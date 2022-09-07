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Aracınızın İç Havası, Çocuğunuzun Sağlığına Zarar Verebilir

Okulların açılmasına az bir zaman kaldı. Aracınızın veya çocuklarınızı okula taşıyan servis araçlarının iç hava kalitesinin dışarıdan daha iyi olduğunu mu düşünüyorsunuz? Eğer böyle düşünüyorsanız yanılıyorsunuz! Çünkü arabaların içindeki hava, dışarıya göre 9 ila 12 kat daha kirli oluyor. Uzmanlar, arabalardaki iç hava kirliliğinin çocukların akciğerlerine ve öğrenme yeteneğine zarar verebileceğini söylüyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
07 Eylül 2022 Çarşamba 10:40
Aracınızın İç Havası, Çocuğunuzun Sağlığına Zarar Verebilir
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Abalıoğlu Holding bünyesinde faaliyet gösteren Hifyber, güvenli seyahat için araçların kabin hava filtrelerinde kullanılan filtrasyon medyasının nanofiber yapıda olması konusunda velileri ve sürücüleri uyardı.

Okullar açılıyor. Sizce çocuklarınızı okula götüren servis araçlarının veya özel aracınızın iç hava kalitesi yeterince güvenli mi? Kaliforniya'da yapılan bir araştırmaya göre bir çocuk gününün yüzde 10'unu okul servisinde geçiriyor; ancak çocuğun servis aracında geçirdiği süre kısa olsa da günlük hava kirleticilerine maruziyetini yüzde 33 arttırıyor.

Arabaların içindeki hava, dışarıya göre 9 ila 12 kat daha kirli

Etraflarındaki tüm araçlardan zehirli gazları toplayan arabaların içindeki hava, dışarıya göre 9 ila 12 kat daha kirli oluyor. Uzmanlar, arabalardaki iç hava kirliliğinin çocukların akciğerlerine ve öğrenme yeteneğine zarar verebileceğini söylüyor.

“Otomobil içerisinde ki sürücülerin ve yolcuların güvenli seyahat edebilmeleri için temiz hava dolaşımı sağlamak mümkün” diyen Hifyber Genel Müdürü Ahmet ÖZBECETEK, güvenli seyahat için araçların kabin hava filtrelerinde kullanılan filtrasyon medyasına dikkat çekiyor:

“Çevreden gelen emisyonların araba kabininde devridaim etmesinden dolayı arabaların iç havasındaki kirlilik yüksek oluyor. Bu nedenle seyahat süresince aracınızda soluduğunuz hava, uçucu organik bileşiklerden oluşuyor.

Günümüzde otomobillerin hava filtresi kabinlerinde kullanılan lifli hava filtreleri, çeşitli avantajlarına rağmen ultra ince toz partikülleri yakalamakta yetersiz kalıyor. Bu nedenle araba kabinlerinde temiz hava dolaşımı sağlamak için kabin hava filtrelerinde kullanılan filtrasyon medyasının nanoteknoloji kullanılarak geliştirilmesi gerekiyor.

“Nanofiber Kabin Hava Filtresi Medyası” ile yüksek filtrasyon güvenliği

Hifyber olarak bu sorunu çözmek için nanoteknoloji kullanarak, geliştirdiğimiz “Nanofiber Kabin Hava Filtresi Medyası”, kabin hava filtrelerinde yüksek filtrasyon verimi sağlayarak, ortam havasında bulunan; virüs, toz, polen gibi zararlı parçacıkların yüzde 90’ından fazlasını hapsediyor.

Sürücü ve yolcuların sağlığını koruyor

Filtrasyon medyasındaki nanofiberler, filtre basınç düşüşünde önemli bir artış olmadan filtre verimliliğinde iyileşme sağlayarak, mekanik filtrasyon sağlıyor. Böylece 0,05 mikron kalındığındaki partikülleri kolaylıkla filtre edebiliyor. Ayrıca virüs içeren su damlacıklarını hızlı bir şekilde yok edip, araç içerisindeki sürücü ve yolcuların sağlığını koruyor” diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

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