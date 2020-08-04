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Avrasya Hastanesi Yeni Hekimlerle Daha da Güçlü

Ülkemizin ilk özel sağlık kuruluşları içinde yer alan Avrasya Hastanesi Zeytinburnu Yerleşkesi her şeyin başı sağlık diyerek hekim kadrosunu güçlendiriyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
04 Ağustos 2020 Salı 15:44
Avrasya Hastanesi Yeni Hekimlerle Daha da Güçlü
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Op.Dr.Akın Ünal’da Avrasya Zeytinburnu Yerleşkesinde

Uzm.Dr.Ilgar Badalov ‘da Hastane yönetimi ile yaptıkları görüşmelerde anlaşma sağlayarak göreve başladı.

Dr. Ünal şunları söyledi :

Hekim olarak Avrasya Hastaneler grubunu yakından biliyor ve takip ediyordum. Hastane yönetimi ile yaptığımız görüşmelerde beraber çalışma kararı aldık. Bundan sonra Avrasya Hastanesi Zeytinburnu Yerkleşkesi hastalarına bilgi birikimimiz dahilinde sağlık sunacağım için kendimi mutlu hissediyorum.

Bu çalışmamızın Hastalara,Hastaneye ve bize hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim şeklinde konuşan uzm.Dr.Ilgar Badalov Avrasya’da çalışmış olmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade etti.

Avrasya Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi Op.Dr.Hüseyin Urlu’da şunları söyledi

Avrasya Ailesi olarak sürekli hastalarımıza şifa sunmak adına gerek yeni hekimlerle gerekse de tıbbi aletlerle gücümüze güç katmanın çabası içindeyiz. Yeni iki hekim arkadaşımız ile medikal kadromuza güç kattık. Ben bir kez de sizin aracılığınız ile Op.Dr.Akın Ünal ve Uzm.Dr.Ilgar Badalov artık hastalarımıza şifa sunacak. Herkes için hayırlı ve uğurlu olsun şeklinde konuşan Urlu sözlerini Avrasya Hastanaler Grubu her geçen gün daha da güçleniyor dedi.

Uzm.Dr.Ilgar BADALOV Kimdir ?

Radyoloji bölümünde görev yapacak olan Dr.Badalov,1988 yılında Tiflis’de doğdu.2011 yılında İst.Tıp.Fakültesi’nden mezun oldu.2013 yılında Karolinska Instituet (İsveç)’de araştırma görevlisi olarak çalıştı. 2020 Ege Ünv.Radyoloji bölümünden mezun oldu.2020 yılından itibaren Avrasya Hastanesi’nde görevini yürütmektedir.

Hekim’e ulaşmak için 0212-665 50 50 /Muayene Saatleri:08:00-18:00 Dahili Tel:4013

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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