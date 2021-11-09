Pendik için “Saydam Bakış” Projesi hayata geçirilecek…

Üsküdar Üniversitesi, uygulama ortağı NPİSTANBUL Beyin Hastanesi ile bir süredir yürüttüğü ‘Aileler Üniversitede’ Projesi etkisini genişletiyor. Bilimsel çalışmalara dayalı aileye dair koruyucu, önleyici ve rehabilite edici faaliyetleri kapsayan “Bilinçli Birey, Sağlıklı Aile, Güçlü Toplum” modelinin oluşturulmasının hedeflendiği proje her geçen gün daha fazla kişiye ulaşıyor.

İstanbul Pendik, Üsküdar, Gaziosmanpaşa ve Eyüpsultan Kaymakamlıklarıyla pilot çalışmayı başarıyla tamamlayan proje şimdi Pendik için daha kapsamlı bir şekilde uygulanacak. Proje ekibi “Kişilerarası Şiddetin Önlenmesi: Saydam Bakış” projesi ile Pendik İlçesi yöneticileriyle bir araya geldi.

Üsküdar Üniversitesi Senato Salonu’nda gerçekleştirilen ‘Aileler Üniversitesi Sosyal İnovasyon Proje İşbirliği Toplantısı’na Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü, Yönetim Üst Kurulu Başkanı Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Pendik İlçe Kaymakamı Dr. Hülya Kaya’nın yanı sıra proje yürütücüleri Fırat Tarhan, Dr. Semra Baripoğlu, Uzm. Psk. Çiğdem Demirsoy, Uzm. Psk. Özgenur Taşkın ile tarafların proje ekibi katıldı.

Proje Danışmanı Dr. Nebiye Yaşar moderatörlüğünde gerçekleştirilen programda ilk olarak Uzm. Psk. Çiğdem Demirsoy Aileler Üniversitede projesine ilişkin genel bir paylaşımda bulundu.

Dr. Semra Baripoğlu: “Şiddet, toplumsal bir sağlık sorunu”

Çalışmalarını evliliği güçlendirme bakış açısıyla yürüttüklerini vurgulayan NPİSTANBUL Beyin Hastanesinden Yrd. Doç. Dr. Semra Baripoğlu, toplumu şiddetten arındırmayı hedeflediklerini söyledi. “Kişilerarası Şiddetin Önlenmesi: Saydam Bakış” projesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Baripoğlu, “Şiddet olgusunu azaltmayı, şiddetin toplumsal bir sağlık sorunu olduğuna ilişkin farkındalık kazandırmayı amaçlıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Fırat Tarhan: “Veriler projeye olan ihtiyacı gözler önüne seriyor”

İş birliği toplantısında Aileler Üniversitede Proje Koordinatörü Fırat Tarhan ise projenin bugüne kadar gerçekleştirilen çalışmalarını zaman tüneli eşliğinde paylaştı. Özellikle pilot uygulamalarda Pendik İlçesine ilişkin elde edilen verileri aktaran Tarhan, çıkan sonuçların projeye olan ihtiyacı gözler önüne serdiğinin de altını çizdi.

Dr. Hülya Kaya: “Parçalamak değil güçlendirmek gerekir”

Pendik Kaymakamlığı Proje Koordinatörü Ömer Kurddan’ın Pendik ilçesi ile ilgili verileri aktardığı toplantıda Pendik Kaymakamı Dr. Hülya Kaya, önleyici hizmetlerin önemine dikkat çekti. Dr. Hülya Kaya, “İnsanlar sıkıntı içinde. Ne çevresine ifade edebiliyorlar, kendisine bile söyleyemiyorlar bu yaşadıkları sıkıntıları. Ve inanılmaz bir şekilde nereye gideceklerini bilmiyorlar. Gerilim var evde, bir sıkıntı var. Aile çok önemli. Herhangi bir problemde çocukları çocuk yuvasına, kadın şiddet mağduru diye kadını sığınma evine koyuyoruz. Erkeği de uzaklaştırıyoruz. Yani her şeyi param parça yapıyoruz. Ondan sonra da diyoruz ki her şeyi mükemmel yapıyoruz. Kadına baktık, çocuğa baktık en iyi şekilde, erkeği de uzaklaştırdık. Görevimizi devlet olarak yaptık. Ama o kadar kırılmış o kadar incinmiş bireyler var ki ortada. Aslında hiçbir şey yapmamışız. Öncesine baktığımda hiçbir şey yapmıyoruz. Sendikalar şunlar bunlar gösteri yapıyorlar. Kadını korumak istiyorsak, çocuğu korumak istiyorsak burada devreye girmesi lazım. Önleyici hizmetler yapılması gerekiyor. Sahadan baktığımızda en büyük eksiklik bu. Aileyi güçlendirecek bir şey yapmıyoruz. Aksi halde aile parçalandığında çocukları da kaybediyoruz. Sağlıklı bireyler yetiştiremiyoruz. Parçalanmayı değil aileyi güçlendirmeliyiz.” dedi.

Ahmet Cin: “Çaresizliğimize ilaç, merhem olacak proje”

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ise saha çalışmalarında kendilerine iletilen her talebi karşılamakta zaman zaman zorluklar yaşadıklarına dikkat çekti. Şiddet, aileyle ilgili sorunlar karşısında kimi zaman çaresiz kaldıklarına belirten Cin, bu projenin bu çaresizliklere ilaç, merhem olacağına inandıklarını kaydetti. "Çalışmanın ülke adına, toplum adına, bireyler adına faydalı bir proje olduğuna inanıyorum" diyen Cin Belediye olarak ellerinden gelen desteği vereceklerini de ifade etti.

Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Çocukların güvenli bağlanmaya, sığınağa ihtiyacı var”

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin’in eşi Mehtap Cin’in de bulunduğu toplantıda son olarak konuşma yapan Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü, Yönetim Üst Kurulu Başkanı Prof. Dr. Nevzat Tarhan, bu projenin bu alanda referans çalışma olacağını söyledi.

Güzel bir niyetle, güzel çabalarla, güzel işler yapmayı hedeflediklerini belirten Tarhan, bir Çin atasözünü hatırlatarak şu değerlendirmelerde bulundu: “Kısa vadeli yatırım istiyorsanız buğday ekin, 10 yıllık yatırım istiyorsanız ağaç dikin, 50 -100 yıllık istiyorsanız insan yetiştirin. İnsan yetiştirmenin en temel ortamı da ailedir. Özellikle Nöro-bilim alanındaki son gelişmeler de bunu gösteriyor. Çocuğun gelişiminde 0-3 yaş çok önemli. Bir çocuğun 0-3 yaşında öğrendiği bilgiler, üç yaşından sonra öğrendiği bilgilerden daha fazla. Ayakta durmayı, yemeyi, içmeyi, sevgiyi, insanlığı…vs. her şeyi temel kişiliği o yaşta atılıyor. Ondan sonra diğer beceriler onun üzerine gelişiyor. 0-3 yaş demek de aslında çocuğun büyüdüğü ortam demek. Kendini güvende hissettiği, kendini bağlanma da hissettiği demek. Onu hissedemezse güvenli bağlanma oluşmuyor. Çocukların güvenli bağlanmaya, sığınağa ihtiyacı var. Onun için temelinin iyi atılması, aile demektir.”

Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Anne baba demek geleceği belirlemek demek!”

Konuşmasında ailenin zayıflatıldığı ortamda hane kırılganlığı çalışmalarına dikkat çeken Tarhan, 1994-2016 yılları arasında 5 kişilik hanelerle tek kişilik hane oranının kıyaslandığı çalışmadan bahsetti. Tarhan şunları söyledi: “5 kişilik hane oranının ciddi şekilde azaldığını görüyoruz. Tek ebeveyn, tek haneler bizde de artıyor. Tek ebeveynli haneler yüzde %59 civarında. İsveç ve Norveç’te İzlanda da %69 yanlış hatırlamıyorsam. Hepsi %50 üzerinde. Çocuklar büyük ölçüde devlet yetiştiriyor. Peki anneliğin verdiği o güvenli bağlanma, kararlı devamlı olmuyor. Bazı ailelerde gözlemliyoruz anne ile çocuk aynı evdeler ama çocukla ilgilenmiyor, sevmiyor. Buna mesafesiz terk ediş diyoruz. Anneliği bilmiyor, babalığı bilmiyor. Aile demek anne babanın geleceği belirlemesi demek. Sadece anne değil baba da değil. Aile kavramını ve değerlerini yaşatmak gerekiyor. Son sığınak aile derken 21. Yüzyılın en büyük şeyi anomi yani anlam kaybı yaşaması. Daha önceki yüzyıllara göre sosyal normlar vardı. Toplumsal kurallar, mahalle, halk, toplum ‘yapma oğlum, etme kızım’ derdi. Bu gibi sosyal normlar çocuğu koruyordu. Ama şu an o sosyal normlar yok artık. Sadece Türkiye’de değil, küresel olarak sosyal normlar iletişim sayesinde kalktı. Ne kaldı geriye aile normları, aile normlarını da korumak gerekiyor. Geleceğe yatırım için. Bunlar için geleceğe yatırım politikaları gerekiyor. Aile normları da manevi, maddi birikimlerle ilgili. Bu gibi ihtiyaçlardan kaynaklanıyor. Önümüzdeki 5 yılda 10 yılda bu ihtiyaç daha da artacak.”

Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “İyi insan yetiştirmenin yuvası aile”

Aile konusunda küresel sorunlara dikkat çeken Prof. Dr. Nevzat Tarhan, ‘Yüzde 50 boşanma olan bir kuruma yatırım yapılmaz’ diyen küresel bir algı olduğunu belirterek bu durumun kayıp nesillere neden olacağı uyarısında bulundu. Tarhan şu değerlendirmeleri yaptı: “Kayıp nesilleri görünce aile önemliymiş diyecekler önümüzdeki yıllarda. Pendik ile yürüttüğümüz bu proje çok önemli. Referanslara sebep olacak bir proje. Çok emek verildi ekip çok çalıştı. Proje ismi ‘Saydam’ ile kastımız; açık, şeffaf, herkes birbirini aile içindeki ilişkiler açık. Dürüst ilişkiler olursa hesap verebilir ilişkiler olursa birbirini tamamlayıcı ilişkiler oluyor. Ailede başarılı olmak hayatta başarılı olmanın birinci şartı. Geçenlerde Kazakistan’la protokolümüz vardı. Orda bir hocamız. Kazak atasözü var dedi. ‘Vatan sevgisi aileden başlar’ dedi. Gerçekten de öyle. Vatan sevgisi ailede öğretilir. Kınalı kuzuları Çanakkale’de düşünün… Ya istiklal ya ölüm başka türlü olmaz ki. Sağlam inançla çok yakın ilişkisi var bunun. Çocuklara da öğretilmesi gerekiyor. Bunun da yuvası ailedir. İyi insan yetiştirmenin yuvasıdır. Aile artık yeterli değil devlet yapacak bunu. Şu an aileler eskisi gibi yeterli değil. Çocuk üç şeyi örnek alıyor; anneyi babayı ve onların ilişkisini… İlişkisi sağlıklıysa rahat yetişiyor.”

Takım olarak güzel bir çalışmayı ortaya koyduklarını sözlerine ekleyen Prof. Dr. Nevzat Tarhan, failler ve mağdurların olduğu siyah grubu da oluşturmak gerektiğini, problem çözmeyi bilmeyenin şiddete yöneldiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)