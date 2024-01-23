Arısoy:Taahhüt Ettiklerimizden Fazlasını Yaptık Arısoy:Taahhüt Ettiklerimizden Fazlasını Yaptık

Saadet Partisi Zeytinburnu İlçe başkanı İş İnsanı Levent Çotuk Gazetemize yaptığı açıklamada şunları söyledi " vatanımızın savunması için canlarını seve seve feda eden Mehmetçiklerimiz ve diğer güvenlik görevlilerimizin ruhuna hediye etmek üzere Beştelsiz camimizde Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i şerif okuttuk.

Bu programda bizleri yalnız bırakmayan,CHP Meclis Üyesi Satı Oral ZEYDEF Genel Başkanı Dilman Kaya Beştelsiz Muhtarı Bekir Yavuz Önceki Dönem Beştelsiz Muhtarı Adem Yavuz TÜM GİRESUNLULAR Dernek Başkanı Ergün Akçay KAS-DER Şube Başkanı Hakan Kuzuahmet Eski Dutluk Camii Derneği Başkanı Ayhan Özdemir Selvispor Kulüp Başkanı Kadir Ünver başta olmak üzere bizleri yalnız bırakömayan bütün dostlarımıza teşekkür ederiz ederiz dedi.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA) 