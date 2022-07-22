Aşılama Hızlanmazsa Sonbaharda Vaka Sayıları Artacak

Pandeminin sona ereceği ve COVID-19’un grip gibi bir hastalığa dönüşeceğine ilişkin iyimser

beklentiler ne yazık ki uzun sürmedi. Çünkü dünyada ve Türkiye’de Omicron’un yeni alt

varyantları nedeniyle vaka sayılarında hızlı artış yaşanıyor. Bu artışı değerlendiren Türkiye

Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) Enfeksiyon Çalışma Grubu Başkanı Doç. Dr. Berna

Kömürcüoğlu, “Bu aşamada acilen aşılama hızlanmalı, aksi taktirde sonbaharda daha ciddi vaka

artışları yaşayabiliriz” uyarısı yaptı.

Doç. Dr. Berna Kömürcüoğlu, pandemide gelinen durumu şöyle özetledi: “Nisan ayı itibarıyla

COVID-19 sayılarındaki hızlı azalmayla beraber dünyada ve ülkemizde önlemlerin kaldırılması

nedeniyle salgının biteceği ve endemik enfeksiyon halini alacağı yönünde beklentiler artmıştı.

Ancak bayram tatilinin sona ermesiyle COVID-19 vakalarında 40 kat artış yaşandı. Hâkim varyant

halini alan Omicron BA.4 ve BA.5’in çok kolay ve hızla bulaşma özelliklerine sahip olmaları ve

aşının oluşturduğu bağışıklıktan kaçabilmeleri nedeniyle vakalarda hızlı artışa neden olmakta.”

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YENİ VARYANTLARLA AKCİĞER TUTULUMU ARTTI

Sağlık Bakanlığı verilerine göre yaz mevsimine rağmen Haziran sonu itibarıyla haftalık vaka

sayısının 226 binin üzerine çıktığını, hasta sayısının ise 40 kat arttığını belirten Kömürcüoğlu, şu

önemli bilgileri verdi: “Artan vaka sayılarına paralel mortalite de artma meylinde. Omicron

varyantı ilk ortaya çıktığında pulmoner tutulum ve hastaneye yatış gereksinimi çok azalmıştı,

adeta bir grip gibi geçiyordu. Bu toplumda belirgin bir rahatlamaya neden oldu ve önlemlerin

bırakılmasına yol açtı. Ancak yeni gelişen alt varyantlarda tekrar pulmoner tutulum, pnömoni

ve ağır vakalar görmeye başladık. Özellikle yaşlı ve ek hastalığı olan, immun yetmezliği olan

hastalarda ağır hastalık riski daha yüksek. Yaşlıların risk altında olmasının birkaç nedeni var.

Öncelikle doğal bağışıklık ve enfeksiyonla mücadele bozuluyor, aşıların yarattığı koruyuculukta

düşüyor, diyabet gibi kronik hastalıkların eklenmesi de direnci daha da düşürüyor.”

HATIRLATMA DOZLARI MRNA AŞILARLA TAMAMLANMALI

Son aşılardan sonra 6 ay ve daha fazla süre geçtiğinde bağışıklığın azaldığı aktaran Kömürcüoğlu,

şu hatırlatmaları yaptı: “Vaka artışların önüne geçilmesi için aşılarda hatırlatma dozlarının

yapılması çok önemli. İlk aşılamaların üzerinden zaman geçti ve tam doz aşılı olanlar ülkemizde

maalesef yüzde 30 civarında. Son aşılarından 6 ay ve üzerinde süre geçtiğinde bağışıklık azalıyor,

yeni varyantların antikordan kaçma özelliği de olması aşıların etkinliğini azaltıyor ve kişiler tekrar

tekrar hasta olabiliyor. Varyantlara daha etkili yeni aşı geliştirme çalışmaları halen devam

ediyor. Yeni aşılar uygulamaya girene kadar özellikle mRNA (Biontec) aşılarını hatırlatmada

öneriyoruz.”

OKULLAR AÇILMADAN 12 YAŞ ALTI AŞILANMALI

Aşılama konusunda artış olmazsa sonbahar ve kış aylarında vaka artışlarının daha da hızlanacağı

uyarısını yapan Kömürcüoğlu, “COVID aşıları emniyet kemeriniz gibidir; kazayı önlemez ama

kaza sırasında ağır yaralanmayı ya da ölümü önler” diyerek, şu önerilerde bulundu:

 Kışa kadar hatırlatma dozlarının yapılması çok önemli.

SahrayıceditMh. Atatürk Cad. Aslan KaptanÇıkmazı Sk. No:1 K:3 D:5 Kadıköy/İSTANBUL

0 (216) 410 22 58 – 59 / 0 (530) 200 46 42

www.solunum.org.tr

 Ülkemizde 12 yaş altı aşılama programına alınmadı, okullar açılmadan 12 yaş altı

çocuklarında aşılanmasına başlamalı, böylece genç nüfusun ailedeki yaşlılara hastalığı

bulaştırması önlenmeli.

 Daha kolay bulaşan Omicron alt varyantlarından korunmak için kalabalık açık alanlarda

risk daha fazla. Kapalı alanların yanı sıra, toplu ulaşım ve çarşı-pazar gibi kalabalık açık

alanlarda da maske kullanılmalı.

TÜSAD HAKKINDA

Göğüs hastalıkları alanında ülkemizin ilk bilimsel meslek kuruluşu olarak 22 Haziran 1970 yılında

İstanbul’da kurulan Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD), halen Türkiye genelindeki

5,000’e yakın üyesi ile “halkın akciğer sağlığını korumak” amacı doğrultusunda çalışmalarını

sürdürüyor. Toplumsal ve mesleki eğitimi, araştırmaları destekleyerek halk sağlığının

korunmasına yönelik faaliyetler yürüten TÜSAD, “Tükenmeyen bir nefesle” sloganı ile 52 yıllık

geçmişinde 43 ulusal kongre, sayısız bilimsel toplantı, sempozyum, iki dünya kongresi ile

bilinçlendirme ve farkındalık projelerine imza attı.