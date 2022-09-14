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Acıbadem Ataşehir Hizmete Açıldı !

Sektöründe dünya markası ve Türkiye’nin lider sağlık grubu Acıbadem, yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Grup İstanbul’da 10., dünya genelinde 24. hastanesi olan Acıbadem Ataşehir’i hizmete sundu. Acıbadem Ataşehir; özgün mimarisi, ileri tıp teknolojisi, grubun sağlık yönetimi alanında geliştirdiği dijital uygulamalarla fark yaratıyor. Ayrıca çocuklara özel mimarisi ve özel aktivite alanlarıyla ayrı bir merkez olarak konumlanan Çocuk Sağlığı Kliniği ile de dikkat çekiyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
14 Eylül 2022 Çarşamba 08:53
Acıbadem Ataşehir Hizmete Açıldı !
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Acıbadem Sağlık Grubu’nun İstanbul’da 10.Dünya genelinde 24. Hastanesi

Bir dünya markası olarak Türkiye ile birlikte Bulgaristan, Makedonya, Sırbistan ve Hollanda olmak üzere 5 ülkede hizmet veren Acıbadem Sağlık Grubu, İstanbul’da yeni açtığı Acıbadem Ataşehir hastanesiyle hizmet yelpazesini genişletmeye devam ediyor.

Grubun en yeni yatırımı olarak kapılarını misafirlerine açan Acıbadem Ataşehir Hastanesi; alanında uzmanlaşmış deneyimli hekim kadrosu, ileri teknoloji tanı ve tedavileri, sağlık hizmetlerinin dijital altyapıyla yönetilmesini hedefleyen uygulamalarla öne çıkıyor.

Tıbbın tüm branşlarında hizmet veren Acıbadem Ataşehir’de, çocuk, kadın ve onkoloji hastalarının ihtiyaçlarına yönelik özgün mimari ve tasarımla oluşturulan klinikler de yer alıyor. Tanıdan tedaviye tüm hizmet süreçlerinde hasta güvenliği ve memnuniyetinin üst düzeyde tutulduğu hastanede; 153 hasta odası, 298 hasta yatağı, cerrahi girişimler için 10 ameliyathane, 1 IVF ameliyathanesi ile minör cerrahi, endoskopi/kolonoskopi ve anjiyo girişim odaları bulunuyor.

65.000 m2 kapalı alana kurulan hastane, Ataşehir bölgesinin siluetine farklı bir soluk katacak şekilde tasarlandı. 15 katlı hastane, Leed Gold sertifikalı ‘Çevre Dostu’ ve ‘Akıllı Bina’ özellikleriyle dikkat çekiyor.

‘Atlı Karıncalı’ Özel Çocuk Kliniği

Çocuk Sağlığı Kliniği; ayrı bir binada, çocuk dünyasına uygun mimarisi ve özel aktivite alanları ile çocukları hastane psikolojisinden uzaklaştıracak bir yapıda kurgulandı. 2 ayrı katta, 24 saat kapsamlı hizmet verilen Çocuk Sağlığı Kliniği’nde; ana ve yan dallar olmak üzere tüm çocuk sağlığı branşlarında, alanında uzmanlaşmış hekimler görev alıyor. Özellikle ateşli hastalık ve enfeksiyon geçiren çocukların gözlem odalarının girişleri ayrılarak, poliklinik girişinden farklılaştırıldı. Kan alma ve aşı için ise poliklinikte oluşturulan ayrı alanda, ana binaya gitmelerine gerek duyulmadan çocuklu ailelere hizmet veriliyor. Çocuk Sağlığı Kliniği’nin hemen dışında konumlanan ‘Atlı Karınca’ ise çocuklara, hastane süreçlerinde sıkılmadan zaman geçirmeleri için keyifli bir alan sunuyor.

Konforlu doğum için özel hizmetler

Acıbadem Ataşehir’de, giriş kata konumlanan Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniği’nde, kadın hastalıklarıyla jinekolojik onkoloji, Tüp Bebek Merkezi ve Perinatoloji Merkezi bulunuyor. Anne adaylarına yönelik hizmetleriyle dikkat çeken hastanede, doğum yapacak anne adaylarının tüm işlemlerinin tek bir katta tamamlanarak, en hızlı ve konforlu şekilde hizmet alması hedeflendi.

Onkoloji hastalarına bütüncül yaklaşım

Onkoloji tedavisi gören hastaların ihtiyaçlarına özel tasarlanan ve hastane girişinden farklı bir giriş ile de ulaşılan Onkoloji Kliniği; deneyimli uzmanlar ve multidisipliner bir yaklaşımla hizmet veriyor. İleri teknoloji tanı ve tedavi cihazlarının bulunduğu klinikte, 30 ayaktan tedavi ve 4 yatarak tedavi olmak üzere toplam 34 Kemoterapi Tedavi Ünitesi yer alıyor.

Dijital sanata ev sahipliği yapıyor

Acıbadem Ataşehir Hastanesi, girişte konumlanan ve veri sanatıyla oluşturulan dijital sanat eseri ziyaretçilerini karşılıyor. Türkiye’de fark yaratan dijital sanat çalışmaları ile öne çıkan veri sanatçıları Hakan-Süleyman Yılmaz kardeşlerin hastaneye özel tasarladıkları; Acıbadem hastanelerinde dünyaya gözlerini açmış 145.580 bebeğin doğumu, etkileyici bir sanat eserine dönüşüyor. Sanatçıların ‘New Born’ adlı eserinde her yenidoğan, dogdukları aya göre bir çiçek sembolüyle temsil ediliyor. Yalnızca geçmişte doğanlar değil, bundan sonra da Acıbadem’de doğacak her bebek, yeni bir çiçek olarak tabloda yerini alacak. Eser, bu haliyle adeta ‘yaşayan’ bir dijital sanat eseri olarak dikkat çekiyor.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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