışanlarının katılım sağladığı dijital programda İdari Amir Gönül Dilek’in yapmış olduğu açılış konuşmasının ardından günün anlam ve önemine binaen hastane yönetim kadrosunda yer allan birçok kişi selamlama konuşması yaptı.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

23.Kuruluş yıldönümü canlı yayın ile kutlama töreninde ilk sözü Hemşirelik hizmetleri Müdür yardımcısı Ümran Karahan Bal yaptı.

Bal Avrasya gibi emeğe saygılı yöneticilerimizin olduğu sürekli değişen ve gelişen bir sağlık kurumunda çalışmaktan dolayı çok mutluyum. Hep beraber nice 23.yıllara diyerek sözlerini tamamladı.

UZMAN DOKTOR AYŞEGÜL NAVDAR AVRASYA 2.EVİM GİBİ DEDİ…

Daha sonra ise Hekimler adına söz hakkı 20 yıldır Avrasya Zeytinburnu yerleşkesinde çalışan İç Hastalıklar uzmanı Dr. Ayşegül Navdar ‘a verildi.

Navdar konuşmasında “Avrasya Hastanemizin bugün burada 23.yılını beraber kutluyor olmaktan dolayı çok mutlu ve huzurluyum. Ben kurulduğu günden beri burada özveri ile çalışan sağlık ekibimiz ile beraber çok sayıda hastayı sağlığına kavuşmasına vesile olduğumuz için çok mutluyuz. Navdar sözlerini içerisinde keyif huzur ve mutlulukla görev aldığım Avrasya Hastanemizin 23.Yılı hepimize kutlu olsun sözleri ile tamamladı.

BAŞHEKİM PROF.DR.ALİ RIZA CENAL ‘DA BİR SELAMLAMA KONUŞMASI YAPARAK 23.KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ KUTLADI …

Hastanenin idari amirlerinden Gönül Dilek yaptığı sunumda şunları söyledi:

” Hiçbir şey İnsan ve Sağlık Kadar Önemli Değildir prensibiyle 23 yıldır göstermiş olduğumuz tüm başarılarda yolumuza ışık olup bizi daha ileriye taşıyan, güvenen ve tercih eden siz değerli hastalarımıza, aynı fikir ,düşünce ve amaçla insan sağlığı için , insan yaşatmak için bizimle beraber çaba gösteren ,başarılarımızda katkı ve emekleri olan Avrasya Hastanesi doktor ve sağlık çalışanlarına, bu yolda edindiğimiz tüm güzel dostluklara sonsuz teşekkür ediyor ve sizlerle nice uzun yıllar diliyoruz.

Avrasya Hastanesi’nin kuruluşunun 23.yılı kutlu olsun .Hastanelerimizde daha nice yıllar sizlerle sağlık ve umut dolu günlerde buluşmak dileğiyle diyerek başhekim Prof. Ali Rıza Cenal’a ‘i kürsüye davet etti.

BAŞHEKİM PROF.DR.ALİ RIZA CENAL İYİ Kİ AVRASYA VAR VE İYİ Kİ BERABERİZ DEDİ…

Herkese merhabalar sizlerle bugün Avrasya hastanesinin 23.yılını kutlamanın heyecanını yaşıyoruz . Hastanemizde insan sağlığı İÇİN her türlü hizmet kapıları açık halde ve gerek ülkemizde gerekse yurtdışından oldukça tercih edilir bir durumdayız . Bundan mutluyuz .

Avrasya hastanesinin Başhekimlik görevini yapmış olmaktan mutluluk duyuyorum ve böyle bir ekiple bir arada olmanın vermiş olduğu keyifle işimizi yapıyoruz .

HASTANENİN KURUCUSU GENEL CERRAHİ ZUMANI OP.DR.HÜSEYİN URLU BU GÜNLERE KOLAY GELMEDİK DEDİ…

“Biraz önce arkadaşlarımızın yaptığı çekimde izlediğimiz görüntülerde kardeşim Ayşe ‘nin dediği Avrasya hastanesi Zeytinburnu yerleşkemiz yapılırken ellerimle duvarları okşarken hissettiği mutluluğu anlatmasını izlediğim zaman her seferinde duygulanırım.

Yıllar önce genç bir hekim iken hayalim hep çekirdek ailem ile beraber halkımıza kaliteli sağlık hizmeti sunacak bir hastane kurma düşüncem vardı.

Bu hayalime 1996 yılında Zeytinburnu Avrasya Hastanemizin inşa edileceği arsa sahibimiz Loklar ailesi bize buraya satmak isteyince gelip baktıktan sonra anlaşıp arsayı aldık.

Üç sene içinde binamızı yaparak 27 Haziran 1999 yılında Merhum cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel’in kestiği açılış kurdelası ile hastanemiz hasta kabulüne başladı.

Aradan geçen 23 yıllık sürede hekimlerimiz,hemşirelerimiz ve hastane çalışanlarımız ile yüz binlerce hastaya dokunarak sağlıklarına kavuşmalarına vesile olduk.

Yine on binlerce ailenin evladı hastanemizde dünyaya merhaba dedi. İlk senemizde dünyaya gelen evlatlarımız bugün 23 yaşında ve kimi doktor,kimi avukat kimi de değişik mesleklere sahip olarak ülkesine hizmet ettiğini görmek bizim için bir onur vesilesidir diyen Op.Dr. Hüseyin Urlu 23 yılda elde ettiğimiz başarıları bundan sonrada daha da büyüterek hep beraber devam ettireceğiz dedi.

Son 23 yıldır da bütün dünya olarak hepimizi derinden etkileyen ve milyonlarca insanın ölmesine neden olan COVİD 19 salgın hastalığı karşısında ülkemiz,sağlık bakanlığımız ve hastanemizin de başarılı bir sınav vermesinden dolayı ayrıca memnun ve mutluyum. Allah bir daha dünyaya ve ülkemize böyle zor bir sağlık süreci yaşatmasın diyen Doktor ve yönetim kurulu üyeleri ile beraber hekimlerin ve vakti müsait olan hastane çalışanlarının katıldığı 23.yıl kutlama töreninde pastayı beraber keserek nice 23.yıllara diyerek herkese sağlık sıhhat dileklerinde bulunarak sözlerini tamamladı.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)