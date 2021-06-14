Ahmet Maranki”den önemli tavsiyeler

TİNGADER (İnternet Gazeteciliği ve Gazeteciler Derneği) ile TYGD (Tarafsız Yerel Gazeteciler Derneği)’nin ortaklaşa düzenlediği “KÜRESEL ISINMA VE TARIMIN GELECEĞİ!” başlıklı konferansa katılan Stratejik Araştırmalar Uzmanı Ahmet Maranki, önemli açıklamalarda bulundu. Gazeteci-Yazar Müslüm Aktürk’ün moderatörlüğünde gerçekleşen programda konuşan Maranki, koronavirüsten korunma yollarını, bitkilerin mucizevi faydalarını, bağışıklık sistemini düşüren sebepleri ve sağlıklı yaşamanın yollarını anlattı.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Uyguladığı doğal yöntemler ve ilaçlarla birçok hastanın iyileşmesine vesile olan Maranki, “Bağışıklığımızı korumalıyız. Yapacağımız tek şey, hiç kimsenin konuşmadığı bağışıklık sistemimizi, hangi koşulda olursak olalım yükseltmek. Koronavirüsten korunmanın en önemli maddelerinden biri de güçlü bağışıklık sistemi” dedi.

Maranki, “Nasıl ki itfaiyeciler miğfer takıyor, asker, polis zırhlarını giyiyorsa bizler de kötü enerjiler, mikroplu insan ortam ve mekânlardan korunmak için sadece elimizi, yüzümüzü burnumuzu değil gözümüzü, yüzümüzü hatta bütün bedenimizi dahi muhafaza etmeliyiz” ifadelerini kullandı.

57 SORUŞTURMA AÇILDI

Türkiye’nin konumu itibarıyla dünyadaki 12.000 küsur endemik bitkinin 9600’üne sahip bir ülke olarak güçlü bir flora, fauna ve habitata sahip olmasına rağmen günümüze kadar bütün bitkisel besin destek ürünü yağlar ve hammadde tedariki ne yazıktır ki yurtdışından tedarik ettirilmek zorunda bırakıldığını belirten Ahmet Maranki, şöyle devam etti:

“Avrupa Birliği’nin başkentinde bulunduğu Belçika ve İsrail gibi ülkeler müstemlekelerinden ürettirdikleri yüksek teknolojili 1 t’dan 1 kg’a indirilmiş ekstrakt-özler dünya pazarına sunarak tekel oluşturmuşlardır.

2020 yılına kadar tamamen yurtdışından ithal edilen pek çok besin destek ürünlerinin hammaddesini bu ülkede üreterek ilk defa Avrupa’ya ihracat etmenin kısaca bu ülkeye ağaç dikmenin mutluluğunu yaşıyoruz!

Türkiye’de bu hamleyi yapan bir kuruluş olarak günümüze kadar yukarda sayılan ürünleri üretmek ve Avrupa’ya ihraç etme noktasında, bu ülkeye ihanet eden bazı odaların ihbarlarıyla bugüne kadar 57 soruşturma açılmış hepsi de takipsizlikle sonuçlanmıştır.”

MARANKİ ADIYLA SAHTEKÂRLIK

İlgisi olmadığı halde bazı kanallarda adının kullanılıp ürün satışı yapıldığına dikkat çeken Maranki, bu sahtekârlıklarla ilgili bugüne kadar 15 suç duyurusunda bulunduğunu ancak bir sonuç elde edemediğinden yakındı. Adalet Bakanlığı’na, İçişleri Bakanlığı’na, Sağlık Bakanlığı’na ve RTÜK’e yazılar yazdığını hatırlatan Maranki şunları söyledi:

“Günümüzde uydu kanallarında ve pek çok internet sitelerinde şahsımın pek çok televizyonda bugüne kadar yaptığım 1200’e yakın canlı yayınlardan Almanya’da yaptığım konser, konferanslardan görüntülerim, seslerim, kullanılarak program alıntılar yapılıp el çabukluğu ile montaj yapılarak satışları yapılmaktadır.

Kendi 1.500.000’a yakın internet sanal sayfalarımızda başa tutturup halkımızda paylaştığımız ‘Pek çok uydu kanalında Mahmut Tuncer Show adı altında ve diğer kanallarda yaptığım sanatçılarla programlar da kullandığım kelimeler alıntı yapılarak yapılan Ürünler tarafıma ve kurumumuza ait değildir sahtedir aldanmayınız’ şeklindeki beyanımız; bilhassa İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Savcılığına 2020 yılındaki suç duyurularımız gereği adı geçen ‘uydudaki televizyon kanallarının yayınının durdurulması, sahtekârlık yapanlar hakkında dava açılması, o organize suç çetesi olarak çalışanlar hakkında Türkiye Cumhuriyeti kanunları gereği işlem yapılması’ gibi avukatlarımızla yaptığımız suç duyurularımızdan maalesef hiçbir kapatma ve uygulama sonucu alınamamış davalarımız ‘uydu kanallarında müdahale edemiyoruz’ diyerek cevaplanmıştır.

Yine Türkiye Radyo Televizyon Üst Kurulu müracaatlarımız sonuçsuz kalmış bugüne kadar hiçbir kapatma ve uyarı yapılmamıştır.

Konu halk sağlığını tehdit eden bir unsur olduğu için; Sağlık Bakanlığı ilgili birimlerine de hem savcılığa hem de RTÜK’e hukukçularımız tarafından yazılarda adı geçen televizyon kanalları hakkında dava açılması! “Ölebilirsiniz! hatta kitlesel ölümler olabilir! halk sağlığını tehdit ediyor..!” gibi uyarılarımıza rağmen uydu kanallarındaki bu gibi programların müracaatımız gereği durdurulması için gereğinin yapılması noktasındaki yazılarımıza bugüne kadar cevap verilmemiştir.

‘Türkiye bir hukuk devletidir’ inancımı muhafaza ederek adalet haklının hakkı verilerek haksız için de gereğinin yapılması talebimle adaletin en tecellisini istiyorum.”

GRİPTEN KORUYAN BESİNLER

Gripten koruyan besinlerin önemine dikkat çeken Ahmet Maranki, o mucizevi besinleri özellikleriyle şöyle sıraladı:

ELMA-Herkes tarafından çok sevilen bu meyvenin vitamin zenginliği bir hayli fazladır. Vücudu gribal hastalıklara karşı korur.

BALIK-Balık, kış aylarında haftada en az 2 defa tüketilmesi gereken bir besindir. İçerisindeki omega-3 vücudu gribal enfeksiyonlardan uzak tutar.



PORTAKAL-İçerisinde C, B1, B2, A ve P vitaminleri, magnezyum, kalsiyum, potasyum bulunduran portakal, kış aylarında vazgeçilmeziniz olmalıdır. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Tansiyon dengeleme ve kandaki kolesterol seviyesini düşürme özelliği vardır. Ayrıca kanı temizler ve cilt güzelliği için de çok önemlidir.

GREYFURT-Genel olarak ekşi tadı yüzünden pek hoşlanılmasa da greyfurt şifalı bir besindir. Kalbe faydalıdır. Damarları güçlendirir.

SOĞAN-Soğan kokusundan dolayı sosyal hayatta pek tercih edilmese de önemli bir antibiyotiktir. Bağışıklık sistemini güçlendirir.

MANDALİNA-Mandalina da portakal gibi C vitamini bakımından zengindir. Gribal enfeksiyonlara karşı direnç gösterir. İçerdiği potasyum sayesinde yüksek tansiyonun düşmesini sağlar.

MUZ-Muz serotonin hormonu salgılanmasına yardımcı olur. Mutluluk verir. Yorgunluğa iyi gelir. Rahat bir uyku çekilmesini sağlar. Ayrıca dolaşım sistemine de iyi gelir.

NAR-Yemesi zor bir meyve olsa da narın çok fazla yararı vardır. Antioksidan özelliği fazladır. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Ayrıca kan yapıcıdır. Kansere karşı doğal bir savaşçıdır.

ZENCEFİL-Zencefil, enfeksiyonlara karşı iyi bir koruyucudur. Çay olarak tüketilebilir.

CEVİZ-Ceviz selenyum kaynağıdır. Her türlü gribal rahatsızlığa karşı koruyucudur.

BAL-Bal yapısı sebebiyle anti bakteriyeldir. Balı yoğurdunuza ya da çaylarına ekleyerek tüketebilirsiniz.

BADEM-Badem E vitamini içeren bir başka besindir. Her gün tüketilen badem vücudu gribe karşı korur.

KİVİ-Kivi, vücudun C vitamini ihtiyacını karşılamak için uygun bir meyvedir. Ayrıca içerisinde C, B1, B2 vitaminleri, kalsiyum, fosfor, demir ve protein bulunur. Kış aylarında günde 1 adet kivi yemek gribal enfeksiyonlara karşı savaşmanıza yardımcı olur”

KOZMİK BEDEN TEMİZLİĞİ

Kolan (Kalın Bağırsak) temizliğinin de sağlıklı bir yaşam için çok öem arz ettiğine dikkat çeken Maranki, “Kalın bağırsak insan vücudunda emme, boşaltma, ayırma, mikroflora, ısıtma, enerji oluşturma, stimüle etme gibi birçok fonksiyona sahiptir. İnsanların genel olarak algıladıkları gibi kalın bağırsağın sadece boşaltım fonksiyonu yoktur. Aynı zamanda kalın bağırsak bir gaita deposu değildir. İnsanlar doğru beslenmedikleri için metabolizmalarının diğer fonksiyonel özelliklerini azaltmakta veya tamamen yok etmektedirler. Bu özellikleri tekrar kazanmak için kalın bağırsağı temizlemeye mecburdurlar. Kalın bağırsak temizlenmeden karaciğer temizliği yapılamaz. Şunu unutmamak gerekir ki iyi bir detoks kürü en fazla 3 gün uygulanmalıdır. Bunun fazlası bağırsakta elektrolit kaybına ve bağırsak florasında dengesizliğe yol açmaktadır. Ayrıca yağ ve kas miktarında azalma görülebilir.” dedi.

İlminin zekatını vermeye çalıştığını vurgulayan Stratejik Araştırmalar Uzmanı Ahmet Maranki, isteyen herkesin sağlıklı beslenme ile ilgili bilgileri maranki.com’dan öğrenebileceğini sözlerine ekledi.

İstanbul Times Haber Ajansı (TİAH)