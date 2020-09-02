Avrasya Hastanesi Zeytinburnu Yerleşkesi Sizin İçin Yenilendi

GELİŞİM VE DEĞİŞİME AYAK UYDURMAK İÇİN SİZİN İÇİN YENİLENDİ

Hasta ve hasta yakınlarının daha rahat edebilmesi için ciddi bir yatırım yapılarak adeta yeni bir çehreye kavuşan Avraya Hastanesi Zeytinburnu Yerleşkesini gören herkesin muhteşem olmuş dediği bir çehreye kavuştu. Binanın fizki yapısı yenilendi. Son model tıbbi cihaz ve uzman hekimler ile hastanenin daha sağlıklı bir hizmet sunması adına yapılması gereken her şey yapıldı.

İstanbul Times Haber Mekezi / Hüseyin Çetiner

HASTANENİN KURUCUSU GENEL CERRAHİ UZMANI YÖNETİM KURULU BAŞKANI OP.DR.HÜSEYİN URLU GAZETEMİZE ŞUNLARI SÖYLEDİ…

1998 Yılında özel hastane statüsünde hizmete başladığımız zaman bir çok özel sağlık kuruluşu evden hastaneye dönüştürülmüştü.Biz ise baştan beri projemizi hastahaneye göre yapmış ve çok modern bir hastaneyi hastalarımızın hizmetine sunmuştuk.

Aradan geçen 22 senelik bir zaman diliminde bir çok gelişme ve değişme oldu. Biz de bu gelişim ve değişime ayak uydurmak için 2019 yılında mimarlarımız ile bir yenilenme projesini konuştuk.

Yapılan çizimlerden sonra çalışmalara başladık. Sizlerinde gördüğü gibi yapılan yenilenme çalışması ile Zeytinburnu yerleşkemiz yep yeni bir yüze büründü.

Bu değişiklik ve yeni yüzümüz hem çalışanlarımız,hem hastalarımız hem de hasta yakınlarımız açısından daha güsel ve yararlı oldu.

Bizler ilk günden beri sağlıktan kazandığımızı başka yatırımlara değil yine sağlığa harcıyoruz.

Sağlık bizim ek işimiz değil asli işimizdir. Bundan dolayı da gecemiz ve gündüzümüzü ne tür çalışmalar yaparsak sağlık sektörüne daha bir yenilik katarız diye düşünüyoruz.

Zeytinburnu yerleşkemizin yeni yüzünü görüp ne kadar güzel olmuş diyen bütün dostlarımıza,hastalarımıza ve hasta yakınlarımıza kendim ve kurumum adına teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

AVARYA HASTANESİ ZEYTİNBUNRU YERLEŞKESİ ŞİMDİ DAHA DA MODERN

Avrasya Hastaneler Grubu Genel Koordinatörü İbrahim Urlu’da şunları söyledi: “ Bizim sloganımızda beyan ettiğimiz gibi ”Her Şeyin Başı Sağlık ve Şifa Kapınız” bu sloganlarımız gereği elbette ki değişen şartlar dahilinde biz de yenilenmeliydik.

Kurucumuz Op.Dr Hüseyin Urlu hocamızında bir hekim olmnası nedeni ile hekimlerimizin,sağlık çalıanalrımızın,hastalarımızın ve hasta yakınlarımızın beklenti ve isteklerini çok iyi takip edebiliyoruz. Yaptığımız yenilenmeden dolayı gerek işçilik gereksede malzemenin kalitesinden kaçınmadık.

Halkımız her şeyin en isyine layıktır düşüncesi ile yenilendik ve gelip gören hereksin de hayran kaldığı yeni yüzümüz ile hasta ve hasta yakınlarını kabul etmekten dolayı mutluyuz.

Yeni yüzümüzün herkese hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim şeklinde konuştu.

Başhekim Prof.Dr. Ali Rıza Cenal’de şunları söyledi “ Yenilenmiş ve daha modern bir çehreye kavuşmuş Zeytinburnu yerleşkemizde önceden olduğu gibi yine … branşta hastalarımıza ŞİFA Sunmaya devam ediyoruz” dedi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)