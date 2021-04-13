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Avrasya Hastanesi Hekimi Dr. Sedat Işık COVID 19 Hakkında Bilgi Verdi

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
13 Nisan 2021 Salı 10:29
Avrasya Hastanesi Hekimi Dr. Sedat Işık COVID 19 Hakkında Bilgi Verdi
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Avrasya Hastanesi Hekimi Dr. Sedat Işık COVID 19 Hakkında Bilgi Verdi

Bütün dünya ile beraber ülkemizde de hayatımızı alt üste eden COVİD 19 hakkında son bilgileri almak için Avrasya Hastanesi Zeytinburnu yerleşkesi hekimlerinden Uzman Doktor Sedat Işık Hocamızı ziyaret ederek COVİD 19 hakkında son gelişmeleri öğrendik.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

İşte Uzman Doktor Sedat Işık’ın Çağın Bela Hastalığı Hakkında Verdiği Bilgiler

Öncelikle bütün okurlarınıza sağlık bakanlığımızın ve hekimlerin Maske,mesafe ve hijyen kuralarına dikkat edin tavsiye ve önerilerine tam manası ile herkesin uymasını hatırlatmak isterim. Eğer bu uyarılar dikkate alınsaydı bugün bu yüksek hastalık oralarına ulaşmayacaktık.

Hocam Bize Hastalık Hakkında Biraz Bilgi Verir misiniz ?

COVID-19 Pandemisi 2020 yılı başından bu yana tüm dünyayı ve ülkemizi etkileyen yüzyılın en önemli sağlık sorunu olmuştur.

Ülkemizde 7 Nisan 2021 tarihi itibariyle günlük 55.000’e varan vaka sayısı mevcuttur.

Kuşkusuz geçtiğimiz yıl içinde tedavi yöntemlerinde ilerleme sağlanmıştır.

En önemlisi aşılama çalışmaları bir süredir devam etmektedir. Pandeminin bitirilmesi adına yapılması gereken en önemli şey yaygın aşılamadır. Aşılama hastanın kesinlikle hasta olmamasını sağlamayabilir fakat hastalığın daha hafif geçirilmesini sağlamaktadır.

Bizim gözlemimizde aşı olduğu halde hasta olanların hafif geçirdiği şeklindedir.

Şubat 2021 itibariyle artan vakaların yani 3. dalganın en önemli karakteristiği genç hasta sayısındaki artıştır.

Yatan hastalarımızın önemli kısmı 60 yaş altıdır.Bunun nedeni 65 yaş üstüne uygulanan tedbirler,aşılama çalışmaları ve genç nüfus hareketinin fazla olmasıdır.

Özellikle gençlerin durumu daha ciddiye alması gerekmektedir.Bu hastalık ölümcül olmasada vücutta birçok kalıcı hasara neden olabilmektedir.

Hastanemizde yatmakta olan Covıd-19 hastalarına,hastalığın her aşamasına uygun tedaviler verilmektedir.Son dalgada servise yatırdığımız hastalarda kayıp olmaması sevindirici olup bunun sürebilmesini umut etmekteyiz.

Son olarak koruma önlemlerine uyumun bu günlerde daha önemli olduğunu ve mümkün olduğunca aşılama çalışmalarına uyum gösterilmesi gerektiğini belirtmek isterim.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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