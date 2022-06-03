7 seansta kendine geldi

İlaç kullanılmadığı için hiçbir yan etki riski bulunmayan ve binlerce yıldan beri uygulanan manuel terapi (elle tedavi), doğuştan engelli Ömer Elçi’ye umut oldu. 9 yaşındaki Ömer Elçi, Balıkesir’in Sındırgı İlçesi’ndeki Özdil Termal Park’ta, Manuel Terapist Ahmet Hamdi Turgut’un uyguladığı tedavi sonucu oyuncaklarıyla oynamaya başladı.

Tedaviye geldiği günlerde başını tutamayan, konuşmakta zorlanan Ömer Elçi, kaslarının güçlenmesi üzerine yedinci seanstan sonra başını tutmaya, daha rahat konuşmaya, elini açıp kapatıp, oyuncaklarıyla oynamaya başladı.

40 yıldan beri manuel terapi mesleğiyle uğraştığını belirten Ahmet Hamdi Turgut, Ömer Elçi’nin tedavisine ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Manuel terapi sanatı ile kırk yıldır iç içeyim. Hastaların şifa bulmalarına vesile olmaya çalışıyorum. Küçük hastamız Ömer, bize getirildiğinde sırtında öne doğru bir eğilim, kamburluk vardı. Başını tutmada, ellerini kullanmada bir hayli zorlanıyordu. Şimdi geldiğimiz noktada kaslarındaki zayıflama gözle görülür bir şekilde toplandı. Maşallah, Sübhanallah gayet güzel şekilde seslere tepki veriyor, bakışabiliyor, bir takım oyuncaklarla rahat rahat oynayabiliyor.

Bu güzel gelişmelerin ailesi de farkında. Şimdilik haftada iki gün seanslara devam ediyoruz. Haftada bir gün de hidroterapisi, su altı masajı var.

Tedavi sürecimiz gayet iyi gidiyor. Ancak sabır isteyen uzun bir tedavi dönemine ihtiyaç var. Burada uyguladığımız tedavinin yanı sıra ailesinin de önerilerimize uyması halinde, Allah’ın izniyle küçük hastamızın ileride top bile oynayacak duruma gelebileceğine inanıyorum.”

BARİZ DEĞİŞİKLİKLER OLDU

Ömer İnci’nin babası Erkan İnci de, Ramazan öncesi başlanan tedavi sürecinde çocuklarında bariz değişiklikler olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

“Sındırgı’da oturuyoruz. Komşumuzun önerisiyle buraya geldik ve Ahmet Hamdi hocamızla tanıştık. Tedaviye Ramazan’dan önce başladık ve 25 seansa yaklaştık. 13-14 seans devamlı geldik, diğer seansları hocamızın anlattığı gibi evde uyguluyoruz. Bu süreçte Ömer’de bariz değişiklikler oldu; ayaklarında, kollarında gevşemeler, rahatlamalar var.

Ömer doğduğundan beri farklı yerde farklı tedavi gördü ama iyileşme sürecimiz Özdil Termal Park’ta başladı.

Manuel terapi yönteminden memnunuz ve hocamızla devam edeceğiz inşaallah.”

Özdil Termal Park Müdürü İbrahim Özcan ise Ömer’e yapılan ilk iki seanstan sonraki farkı gördükten sonra ailesinin tedaviye devam etme kararı aldığını söyledi.

EN BÜYÜK GÖREV AİLEYE DÜŞÜYOR

Kemik yapısında doğuştan herhangi bir bozukluğu olmadığı takdirde bu tür rahatsızlıkların manuel terapi ile giderildiğine dikkat çeken İbrahim Özcan, şunları belirtti:

“Ömer merkezimize getirildiğinde yürüyemiyor, konuşamıyor, ağır eklemsel sıkıntılar yaşıyordu. Tedaviye başladıktan sonra her geçen gün Ömer’de iyileşme gözlemledik. Kaslarının gevşeyip açılmasıyla içine kapanıklığı gitti, özgüven oluştu. Eskiden konuşmaktan sıkılırdı şimdi yüz ifadesinden daha rahat olduğunu görüyoruz. Masaj için vücuduna el değmesinden rahatsız oluyordu, masajın iyi geldiğini hissettiğinden şimdi herhangi bir isteksizlik söz konusu değil. Eskiden boynunu düz tutamıyordu şimdi kafasını kaldırıp etrafındakilere bakabiliyor.

Ahmet Hamdi Turgut hocamızın çok faydası oldu ama Ömer’in iyileşmesi için en büyük görev aileye düşüyor. Evde sürekli yapmaları gereken eksersizleri var ki kasları küsmeyecek. Hocamızın öğrettiği eksersizleri yaptıkça kollarını, ayaklarını daha yaygın kullanmaya başlayacak.”

ÖZDİL TERMAL PARK İLETİŞİM: 0850 885 31 36

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)