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Avrasya Hastanesi Fiziksel Tıp’ta da Öncü

İstanbul Times Gazetesi Genel yayın Yönetmeni Gazeteci Yazar Hüseyin Çetiner Avrasya Hastanesi Zeytinburnu Yerleşkesi Hekimlerinden Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Uzmanı DR. Narangerel Tseveendorj ile Fizik Tedavi ile ilgili yararlı ve faydalı bir söyleşi yaptı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
19 Mart 2022 Cumartesi 17:18
Avrasya Hastanesi Fiziksel Tıp’ta da Öncü
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Hocam bacak, bel ağrısı kilo ile mi alakalı başka nedenleri de var mı ?

Masa başında çok çalışanlarda veya çok uzun süre araç kullananlarda daha çok görülmekle beraber aşırı kilolu olanlarda da bacak ağrısı daha sık olabiilyor.

Ayrıca eklemlerimizi yanlış kullandığımız zamanda eklemlerde kireçlenme başlangıcı gelişebiliyor.

Bunların hepsi birbirine bağlı olduğu için insanlarda boyun ağrısı veya eklem ağrıları çekebilir, tabii ki önce bunun altında yatan nedenini belirlemek lazım.

Yani düştüğü için mi, zorladığı için mi, yoksa kronik bir yüklenmeye bağlı olduğunu tespit etmek lazım.

Önce teşhis sonra tedaviye geçmek için iyi bir kontrol şart. Hasta yapılacak tavsiye ve önerilere göre üzerine düşeni yapmalı ki tedavide sağlıklı bir sonuç alınsın.

Hastanın yapacakları ev egzersizleri çok önemlidir. Hasta öne doğru kilo aldıkça bizim omurgamıza yüklenme artıyor. İnsan uzun süre ayakta kalırsa veya çok ağır yükler taşırsa belde veya bacakta eklem sıkıntıları çıkacaktır.

Hocam kendimden örnek vereyim biraz ayakta durunca belim ağrımaya başlıyor ve hemen oturmak istiyorum bu kiloyla mı alakalı ?

Yani bu sadece kilo ile alakalı değil, bel hastalanmış demektir ve size ağrı olarak haber veriyor. Tabii ki muayene edip anlamak lazım. Fıtık mı yoksa eklem sıkıntısı mı bunu teşhis edip öğrenmek lazım.

Hocam eklem kıtlatmak zararlı mıdır ?

Tabii biz çok önermiyoruz çünkü eklemlerde zorlanma ve sonrasında kireçlenmeye yol açıyor yani eklemin normal yapması gerektiği hareket ne ise onu yapmak lazım yoksa sırf ses çıksın veya rahatlamak için yapmak doğru değil.

Hocam fizik tedavinin kol ile alakası var mıdır ?

Evet alakası vardır çünkü omuz ağrıları ile ilgili çok hasta geliyor. Omuz bizim en hareketli eklemlerimizden biridir o nedenle de çok hızlı zedelenebiliyor o yüzden omuz hastalığıyla ilgili çok şikayet alıyoruz.

Bütün hastalıklarda ilk yapılması gereken şey hiç şüphesiz ki sağlıklı bir tespit yapmaktır.Yaşanan rahatsızlık boyundan mı geliyor yoksa sadece omuzdan mı geliyor bunu bilmek lazım.

Hocam neden hastalar Avrasya Hastanesini tercih etmeli ?

Hastalarımız evde ağrılarıyla baş edemedikleri için bizim fizik tedavi bölümümüze geliyorlar. Burada fizik tedavi salonlarımız var rehabilitasyon kısımlarımız var. Bütün aletlerimiz var ve biz burada hastalarımızın her türlü talep ve isteklerine diğer branşlarla da iletişim halinde olarak yakından takip ediyoruz bütün hastalarımızı.

Hocam benim sorularım bitti sizin de son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı ?

İnsanlar fırsat buldukça hareket etmesi yürüyüş yapması gerekiyor ve pandemi nedeniyle de biz çok ede kaldık hareket edemedik o nedenle de kilo artışı ve kaslarımız zayıfladı biraz, ayrıca bol bol tempolu yürüyüş yapılmalıdır.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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