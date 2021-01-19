Avrasya Hastanesi Sağlık Okur Yazarlığı Seminerleri Pandemi Ortamında da Devam Ediyor …

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM PANELİ YAPILDI

Zeytinburnu Avrasya Hastanesi'nde, görev yapan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanları Op. Dr. Nurcan Dalan, Op. Dr. Çiğdem Yavuz Yurtsever, Op. Dr. Süleyman Yeniocak’ın konuk olduğu canlı yayında ‘Kadın Hastalıkları ve Doğum' paneli gerçekleşti.

Dijital panel Avrasya Hastanesi Zeytinburnu İdari Amir Gönül Dilek'in açılış konuşması ile başlayan programda -Normal Doğum - Sezeryan Doğum -Polikistik Over -Gebelikte Kanamalar -Gebelikte Beslenme -Dış gebelik konuları ele alındı.

UZMANLARDAN BOL BOL TAZE SEBZE VE MEYVE YİYİN TAVSİYESİ

"Bol Bol Taze Sebze ve Meyve Yiyin" Gebelikte kanamalar ve beslenme konusundan bahseden Op. Dr. Çiğdem Yavuz Yurtsever' "Gebelikte beslenmede sigara ve alkol kesinlikle kullanılmamalıdır.

Vitamin ve mineral takviyelerine önem verilmeli. Taze sebze ve meyve bol bol tüketilmelidir. Sıvı alımları fazlaca olmalıdır. Asitli içeceklerden uzak durulmalıdır. Şeker yüklemeyi kesinlikle öneriyoruz. Her kanamadan korkulmamalıdır. Gebeliğin ilk haftasında leke gibi kanamalar olabilir. Bunlar korkutmamalı ancak artarsa bir uzmana başvurmalılar" şeklinde konuştu.

HAMİLELER DE COVİD AŞISI OLMALI

"Hamilelerde Covid Aşısı Olmalıdır" Normal ve sezaryen doğumu ele alan Op. Dr. Nurcan Dalan "Polikistik Over çok sık rastlanan bir sendromdur. Yumurtaların düzenli gelişemeyip yumurtalıkların çatlamasıyla görülen görüntüye denir. Şeker hastalığına adet düzensizliğine neden olur.

Eğer bu sendrom var ise menopoza kadar devam edebilecek bir durumdur." diyerek ekledi; "Hamilelerde covid aşısı olmalıdır. Tek silahımız aşı olduğunu unutmamalıyız. Sağlık bakanlığının gebelere onay verir vermez aşı yaptırılmalıdır"

SMEAR TESTİNİ İHMAL ETMEYİN

"Smear Testini İhmal Etmeyin" Dış gebelik ve politistuk över konularını ele alan Op. Dr. Süleyman Yeniocak ise; "Rahim ağzı kanserinin erken tanısı mevcut bir kanser türüdür. Başlangıçta şikayet yaratmadan sürebilir ancak smear testi ile teşhis konulabilir. Önerimiz 25 yaş ve üstü tüm yaş gruplarına tarama yaptırmalıdırlar" dedi.

HASTANE YÖNETİMİ HER ZAMAN PRATİK SAĞLIK BİLGİLERİ HAYAT KURTARIR DİYOR

Avrasya Hastanesi Zeytinburnu Yerleşkesi Konferans Salonunda yapılan digital seminer dünyanın her tarafından izlenebiliyor.

Programı salonda izleyen Hastanenin Başhekimi Prof.Dr. Ali Rıza Cenal ve Avrasya Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Urlu, hekimler ve izleyiciler Pandemi döneminde yapılan dijital panelleri içeren ve basına yansıyan haberlerin de yer aldığı video gösteriminin yayınlanmasından sonra konuşmacılar sunumlarını yaptı ve gelen sorulara cevaplar verdikte sonra Cenal Ve Urlu sunum yapan hekimlere teşekkür etti.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)