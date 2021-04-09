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Avrasya‘ nın Sağlık Okur Yazarlığı Seminerleri Devam Ediyor

Avrasya Hastanesi Zeytinburnu Yerleşkesi uzun süreden beri halkı sağlık konusunda bilgi sahibi yapmak için yapmış olduğu sağlık okur yazarlığı seminerleri kapsamında bu hafta 1-7 Nisan Kanser haftası nedeni ile ” ONKOLOJİ TEDAVİLERİ PANELİ İle izleyicileri bilgi sahibi yaptı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
09 Nisan 2021 Cuma 09:54
Avrasya‘ nın Sağlık Okur Yazarlığı Seminerleri Devam Ediyor
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Günümüzde artık tedavi edilebilir hastalıklar grubunda olan kanserin, tanısı konulduğu andan itibaren birçok branşın bir arada bulunduğu ortak bir bakış açısı ile değerlendirilmesinin de önem kazandığını söyleyen Avrasya hekimleri açıkladı.

AVRASYA HASTANESİ SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN TÜRKİYENİN İLK RUHSATLANDIRILMIŞ HASTANE İÇERİSİNDE ONKOLOJİ ÜNİTESİNİ KURMUŞ  HASTANELERİ ARASINDA OLMASI YÖNÜNDEN FARKI OLAN , KANSERE KARŞI MÜCADELE EDEN, BU KONUDA ÖNCÜ , ÖRNEK ,ÖZEL   BİR SAĞLIK KURULUŞUDUR.

Bu haftaki konuşmacılar Prof. Dr. Mustafa Vecdi Ertekin, Doç.Dr.Ayşe Şen ve Op.Dr.Hasan Lice oldu. İdare amiri Gönül Dilek’în başarılı sunumu ile yapılan Dijital seminer’i binlerce kişi takip etti.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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