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Açıkta Satılan Gıdalara Dikkat! Virüs Taşıyıcısı Olabilirler

Gıda tüketimi, insan vücudunun hastalıklarla savaşabilmesi için gerekli olan aktif ve güçlü bir bağışıklık sisteminin temel şartlarından biri. Kaynağı belirsiz ve açıkta satılan gıdalardan uzak duran ve kişisel hijyenini en üst seviyede tutan kişiler, böylelikle kendini ve çevresini virüslerden koruyabilir. Ankara Üniversitesi Gıda Güvenliği Enstitüsü Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. U. Tansel Şireli, virüslerin bulaşmasını önlemek için temel hijyen kurallarına uyulması gerektiğini söylüyor ve periyodik olarak denetime tabi olmayan ambalajsız gıdaların taşıyıcı olabileceği konusunda tüketicileri uyarıyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
15 Ağustos 2022 Pazartesi 13:37
Açıkta Satılan Gıdalara Dikkat! Virüs Taşıyıcısı Olabilirler
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Dünya Sağlık Örgütü (WHO), yiyeceklerin hazırlanması sırasında dikkat edilmesi gereken hijyen uygulamalarını paylaşarak konunun önemine dikkat çekerken, uzmanlar, virüsün yayılımından korunmak için gıda güvenliği ile ilgili uyarılarda bulunuyor.

Ankara Üniversitesi Gıda Güvenliği Enstitüsü Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. U. Tansel Şireli, hasta bireylerin temasıyla gelen güvenilir olmayan gıdaların taşıyıcı olabileceği konusunda uyararak şunları söyledi: “Dünya Sağlık Örgütü’nün gıdalar için sunduğu önerilere mutlaka uyulmalı. Açıkta satılan peynir, süt, yoğurt, çiğ et, sebze ve meyveler ile diğer gıdalar için bulaşmayı önleyici temel hijyen tedbirleri uygulanmalıdır. Açıkta satılan, sağım ve saklama koşulları belli olmayan sokak sütlerinden muhakkak uzak durulmalıdır. Sütler için özellikle ısıl işlem uygulanmış pastörize veya UHT sütlerin tercih edilmesi gerekiyor.”

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

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