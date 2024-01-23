Saadet Partisi Zeytinburnu İlçe Başkanlığı Şehitler İçin Mevlit Okuttu
Saadet Partisi Zeytinburnu İlçe Başkanlığı Kısa süre önce Pençe Kilit Bölgesinde şehit edilen TSK mensupları başta olmak üzere ülkenin bütünlüğünü korumak için canlarını feda eden şehitler için Beştelsiz Camisinde Kur'an-ı Kerim ve Mevlid okuttu.
Saadet Partisi Zeytinburnu İlçe başkanı İş İnsanı Levent Çotuk Gazetemize yaptığı açıklamada şunları söyledi " vatanımızın savunması için canlarını seve seve feda eden Mehmetçiklerimiz ve diğer güvenlik görevlilerimizin ruhuna hediye etmek üzere Beştelsiz camimizde Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i şerif okuttuk.
Bu programda bizleri yalnız bırakmayan,CHP Meclis Üyesi Satı Oral ZEYDEF Genel Başkanı Dilman Kaya Beştelsiz Muhtarı Bekir Yavuz Önceki Dönem Beştelsiz Muhtarı Adem Yavuz TÜM GİRESUNLULAR Dernek Başkanı Ergün Akçay KAS-DER Şube Başkanı Hakan Kuzuahmet Eski Dutluk Camii Derneği Başkanı Ayhan Özdemir Selvispor Kulüp Başkanı Kadir Ünver başta olmak üzere bizleri yalnız bırakömayan bütün dostlarımıza teşekkür ederiz ederiz dedi.