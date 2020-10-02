Avrasya Hastaneler Grubu Robotik Teknoloji’leri Kullanıyor

Genel Cerrahi Uzmanı Op.Dr.Hüseyin Urlu Her Şey Hastalarımız İçin

Avrasya Hastanaler Grubu Kurucusu genel Cerrahi uzmanı Op.Dr. Hüseyin Urlu Gazetemize şunları söyledi” Bizler Hastaneler Grubu olarak sağlıkta kazandığımızı yine sağlığa harcıyoruz. Tıbbi aletler konusunda dünyada yaşanan gelişmeleri sürekli takip ediyoruz. Bir çok tıbbi alet edavat ve makineyi dünyada sağlık sistemi en iyi olan ülkeler ile beraber Türkiye’de hastalarımızın hizmetine sunmaktan memnununuz. Şu an Robotik teknolojiler konusunda ciddi bedeller ödeyerek yatırımlar yaptık ve bunları hastalarımızın hizmetne sunduk şeklinde konuştu.

Her Şey Hastalarımız için…

Son dönemde teknolojinin de gelişmesiyle “rehabilitasyon” kavramının içine robotik cihazlar girmeye başladı. Bizler de Avrasya Hastane grupları olarak bu gelişmeleri yakından seyredip FTR ünitelerimizi daha donanımlı hale getirmeye çalışıyoruz. Son teknolojik yatırım hamlemiz ise robotik yürüme rehabilitasyon destekli güncel Nörolojik, Ortopedik ve Pediatrik Rehabilitasyon yöntemleri.

Yürüme Robotu Hangi Hastalıklarda Kullanılabilir?

Beyin Tümörü ve Cerrahisi

SpinaBifida

Anoksik(Oksijensiz) Beyin Hasarı

Beyin MalignNeoplazmı

İnme(Felç) Hemipleji

SerebralPalsi(Beyin Felci)

Parapleji, Tetrapleji

Omurilik yaralanması

Polinöropati

Parkinson

Yürüme bozuklukları

Robotik Rehabilitasyon Nedir?

Bireye giydirilen özel aparatlar ve kıyafetler ile robotik sistemlerin desteklediği; yürüme paterninin sürekli ve düzgün olmasını, nöroplastisitetemelli göreve özgü öğrenmeye dayalı adım adım ilerlemeyi ve tekrardan yürüyebilmeyi sağlayan bir rehabilitasyon yaklaşımıdır.

Robotik Yürüme Rehabilitasyonunun Faydaları Nedir?

Daha iyi ve düzgün bir yürüme sağlar

Kasların yeniden güçlenmesini sağlar

Kan dolaşımını arttırır ve dokuların yenilenmesini hızlandırır

Yatağa bağımlı hastalarda ayakta durma bilincini geliştirir

Kemik erimesi (osteoporoz) riskini azaltır

Ve Bireyin motivasyonunu arttırır

RobotikYürüme Rehabilitasyon Avantajları nelerdir?

Bireye özgü, objektif olarak kanıt düzeyi olan bir uygulamadır.

Bireye özgü ayarlanabilir hız, yoğunluk, direnç gibi özellikleri vardır.

Sayısal performans ve sonuç olarak bilgi verir.

Düşme riski ve oluşabilecek diğer komplikasyonların önlenmesinde ve oluşması dahilinde hızlı müdahale için olanak sağlar.

Güvenlik tedbirleri üst düzeydedir.

Yürüme geçiş ve ya düzeltilme aşamasında büyük bir yardımcı rol oynar.

RobotikYürüme Cihazının Tedavisi Kaç Seans Sürer?

Seanslar bireyin kendi durumuna göre değişkenlik göstermekle birlikte uzmanlar tarafından bu süre belirlenir. Bireyden alınan geri cevaplarla birlikte verim azalmasıyla tedavi ara verilebilir. Cihazın kullanıldığı fizik tedavi seansları 60 dakikadan oluşur ve cihazın kullanıldığı zaman aralığı yine hastanın durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterirken 20- 30 dakika olarak belirlenmiştir.

HİPOTERAPİ CİHAZI (At Binme Simulatörü)

Hipoterapinin kanıtlanmış faydalarından esinlenerek üç boyutlu atın hareketlerini taklit eden bir cihazdır.

Doğru yürüyüş paternini geliştirir.

Pelvik ve lumbal bölge eklemlerinin mobilitesini artırır.

Baş ve gövde kontrolünü artırarak, postürü geliştirir.

Denge reaksiyonunu uyararak gövde dengesini geliştirir.

Hareketler arası koordinasyon ve konsantrasyon sağlanır.

Kas kuvveti ve eklem hareketliliğini geliştirir.

Kalp-damar ve solunum sistemini geliştirir, metabolizmayı uyarır.

Spastisiteyi ve kontraktürleri azaltır. Patolojik refleksleri azaltır veya ortadan kaldırır.

Mesane kontrolünü geliştirir, bağırsağın itme hareketlerini uyararak bağırsak problemlerini azaltır.

Kendine güven duygusunu geliştirir.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)