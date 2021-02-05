Avrasya Hastanesi Hekimleri KOVİD 19 Aşısı İçin Halka Bilgi Verdi

AVRASYA HASTANELER GRUBU KURUCUSU GENEL CERRAHİ UZMANI OP.DR.HÜSEYİN URLU DA CALI YAYINI İZLEDİ…

Tecrübeli hekim Op.Dr.Hüseyin Urlu ‘nun da çekim stüdyosunda izlediği COVİD 19 Aşısı Hakkında Merak Edilenler ve Aşının Önemi isimli Semineri CANLI olarak stüdyo da izledi.

Seminer’in konuşmacıları Hastanenin başhekimi Prof.Dr. Ali Rıza Cenal,Uzman Doktor Ayşegül Navdar,Uzman Doktor Sedat Işık, Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr.Kanan Abbaslı’nın konuşmacı olarak katıldığı programı Facebook üzerinde yapılan canlı yayında on binlerce kişi izledi.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Başhekim Prof.Dr. Ali Rıza Cenal gerek moderatör idare amiri Gönül Dilek’in sorduğu sorulara gerekse de izleyicilerden gelen sorulara verdiği cevapta şunları söyledi. “Sağlık bakanlığımızın COVİD 19 çalışmaları ile alakalı çok sağlıklı bir yol hartası var.Biz de hastane olarak bu yol haritasında belirtilen çalışmalara aynen uyarak üzerimize düşeni yapıyoruz. Hastane sahiplerimiz ve yönetim kurulu da bu konuda bize her türlü maddi manevi desteği veriyor.

Halkımızdan isteğimizde Sağlık bakanlığımızın uyulmasını istediği kural ve kaidelere harfiyen uymalarıdır. Bu kural ve kaideler halkımızın sağlığı içindir. Ben COVİD 19’dandolayı hayatını kaybedenlere Rahmet şu an hasta yataklarında kurtulup sağlığına kavuşmak isteyen bütün hastalarımıza da şifa dilerim” dedi.

Doktor Ayşegül Navdar,Uzman Doktor Sedat Işık,Uzman Doktor Göğüs Hastalıkları Uzmanı Kanan Abbaslı da gerek idare amiri Gönül Dilek’in sorduğu sorulara gerekse de izleyicilerden gelen sorulara samimi ve içten cevaplar vererek izleyenlerin aydınlattılar. İnternet üzerinde facebook’ta yayınlanan programı on binlerce kişi izledi.

OP.DR URLU İSE ŞUNLARI SÖYLEDİ

“Öncelikle değerli bilgi birikimleri ile halkımızı bir çok sağlık konusunda aydınlatan hekimlerimize bir kez daha Gazeteniz aracılığı ile de teşekkür etmek isterim. Son bir yıldır bütün dünyanın en önemli sorunu olan COVİD 19 alanında hastanelerimizde Sağlık Bakanlığımızın belirlemiş olduğu takvime aynen uymaktayız. Başta Avrasya Hastaneler grubunda emek veren sağlık çalışanlarımız olmak üzere COVİD sürecinde canlarını ortaya koyup fedakarca çalışan bütün meslektaşlarımıza ve sağlık çalışanları içinde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet hastalığın pençesinde şifa bekleyen herkese de acil şifalar dilerim” dedi.

Kaynak.İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)