Avrasya Hastaneler Grubu Zeytinburnu Kaymakamını Ağırladı (VİDEOLU)

YENİ KARARNAME İLE ZEYTİNBURNU’NA ATANANAN KAYMAKAM ERCAN TURAN ONURUNA YEMEKLİ TANIŞMA TOPLANTISI YAPILDI

Avrasya Hastanesi Zeytinburnu yerleşkesi idare amirlerinden Gönül Dilek’in yaptığı sunum ile başlayan programa bir çok kişi katıldı.

Sunucu Gönül Dilek’in “Kısa bir süre önce Zeytinburnu’nda göreve başlayan Kaymakamız Ercan Turan’a, hoşgeldiniz diyerek açılışı yaptığı yemekli tanışma toplantısında ilk konuşmayı organizeyi yapan Zeytinburnu Hizmetlerini Geliştirme Derneği Başkanı Nevzat Uluocak yaptı.

Daha sonra ise Avrasya Hastaneler Grubu Kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Op.Dr. Genel Cerrahi uzmanı Hüseyin Urlu yaptığı konuşmada yeni göreve başlayan kaymakam Ercan Turan’a görevinin hayırlı ve uğrulu olmasını diledi”.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

ONKOLOJİ HASTALARININ HAYATINI KOLAYLAŞTIRACAK PET CT CİHAZI KONUKLARA TANITILARAK AÇILIŞI YAPILDI

Yemek daveti öncesinde Avrasya Hastanesi Nükleer Tıp Ünitesi’nde faaliyete geçen kanser taramada önemli ve etkili bir yeri olan alımı Sağlık Bakanlığının onayına tabi Pet Ct hizmetinin açılış törenini gerçekleşti.

Yemek Programı öncesi Nükleer Tıp Ünitesinde yapılan Pet Ct cihanının halkın hizmetine sunulmasından önce ardından Zeytinburnu İlçe Kaymakamı Ercan Turan ve Avrasya Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Op.Dr.Hüseyin Urlu ,Zeytinburnu ilçe sağlık müdürü Dr.Havva Kaplan Kılavuz ve diğer protokol üyeleri tarafından açılış kurdelası kesilerek hayırlı olsun dilek ve temennilerinde bulunuldu.

NÜKLEER TIP BÖLÜMÜ VE PET CT CİHAZININ HALKIN HİZMETİNE SUNULMASINDAN DOLAYI MEMNUNİYETLERİNİ İFADE ETTİLER

Zeytinburnu Avrasya Hastanesi -1 katı yeniden dazany edilerek son model medikal aletler ile donatılan bölümün ve PET CT cihazının açılış töreninde “ İlçe Kaymakamı Ercan Turan, bu bölüm ve Pet Ct cihazının halkımızın daha rahat ve konforlu bir sağlık hizmeti alması adına hizmete sunan başta Op.Dr.Hüseyin Urlu hocamı olmak üzere hastane yönetimine halkımız adın teşekkür ederim dedi.

Daha sonra Avrasya Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Op.Dr.Hüseyin Urlu, Avrasya Hastanesi Medikal Direktörü Prof.Dr.Ali Rıza Cenal ,Nükleer Tıp Uzmanı Prof.Dr.Erhan Varoğlu’nun yapmış olduğu konuşmaların ardından açılış makası olarak steril cerrahi ameliyat makası kullanılarak kesilen kurdela kesimi ile açılış gerçekleşti.

Pet/CT Zeytinburnu Avrasya Hastanesi’nde Hastaların Hizmetine Açılmadan Önce Ne Dediler ?

Avrasya Hastanesi Nükleer Tıp Ünitesi’nde faaliyete geçen kanserin tanı ve taramasında önemli yeri olan Pet/CT hizmetinin açılış töreni yapıldı.

Pet/Ct hizmetimizin açılışında Zeytinburnu İlçe Sağlık Müdürü Dr.Havva Kaplan Kılavuz,”Avrasya hastanemiz 23 yıldır Zeytinburnu halkı başta olmak üzere ülke insanlarımıza ve Yurtdışında gelen hastalara kaliteli sağlık hizmeti sunarak ilçemize değer katmaya devam ediyor. Bu hizmetin halkımıza sunulmasını öncülük eden Op.Dr. Genel Cerrahi Uzmanı Hüseyin Urlu başta olmak üzere sağlık çalışanı meslektaşlarıma teşekkür ederim dedi”.

Op.Dr.Genel Cerrahi Uzmanı Hüseyin Urlu ise konuşmasında ”23 senedir Zeytinburnu yerleşkemizde din, dil, ırk, ayrımı yapmadan bütün hastalarımıza Hipokrat yemini gereği en kaliteli sağlık hizmeti veriyoruz. Bu hizmetleri verebilmek için de iyi hekimleriniz ve çağa uygun olarak medikal ürünlerinizin olması gerekir.Biz kurulduğumuz bunda bu yana sürekli mekanımızın fiziki görünümünü yeniliyoruz. Hastalarımızın kaliteli sağlık hizmeti alabilmesi için sağlık alanında son gelişmeleri ve çıkan aletleri satın alarak hastalarımızın hizmetine sunuyoruz. Nükleer Tıp Ünitemizin ve Pet CT cihazımızın halkın hizmetine sunulması törenine katılan başta kaymakamımız sayın Ercan Turan başta olmak üzere kurum müdürlerimize ve STK temsilcilerimize teşekkür ederim dedi”.

NÜKLEER TIP UZMANI PROF.DR.ERHAN VAROĞLU İSTANBUL TIMES TV DEN HÜSEYİN ÇETİNER’E ŞUNLARI SÖYLEDİ:

“Bugün burada hastalarımızın kaliteli ve konforlu bir sağlık hizmeti alması adına hastane yönetimimiz hem fiziki olarak hem de medikal araç ve gereç olarak ihtiyacımız olan bütün ekipmanları aldı.

Pet Ct cihazının alımı sağlık bakanlığı onayına bağlı .Bizim Hastanemiz ilk özel sağlık kuruşları içinde Onkoloji merkezi kuran bir hastanedir. Bu özelliğimizden dolayı hastane yönetimimizin bütün süreçleri takip ederek Pet Ct cihazını alması işimizi daha da kolaylaştırdı. Daha önce bu hizmeti dışarıda alıyorduk şimdi ise kendi bünyemizde sağlıyoruz. Bu ünitemizin açılması ile Onkoloji ile alakalı hastalarımıza komplike bir hizmet sunacağımız için mutluyuz dedi.

Daha sonra ise Zeytinburnu Hizmetlerini Geliştirme Dernek Başkanı Nevzat Uluocak ünitenin ve cihazın hayırlı ve uğurlu olması için dilek ve temennilerde bulundu.

KAYMAKAM ERCAN TURAN ONURUNA VERİLEN YEMEK PROGRAMINDA HERKES KENDİSİNİ TANITARAK TURAN’A HAYIRLI OLSUN DİLEKLERİNDE BULUNDULAR

Daha sonra Zeytinburnu Hizmetlerini Geliştirme Dernek Başkanı Nevzat Uluocak,Avrasya Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Op.Dr. Hüseyin Urlu’nun protokol konuşmalarını gerçekleştirmelerinin ardından tüm katılımcılarımızın kendilerini takdim ettikleri kısa tanışmalar gerçekleşti.

Tüm katılımcılar konuşmalarında Nükleer Tıp Ünitesinin hastalara umut ve şifa sunamsını dilediler.

Kaynak :İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)